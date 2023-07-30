Не ходите, дети, поваром работать!

Все-таки опасно в наше время работать поваром. Евгений Пригожин, который известен в журналистских кругах как «повар Путина», недавно существенно усложнил себе жизнь, организовав военный переворот в России, что поставило всю его судьбу под вопрос.

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Еще более печальная участь постигла разменявшего пятый десяток Тафари Кемпбелла, который работал личным поваром Барака Обамы в пору его президентства. Кемпбелл был найден мертвым в прошлый понедельник в Большому пруду Эдгартауна, неподалеку от поместья бывшего президента на острове Мартас-Виньярд. Крупные западные СМИ рапортуют, что Кемпбелл на момент своей смерти все еще работал на Обаму, однако занимающиеся расследованием данной трагедии массачусетские СМИ утверждают, что повар давно уволился и проводил свое время за подготовкой мемуаров о своей работе на первую семью.

По данным полиции, накачанный чернокожий детина отправился кататься на доске с веслом по пруду с еще одним «сап-серфером» в воскресенье вечером. Имя последнего представители правоохранительных органов наотрез отказываются называть. Тафари знали как прекрасного пловца, а потому совершенно неясно, как он умудрился свалиться с доски неподалеку от берега и просто-напросто утонуть. Звонок в полицию в районе шести часов вечера поступил из поместья Обамы. Что бывший сотрудник делал на острове, являющимся закрытой территорией для самых богатых людей «сияющего града на холме», полиция так же ответить затрудняется.

Любопытно, что личный шеф-повар другого президентского семейства — Клинтонов точно так же утонул при странных обстоятельствах в 2015 году. Вальтера Шейба наняла на работу лично Хиллари Клинтон в 1994 году, а закончил он работать на Клинтонов в 2005. Учитывая тот факт, что Хиллари была практически уверена в своей победе на президентских выборах 2016 года, «лишние свидетели» ей были не нужны. Что касается Тафари, то он мог вспомнить массу подробностей из жизни нынешнего президента Джо Байдена, который занимал пост вице-президента в администрации Обамы и который весьма серьезно рассчитывает на переизбрание. А еще говорят, что журналистом работать опасно...