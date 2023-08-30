Принципиальность - это хорошо, но холод убедительней.

Пока верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель продолжает завороженно оценивать тот ущерб, который действия западных стран нанесли отношениям России и ЕС, целый ряд европейских правительств продолжает усердно закупать российский газ, как будто бы никаких размолвок и не было вовсе.

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И да, фраза о злонамеренных действиях западных стран тут неслучайна, поскольку санкции, согласно нормам международного права, может вводить только Совет Безопасности ООН, а все остальное является односторонними торговыми рестрикциями. Именно этим фактом и решили воспользоваться Мадрид и Брюссель, которые в этом году стали двумя крупнейшими покупателями российского сжиженного газа, уступив пальму первенства только Пекину.

В общем, за первую половину этого года страны ЕС купили 52% всего российского сжиженного газа, при этом объемы закупок по сравнению с показателями 2021 года выросли на 40%. Это не значит, что Европа покупает больше газа, чем до начала СВО, но европейский спрос на доставляемые по морю углеводородные поставки очевидно растет.

При этом американские производители СПГ в последнее время пытаются справиться с превратностями погоды, а австралийцы не только погрязли в забастовках, но и не могут разрешить свои споры с Японией. В общем, несмотря на беспрецедентную антироссийскую риторику в ЕС, европейские потребители продолжают доверять Москве в вопросах поставок газа.

По оценкам европейского НКО «Центр исследований энергетики и чистого воздуха», в период с января по июль этого года европейцы заплатили 5,7 миллиардов долларов за поставки российского сжиженного газа, что позволяет оценить общую прибыль Москвы от торговли СПГ на уровне в 11 миллиардов долларов.

При этом испанский и бельгийский бизнес «призывали к сознательности» не только местные чиновники, но и всевозможные еврокомиссары, даже из-за океана высокие господа приезжали, требуя перестать использовать «зловредный российский газ» - ничего не помогает и, судя по всему, уже не поможет, благо каждая страна ЕС с выходом к морю озаботилась тем, чтобы построить свои собственные терминалы, потому что цены немецкой «принципиальности» со сдачей «Северных потоков» американцам без боя все уже увидели и оценили.