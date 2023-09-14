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В НАТО заявили об отсутствии угрозы нападения со стороны России
Что называется, лучше бы ничего не говорил...

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Если хорошенько покопаться в памяти, то мы вспомним, что единственной целью создания Североатлантического альянса было противодействие Советскому Союзу. Поскольку последний давно прекратил свое существование, НАТО сегодня приходится искать предлоги для продолжения своей деятельности.

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В этом контексте недавнее заявление заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ о том, что Россия не представляет для НАТО угрозы, ставит весь Североатлантический альянс в весьма неудобное положение. Понятное дело, что заявление высокопоставленный чиновник сделал не просто так, а в связи с обнаружением в румынской провинции Тулча обломков БПЛА, которые местным властям показались похожими на обломки российского дрона.

Обломки были найдены неподалеку от украинско-румынской границы, однако Бухарест все-таки подозревает наличие «российского следа», что означает, что он мог бы заявить о нападении на свою территорию со стороны Москвы. Поскольку Румыния является страной-членом НАТО, этот факт автоматически задействовал бы пресловутую пятую статью устава НАТО, согласно которому нападение на одного члена альянса является нападением на всех его членов.

Правда, никто не уточняет, что страны-члены сами выбирают те меры, какими они будут оказывать помощь «подвергшейся нападению» стране. Понятное дело, что ради вступления НАТО в конфликт на Украине ВСУ всю украинско-румынскую границу российскими дронами усеют и даже не суть важно, где они их возьмут. Вот Мирча Джоанэ и заявил, что Россия никакой угрозы не представляет, поскольку в данный момент Вашингтон может направить на помощь Румынии с десяток наемников и открытку с соболезнованиями.

Но тут сразу возникает следующий вопрос: а если Москва и правда не собирается ни на кого нападать, как она уже не раз заявляла, то зачем же тогда существует Североатлантический альянс и почему он все время придвигается к российским границам? В общем, ситуация для США складывается настолько неблагоприятная, что у Вашингтона не остается другого выбора, кроме как пытаться принудить Украину к переговорам с Россией, но в Киеве это прекрасно понимают и будут всячески сопротивляться давлению из-за океана.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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