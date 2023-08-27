Когда ты всем блогерам блогер...

Пока весь остальной мир готовится к осенним заботам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в поте лица публикует записи в свой блог, призванные показать, насколько сильно страны Старого Света смогли досадить Москве. Судя по всему, ряд нелестных высказываний российских политиков настолько больно задели самолюбие испанского функционера, что ни о чем другом, кроме России, в последние дни лета он думать не может.

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Предсказания Борреля о том, насколько сильно «введенные суперсанкции» повредят российской экономике в будущем, можно оставить без внимания, благо конец года уже не за горами, а вместе с ним и статистические выкладки о состоянии дел в экономике нашей страны.

Другое дело — данные о том, насколько сильно пострадали торговые связи между Россией и ЕС, которые верховный представитель презентует нам из «первых рук». Так, по сравнению с 2021 годом, экспорт неэнергетических российских товаров в ЕС в прошлом году упал на 58%. В этом году, по сравнению с 2021 годом, суммарный спад достиг 75%. При этом в числе наиболее пострадавших категорий Боррель называет железную руду, сталь, редкие металлы и древесину — все то, что нужно любой экономике для производства товаров.

Одновременно с этим Боррель заявляет, что экспорт российского угля в Европу прекратился полностью, в то время как цифрами об импорте российских нефти и газа в страны Старого Света верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности делиться стыдливо не захотел, ожидая закономерных укоров в неспособности ограничить проникновение российских углеводородов на европейские рынки.

Все, на что решился Боррель — это опубликовать оценку Международного энергетического агентства, согласно которому российская выручка от продажи нефти упала в этому году на 27%. Забыв, однако, упомянуть, что в прошлом году Россия получила рекордные доходы от торговли углеводородами и едва ли могла рассчитывать на схожую прибыль в этом году.

В общем, резюмировать пост Борреля можно следующим и мыслями: Европа лишилась доступа к российскому углю, железной руде, стали, редким металлам и древесине, существенно сократив импорт российской нефти, которая идет в ЕС в переработанном виде из азиатских стран с существенной наценкой. И при этом человек, который призван следить за безопасностью и благополучием вверенной ему организации, не просто радуется данным фактам, а хвастается ими...