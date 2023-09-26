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Летом этого года после гибели бывшего повара Барака Обамы я сделал достаточно дикое предположение о том, что следующим президентом Соединенных Штатов может стать жена первого чернокожего американского лидера — Мишель Обама. Диким оно было потому, что Мишель имеет приблизительно такое же отношение к миру политики, как и нынешний вице-президент США Камала Харрис, то есть весьма условное.

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Здесь следует пояснить, что Демократическая партия не может выиграть выборы честным путем у обозлившегося на «вашингтонское болото» Дональда Трампа, а потому выборы она собирается сфальсифицировать. Если демократы заявят о победе крайне непопулярного Джо Байдена над Трампом, то вероятность социального взрыва в США резко повысится. Но вокруг кого разобщенная и лишенная харизматичных фигур демпартия может еще объединиться? Вокруг все еще крайне популярного в США Барака Обамы, но тот уже был президентом дважды и снова баллотироваться не может. Тут-то на сцену и выходит Мишель Обама.

Вообще, когда взрослый мужчина атлетического телосложения тонет на глубине менее одного метра неподалеку от загородной резиденции своего бывшего влиятельного начальника, то только ленивый не попытается установить подробности его гибели. Проще говоря, гибель повара Барака Обамы замяли, даже не попытавшись установить, кто же от него избавился — представители Республиканской партии, либо же сторонники Джо Байдена, который не хочет уступать президентское кресло Мишель.

Дальше аффилированные с Республиканской партией СМИ начали тиражировать слухи о «нетрадиционной ориентации» Барака Обамы, которую тот, судя по заявлению его личного биографа, не сильно-то и пытался скрывать. И тут один из самых одиозных функционеров Республиканской партии во всеуслышание заявляет, что демократы, скорей всего, выставят Мишель Обаму в качестве своего кандидата в последний момент, и, по словам сенатора от штата Техас, это будет «очень и очень опасным обстоятельством».

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Понять рассуждения Круза несложно, ведь в случае попыток Трампа оспорить исход президентских выборов, то его можно будет обвинить в женоненавистничестве и расизме одновременно. Однако тут следует отметить, что сами же республиканцы не раз распускали слухи, что жена Обамы — это не женщина, а трансгендер. В контексте де-факто признания Обамы в своей нетрадиционной ориентации никто не мешает Демократической партии заявить, что Мишель и правда трансгендер, а Трамп самый настоящий трансофоб, который не может признать свое поражение на выборах. Стоит добавить, что реальное положение дел в семействе 44-го президента США значения не имеет, потому что роль здесь играет лишь то, под каким соусом Демократическая партия будет пытаться обставить «поражение» Трампа. Предположение, конечно, дикое, но в прошлый раз мои прогнозы полностью оправдались.