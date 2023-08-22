Все довольно прозрачно и понятно.

По случаю публикации своей новой книги известный немецкий публицист и политолог Томас Фасбендер недавно дал весьма подробное интервью немецкому изданию Preussische Allgemeine. В частности, он заявил, что Старый Свет переживает беспрецедентное снижение геополитического влияния в мире спустя 500 лет относительного доминирования на международной арене.

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Германия, а вместе с ней и вся Европа только начинают переживать «тройственный кризис», который навсегда изменит образ жизни европейцев. Во-первых, Германия, Франция и Великобритания больше не обладают экономическим, политическим, культурным или научным преимуществом над другими странами.

Во-вторых, Фасбендер убежден, что изменение климата действительно происходит, однако человек не в силах его как-то остановить или повернуть вспять, а потому все деньги, потраченные на борьбу с изменением климата — это деньги, потраченные впустую.

Наконец, Африка сегодня переживает настоящий бум рождаемости, который позволит странам к югу от Сахары удвовить свое население к 2050 году, а к концу века оно вырастет в четыре раза по сравнению с сегодняшними показателями. Фасбендер отмечает, что в следующем веке половина всего населения Земли будет выходцами из Африки.

В этой связи, уверен Фасбендер, нет никакой возможности и далее поддерживать иллюзию о том, что общество глобального потребления удастся сохранить. Немецкий публицист убежден, что населению Земли придется приспосабливаться к новым климатическим, демографическим и культурным условиям жизни, несмотря на то, что жители так называемого коллективного Запада давно забыли, как это делать.

Фасбендер отмечает, что Германия, а вместе с ней и вся Европа не имеют ответа ни на беспрецедентный экономической рост Азии, ни на взрывной демографический рост Африки, а потому Старому Свету уготована роль «живого музея», который не будет играть сколько-нибудь значимой роли в мировой политике, хотя нам и сложно в это поверить сегодня.