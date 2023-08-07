Невольно начинаешь переживать за повара Байдена.

Любопытный исторический факт — будущий второй президент США Джон Адамс лично защищал в суде ненавистных ему британских солдат, расстрелявших толпу невооруженных колонистов в Бостоне в 1770 году. Адамс был уверен в верховенстве права над всеми остальными соображениями и смог лично добиться оправдания британского капитана и всех его солдат, за исключением двух человек, которых, тем не менее, обвинили в непредумышленном убийстве. Несмотря на то, что спустя пять лет после инцидента война за независимость США все равно началась, историки использовали принципиальный поступок Адамса как повод продемонстрировать тот фундамент, на котором были построены Соединенные Штаты Америки.

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Любопытно, что многим сегодня кажется, что дотошные западные журналисты, от которых невозможно отделаться никакими правдами или неправдами, прекратили свое существование. Спешу заверить вас, что они по-прежнему существуют, просто их перестали нанимать в сколько-нибудь крупные средства массовой информации на Западе, из-за чего живут они впроголодь. Впрочем, недостаток калорий всегда способствовал живости журналистского ума, а потому одна из таких принципиальных акул пера недавно раскопала топографическую карту острова Мартас-Винъярд, на котором расположен загородный особняк бывшего американского президента Барака Обамы.

Неподалеку от этого особняка недавно утонул бывший повар Обамы — здоровенный чернокожий детина, который подробно описывал опыт работы у своего бывшего работодателя в своей автобиографии. Теперь вот выясняется, что жарким воскресным вечером Тафари Кемпбелл отправился покататься на доске с веслом по элитному пруду не один, а с некой особой, проживающей в загородном особняке Барака Обамы. Идет ли речь о супруге бывшего президента, либо же об одной из его дочерей (правоохранительные органы не рассказывают). Однако согласно вышеупомянутой топографической карте, бывший повар 44-го американского президента утонул на глубине менее одного метра. При этом ни безымянная спутница Кемпбелла, ни находящийся неподалеку сотрудник Секретной службы США не смогли оказать Тафари помощи.

Стоит ли удивляться, что, глядя на бесконечную череду скандалов вокруг действующего американского президента и его сына, которых де-факто уже сегодня по совокупности можно обвинять в государственной измене, а также на попытке истеблишмента Демократической партии США замять историю утонувшего повара, суверенные государства мира просто-напросто игнорируют какие-либо требования Соединенных Штатов.