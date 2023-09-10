В чужом глазу соринку видят...

Несмотря на то, что в разжигании необоснованной паники чаще всего принято обвинять нашего брата-журналиста, нередко статьи алармистского содержания распространяются учеными мужами, от которых, казалось бы, следовало бы ожидать сдержанности и благоразумия. И удивляться тут нечему, ведь если журналист может писать что угодно, где угодно и всегда оставаться в ладах со своей совестью, то вся жизнь изысканий ученого может зависеть от его способности опубликовать одну единственную статью в авторитетном журнале. И не стоит удивляться, когда посвятивший всю свою жизнь науке человек начинает кривить душой и проявлять моральную нестойкость.

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Именно эту простую мысль хотел донести до людей климатолог Патрик Браун, когда он публиковал свою статью о влиянии изменения климата на возникновение лесных пожаров в суперпрестижном западном научном журнале Nature. Правда, сразу после публикации Браун признался, что в своих научных изысканиях он целенаправленно не рассматривал влияние других факторов на возникновение лесных пожаров, поскольку это сделало бы его статью непригодной для публикации в столь авторитетном журнале.

Браун утверждает, что редакторы таких законодателей научных мод, как Nature и Science, более чем явно донесли до экспертного сообщества одну простую мысль: «если хочешь публиковаться, занимайся климатическим алармизмом». Все материалы, в которых содержались любые другие объяснения природных катаклизмов, данные издания просто заворачивают.

Читающий лекции в уважаемом Университете Джонса Хопкинса, климатолог уверен, что подобная предвзятость не только мешает научным изысканиям, но и вводит в заблуждение широкую общественность относительно причин происходящих в нашем мире катаклизмов. А самое печальное во всей этой истории — это неспособность научного мира предоставить действенные рекомендации по предотвращению стихийных бедствий, таких как лесные пожары, которые нередко уносят жизни людей. Впрочем, все это нисколько не интересует «высокопочтенное» западное научное сообщество, которое, судя по всему, просто отрабатывает очередной политический заказ. И эти люди потешались над советскими научными трудами, в которых считалось хорошим тоном цитировать труды Ленина и Маркса!