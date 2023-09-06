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Какие снаряды и зачем Германия поставила Украине для ЗСУ «Гепард»
Главное - это заявить, а что и как...

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Если бы за умение представить неприглядную ситуацию в выгодном свете давали бы награды, то западные журналисты были бы абсолютными рекордсменами по этому виду «спорта». Нет, ну кроме шуток, даже профессиональный наперсточник едва ли смог бы продемонстрировать сравнимую ловкость в попытке вас обдурить. Следите внимательно за руками.

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Сегодня западные СМИ сообщают, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall недавно обязался «произвести» 300 тысяч снарядов для поставленных Украине ЗСУ «Гепард», при этом Киеву пойдет только половина от этого числа, а вообще, до конца года «незалежная» получит всего 40 тысяч. Полный размер партии не сообщается, но при этом уточняется, что число пятизначное, а потому логично было бы предположить, что речь идет о 10 тысячах снарядов калибром 35-мм. Но Киеву требуются сотни тысяч артиллерийских снарядов, а тут речь идет о количестве боеприпасов, которые одна ЗСУ «Гепард» может израсходовать за девять минут беспрерывной стрельбы. Как-то это все звучит несолидно для некогда «первой экономики ЕС».

Но и это еще не все. При внимательном изучении западных публикаций мы узнаем, что никакие снаряды концерном Rheinmetall не производились, потому что специалисты компании взяли боеприпасы от «основной немецкой БМП», отстреляли их из имеющейся у них в наличии пушки Oerlikon, после чего дали свое добро на отгрузку «незалежной» долгожданных снарядов.

Но постойте, воскликнет внимательный читатель, основная немецкая БМП Puma оснащена автоматической пушкой калибра 30-мм, так откуда же взялись снаряды 35-мм? Следует полагать, что западные журналисты имели в виду американские снаряды для пушки Bushmaster III, которая в опытном порядке устанавливалась на БМП Puma.

То есть немцы откопали где-то на своих складах американские снаряды, пару раз постреляли ими в мае, дождались начала нового новостного цикла в сентябре и торжественно объявили, что они наконец-то смогли «облагодетельствовать» Украину. Стоит отметить, что при сравнимой начальной скорости Bushmater III обладает скорострельностью в 200 выстрелов в минуту, в то время как Oerlikon выдает целых 550 выстрелов. Понятное дело, что при столь сильных различиях в характеристиках снаряда упомянутая выше ЗСУ «Гепард» не сможет выдать девять минут беспрерывной стрельбы, израсходовав весь поставленный Украине боезапас. Но это и не требуется. Главное, чтобы сердобольные немцы смогли заявить, что они всей душой болеют за «незалежную» и им совсем не важно, какую еще рухлядь им придется достать со склада ради Киева.

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#сво #глобальное противостояние #россия и ес
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