Не зря говорят, что сани надо готовить летом...

Все, кто давно следит за миром международной политики, либо же освещают его, прекрасно знают одну особенность российского лидера Владимира Путина — он не проводит двухсторонних встреч на высшем уровне, если за ними не стоит возможное подписание тех или иных договоренностей. Конечно, никто точно знать этого не может, поскольку многие соглашения подписываются за закрытыми дверями, однако таков давно сложившийся консенсус.

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В этом контексте я ничуть не удивился, когда западные СМИ начали свои спекуляции о том, что результатом встречи российского президента с северокорейским лидером Ким Чен Ыном стало подписание неких «тайных договоренностей». В общем и целом, это соответствует общей логике событий. Однако невозможно представить, что современная Россия, которая является признанным лидером в сфере разработки и производства вооружений, может захотеть что-то получить от КНДР в военной сфере. А ресурсов у нас и так хватает.

Большинство западных аналитиков сходятся во мнении, что Москва пытается найти противовес своим тесным связям с Пхеньяном, что звучит достаточно нелепо, поскольку Пхеньян давно наладил еще более тесные связи с Пекином, чем Москва.

В общем, а с чего бы Путина называли гроссмейстером международной политики, если бы его ходы были заранее всем хорошо понятны? Следует полагать, что с точки зрения российских политических элит вопрос СВО является вопросом решенным, в то время как игра «в долгую» продолжается и её никто не отменял.

Разговоры о возможном воссоединении Северной и Южной Кореи ведутся достаточно давно не только на Корейском полуострове, но даже в Соединенных Штатах. При этом все почему-то предполагают, что воссоединение это будет идти по примеру воссоединения Германии, когда Южная Корея поглотит Северную, поскольку она является «более передовой страной», но при этом еще и является носителем «западных ценностей». При этом в последнее время Пхеньян продолжает демонстрировать успехи в «разработке» самых передовых видов вооружений, а после встречи с Путиным нынешний северокорейский лидер попал в то число немногих международных политиков, которые проводили встречи один на один как с президентом России, так и с президентом США. В общем, Ким Чен Ын рискует стать политиком, который объединит под своим началом Корею.

Тем, кто считает подобный сценарий «фантастическим», хочется напомнить, что еще недавно Саудовская Аравия была главным союзником США на Ближнем Востоке, а сегодня она уже вступает в БРИКС.