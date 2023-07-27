Есть страны, где еще помнят о том, что "добро должно быть с кулаками"

Если у вас есть опыт общения с северокорейскими информационными агентствами, то вы точно знаете, что нет лучшего способа начать утро, чем за чашечкой кофе найти в своем почтовом ящике письмо с призывом «утопить Сеул в огне». Конечно, призыв этот несколько радикален, но как же это, черт возьми, задорно!

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В этом контексте сообщения северокорейских СМИ о том, что отправившийся с официальным визитом в КНДР по случаю 70-й годовщины заключения перемирия между Пхеньяном и Сеулом Сергей Шойгу назвал армию КНДР «сильнейшей в мире» надо воспринимать с определенной долей осторожности.

И тем не менее, несмотря на застарелую привычку подтрунивать над всем северокорейским, американцы так и не отважились начать военную операцию против КНДР, хотя экономический потенциал печатающей доллары глобальной империи и крошечного государства, которое много раз сталкивалось с массовым голодом, было бы неуместно.

Впрочем, можно на какие угодно деньги спорить, что северокорейские военные запасли достаточное количество артиллерийских снарядов для конфликта любого масштаба, чего нельзя сказать про коллективный Запад. Солдаты КНДР мотивированы и блестяще подкованы политически, что дает им прекрасную стойкость перед лицом любых вызовов, а испытания северокорейских баллистических ракет проходят так часто, что журналисты об этом уже устали писать.

В общем, не вызывает никаких сомнений, что наблюдающий весьма обширную культурную программу на праздновании северокорейского «дня победы» министр обороны РФ мог не просто похвалить северокорейские вооруженные силы, но и высоко оценить их боевой потенциал.

Описал ли Шойгу армию КНДР теми словами, которые ему приписывают северокорейские СМИ — вопрос десятый, важно, что, отбросив напускную зевоту, западные журналисты с замиранием сердца ждут появления в открытом доступе записи северокорейского военного парада, на все лады обсуждая, как близко Шойгу будет сидеть на нем от северокорейского лидера Ким Чен Ына. Что-то мне подсказывает, что не дальше, чем на гала-концерте по случаю 70-й годовщины корейского перемирия, то есть прямо по правую руку.