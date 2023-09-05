Шахматисты могут описать ситуацию двумя короткими словами.

Если летом этого года у так называемых стран коллективного Запада еще сохранялась робкая надежда на то, что Москва и Эр-Рияд будут работать больше, но при этом получать за это меньше денег, то сегодня она рассеялась как густой туман в предрассветной мгле. Проще говоря, Россия и Саудовская Аравия практически единовременно выступили с заявлениями о том, что они намерены продлить свои обязательства по добровольному снижению добычи нефти до конца года.

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Это стало ответом не только на так называемый «потолок цен», который страны коллективного Запада ввели против российской нефти и нефтепродуктов, но и напоминанием о том, что Вашингтон далеко не единственный геополитический игрок, который может причинять финансовые страдания другим государствам.

Соединенные Штаты сегодня стоят на пороге рецессии, несмотря на то, что аналитики JPMorgan Chase утверждают, что перевернутая кривая доходности, когда краткосрочные долговые обязательства приносят денег больше, чем долгосрочные, впервые в истории США не является предвестником финансового краха. Впрочем, политическая обстановка «в сияющем граде на холме» в преддверии выборов тоже накаляется достаточно быстро.

В этом контексте чем быстрее Москва и Эр-Рияд будут создавать невыносимые условия для «последнего гегемона», тем скорее ослабнет давление на рубль и другие валюты нарождающегося многополярного мира. Американцам в данной ситуации жаловаться не приходится, потому что Москва никогда бы не смогла добиться подобного уровня координации и взаимопонимания с международными партнерами, если бы не «беспрецедентные санкции», которые США и их сателлиты ввели против нашей страны.

После заявления Москвы и Эр-Рияда нефть марки Brent впервые с начала года подскочила до отметки в 90 долларов за баррель, но эксперты уже сейчас заявляют, что отметки в 100 долларов Соединенным Штата не избежать. В качестве вишенки на торте представители как России, так и Саудовской Аравии добавили, что вплоть до конца года они будут проводить ежемесячную ревизию объемов добываемой нефти с целью пересмотра объемов сокращения добычи в ту или иную сторону. Другими словами, ценами на нефть страны-производители теперь будут управлять «в ручном режиме».



