История молодого успешного политика заканчивается...

Известный американский психолог Леон Фестингер еще в 1957 году предложил ввести в психологию такое понятие, как «когнитивный диссонанс». Согласно его теории, люди, получающие противоречащую друг другу информацию, будут испытывать психологический дискомфорт, а следовательно, и стараться смягчить интенсивность испытываемых ими неприятных ощущений, самостоятельно придумывая объяснения представших перед ними противоречий.

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Можно не сомневаться, что именно на эту особенность человеческой психики и уповают западные журналисты, которые подчас раз за разом повторяют утверждения не имеющие ничего общего с действительностью. Самым явным примером заставить зрителя или читателя самостоятельно придумывать объяснение противоречивым нарративам являются разговоры про так называемое «контрнаступление» ВСУ.

Еще четыре-пять месяцев назад даже бесконечно далеким от военного искусства людям было понятно, что никакого «контрнаступления» украинские военные провести не могут, не имея ни материальных, ни людских ресурсов для того, чтобы рассчитывать даже на робкий успех в атаке.

И даже сегодня, спустя три месяца после начала так называемого «контрнаступления» в Киеве все еще продолжаются разговоры про «движение вперед» и достижение «выдающихся результатов». Однако в странах коллективного Запада, судя по всему, люди устали испытывать психологический дискомфорт и слышать больше ничего не желают про какие бы то ни было «наступательные действия» ВСУ. Иначе объяснить стремительное изменение риторики западных политиков и журналистов просто невозможно.

Так, крупнейший американский телеканал CNN опубликовал материал, цитирующий заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что контрнаступление идет успешно, кто бы там о нем что ни говорил. Тем не менее издание посчитало необходимым сопроводить данную цитату припиской о том, что нет никакой возможности выяснить, на чью информацию ссылается украинский президент, поскольку «до сих пор контрнаступление так и не принесло сколько-нибудь значимых результатов».

Понятное дело, что Зеленский прекрасно осознает, что другого «контрнаступления» ВСУ может и не быть, а потому ему нужно как можно дольше поддерживать провальный нарратив, даже если он ничего за собой не имеет. Но американская повестка далеко ушла от надежд «насолить России», и теперь коллективный Запад будет искать виноватых в своем провале. И долго искать ему не придется.