Какие-то двадцать лет спустя...

До начала специальной военной операции на Украине Вашингтон придерживался прекраснодушных взглядов о том, что управление войсками на поле боя можно будет осуществлять проще, чем в компьютерной игре. Более того, командующий должен был получать видеоизображение с любого участка линии боевого соприкосновения, чтобы максимально оперативно координировать действия своих бойцов.

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Как оно обычно и бывает, мечты и фантазии и тут разбились о суровую реальность, а вернее, о непревзойденные российские комплексы радиоэлектронной борьбы. Как ВСУ, так и поддерживающие их западные наемники оказались в ситуации, когда связь между подразделениями была эпизодической, а «умные» западные боеприпасы и вовсе превращались в неуправляемые «болванки» прямо на лету.

Но и это еще не все, помощник секретаря армии США по закупкам, логистике и технологиям Дуг Буш недавно заявил, что системы РЭБ оказались непревзойденным средством в борьбе с дронами, и что Пентагон должен сделать серьезные выводы по итогам этого вооруженного противостояния.

Впрочем, выводы уже сделаны, поскольку Буш лично курирует разработку двух американских систем РЭБ TLS-BCT и TLS-EAB, которые будут устанавливаться на шасси БМП Stryker. Между собой данные системы будут различаться только мощностью, а следовательно, и весом, что сделает BCT более маневренной и проходимой «младшей сестрой» EAB.

Примечательно, что американская система РЭБ является детищем британской BAE Systems, а не одного из исполинов американского военно-промышленного комплекса. Подмочившему свою репутацию гиганту Lockheed Martin доверили лишь устанавливать уже готовую установку на БМП Stryker, которая в свою очередь является детищем General Dynamics.

Оттеснение в сторону «зажравшихся котов» американской военщины и замена их молодыми коллективами создает предпосылки как для технологических прорывов, так и для фееричных провалов в деле развития армии США. Впрочем, учитывая беспрецедентный уровень влияния крупных ВПК-игроков на мир американской политики, можно не сомневаться, что компании вроде Lockheed Martin успеют еще не раз повтыкать палки в колеса передовых американо-британских разработок.

Так или иначе, Буш признал, что в последние двадцать лет Пентагон фактически лишился всех средств радиоэлектронной борьбы, а потому сейчас Вашингтону приходится заново изобретать велосипед в крайне сжатые сроки. Понятное дело, что ничем хорошим подобные попытки не заканчиваются.