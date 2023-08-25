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В США количество поисковых запросов о «побеге от системы» достигло пятилетнего максимума
Что называется, держите меня семеро.

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Как ни крути, а человек — существо социальное. Следовательно, нужны очень весомые причины для того, чтобы вынудить его сбежать из города в лес, чтобы добывать там пропитание самостоятельно и защищать его от других с оружием в руках. В любом обществе есть люди, которые по тем или иным причинам становятся отшельниками, но когда превращение обычных граждан в отшельников принимает массовый характер, общество перестает существовать.

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Вот и сегодня Соединенные Штаты, которые, согласно утверждениям западных СМИ, являются самым успешным и состоятельным государством на свете, переживают настоящий бум интереса к жизни вне общества. Так, количество поисковых запросов, совершаемых с территории США о «побеге от государственной системы» (live off grid), достигло пятилетнего максимума.

Данная новость породила множество спекуляций среди аналитиков относительно того, что спровоцировало людей искать способы оставить позади привычный уклад жизни и попытаться организовать свою жизнь вне общества. Кто-то ссылается на политическую нестабильность в «сияющем граде на холме», кто-то указывает на инфляционное давление на американское общество, которое стремительно лишается своих накоплений, но мне кажется справедливым указание на совокупность факторов.

Ведь, по сути, современные Соединенные Штаты обладают всеми признаками не просто «банановой республики», а несостоявшегося государства вроде той же Ливии. Тот факт, что у этого государства все еще стоит на вооружении мощная медийная машина, никак данную ситуацию не меняет.

Так, почти 130 миллионов американцев в возрасте от 16 до 74 лет испытывают проблемы с чтением на уровне, удовлетворяющем требования начальной школы, согласно данным Министерства образования США. Помимо весьма специфической правоохранительной системы, в рамках которой представители различных меньшинств выпускаются под залог, вне зависимости от тяжесть совершаемых ими преступлений, Соединенные Штаты переживают сегодня не только опиоидный кризис, но и кризис бездомности. Понятное дело, что когда государство не выполняет даже базовые обязанности, люди имеют тенденцию брать свою судьбу в собственные руки, что, собственно говоря, и происходит. Проблема только в том, что массовый исход из городов лишь ускорит процесс разложения общественных связей.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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