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Бельгийский торговец антиквариатом сделал состояние на продаже ФРГ танков Leopard 1 для Украины
Главное - правильное вложение денег.

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Во все времена в истории человечества находились предприимчивые люди, которые вкладывали деньги в покупку тех вещей, которые окружающим казались ничего не стоящей рухлядью. К примеру, когда Германия проиграла в Первой мировой войне, то у Антанты оказалось на руках такое количество кайзеровских касок, что из них даже соорудили пирамиду в Нью-Йорке на потеху зевакам. А между тем одна такая каска сегодня может стоить от 70 долларов на одном всем известном интернет-аукционе.

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В этом смысле нельзя не удивляться прозорливости Фредди Верслёйса, который, будучи торговцем антиквариатом из Бельгии, купил в свой личный ангар 49 танков Leopard 1. На языке инвесторов  Верслёйс решил загнать рынок в угол, поскольку ждать, пока танковые музеи всего мира обзаведутся собственными экземплярами немецкой «кошки» Фредди, судя по всему, был не намерен.

Понятное дело, что в целях поддержания престижа Евросоюза СМИ называют Верслёйса «торговцем оружия», но какой уважающий себя торговец оружием будет покупать  списанные танки, требующие замены двигателей, амортизаторов, систем управления огнем и кучи других элементов, решительно непонятно.

Бельгийский торговец антиквариатом приобрел свои 49 танков по цене 37 тысяч евро за штуку в 2014 году, когда бельгийские войска списывали их в утиль. Когда же эти танки вдруг понадобились западным союзникам для применения на Украине, Верслёйс запросил у Брюсселя по 500 тысяч евро за штуку, чем немало возмутил бельгийских военных.

Теперь же танки выкупил немецкий концерн Rheinmetall, который собирается заняться их восстановлением для последующей передачи Киеву. Сумма сделки не разглашается, однако  Верслёйс написал в одной западной социальной сети, что он получил «честную рыночную цену» за свои танки. Другими словами, раз антиквар остался доволен, то и ценник от изначально заявленных Брюсселю 500 тысяч отличался в меньшую сторону незначительно.

Можно не сомневаться, что методичным немцам потребуется немало времени для доведения своих танков до удобоваримого состояния, прежде чем они будут отправлены на Украину. 49 единиц легкобронированной немецкой бронетехники образца 1965 года не окажут ровным счетом никакого влияния на ход СВО, однако Берлин сможет все это время заявлять, что он делает для Киева «все, что сделать в его силах».

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#сво #глобальное противостояние #россия и ес
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