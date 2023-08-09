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Почему эксперты опасаются, что Германия останется «больным человеком Европы»
Нашли за кем с рогатиной бегать...

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На протяжении десятилетий европейцы с большим удовольствием называли слабеющую Османскую империю «больным человеком Европы». Данное определение, которое многие приписывают Николаю I, сегодня используют уже не по отношению к Анкаре, которая начинает играть все более и более серьезную роль в международной политике, а по отношению к вчерашнему главному локомотиву европейской экономики — Германии.

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Берлин еще вчера мог похвастаться, что одна пятая всего внутреннего валового продукта ФРГ — это промышленность, которая не только обеспечивает немцам рабочие места, но и дает Германии благоприятный торговый баланс во взаимоотношениях с другими странами.

Однако главное преимущество ФРГ оказалось и её самой уязвимой точкой, поскольку единомоментный отказ от российского газа, которому предшествовали коронавирусные ограничения и разрыв цепочек поставок, практически надломил непрерывно вращающееся колесо немецкой промышленности. 

Эксперты отмечают, что все это привело к ситуации, когда по совокупности последних десяти лет объемы промышленного производства в Германии увеличились всего на 2,4%. Для сравнения даже та же Великобритания показала результаты лучше за это же время, хотя, казалось бы, какая там промышленность в Туманном Альбионе?

Понятное дело, что в отсутствие политической воли добиваться честного и беспристрастного расследования подрывов российских газопроводов «Северный поток», российский газ в больших объемах в Германии не появится, и инвесторы об этом прекрасно знают. А между тем именно российские углеводороды обеспечивали ФРГ то конкурентное преимущество, благодаря которому Берлин мог не только хвастаться статусом ведущей экономики ЕС, но и званием одного из крупнейших производственных центров мира. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что немецкое исследовательское агентство Sentix открыто и честно признает, что уже не первый месяц подряд слабость немецкой экономики является тем фактором, который тянет всю еврозону на дно, и что инвесторы «не видят признаков», которые помогли бы Германии избежать звания «больного человека Европа». Ну, Владимир Путин неоднократно предупреждал немцев о возможных последствиях их недальновидной политики, но тогда им казалось, что российский президент шутит. А теперь же немцам уже совсем не до смеха. 

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#глобальное противостояние #нефть и газ #россия и ес
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