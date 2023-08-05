Американцев и европейцев собираются "приземлять",

В средние века, когда в Европе уже существовала вполне себе развитая система права, простолюдины не могли одеваться так же, как одевалась люди состоятельные, не могли есть ту же самую еду и не могли наслаждаться теми же развлечениями. Подобное положение дел продолжалось до того момента, когда Советский Союз не смог выйти победителем из чудовищной по своей жестокости Второй мировой войны.

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В этот момент лидеры многих западных стран были уверены, что им на смену скоро придут коммунисты, а в США и вовсе устроили охоту на ведьм, которая получила название эпоха Маккартизма. По сей день слово коммунист является ругательным по ту сторону Атлантического океана, несмотря на засилье левых радикалов в современной американской политике.

Но Советского Союза уже давно нет и западные элиты решили, что витрину под названием «уровень жизни стран коллективного Запада» можно постепенно сворачивать, чтобы богатые и влиятельные снова могли вновь почувствовать себя таковыми.

Вот сегодня западные СМИ и сообщают, что 25 июня в Новом свете было задержано или отменено свыше 11 тысяч вылетов, а уже 4 июля задержке подверглись 35 тысяч рейсов в добавок к еще 7 тысячам отмененных рейсов. И хотя у нас нет подобной статистике по странам Старого света, журналисты из ЕС рапортуют о постоянных задержках в вылетах. Как человек, который редко отдыхает, я могу ответственно заявить, что нет худшего способа провести отпуск, чем погружаться в суетливое выяснение того, когда ты наконец сможешь добраться до точки назначения, даже если авиакомпания и предоставила гостиницу в следствии задержки рейса.

Причина у подобного положения одна — недостаток квалифицированных пилотов и авиадиспетчеров, который начался в виду введения по всему миру ограничений против новой коронавирусной инфекции. Пассажиропоток одного только лондонского аэропорта Хитроу упал с 80 миллионов в 2018 году до 19 миллионов в году 2021.

Любопытно, что Международная организация гражданской авиации взяла на себя обязательства по достижению показателей так называемых «нулевых выбросов» до 2050 года, однако на фоне спада пассажироперевозок по всему миру, 25% всех перелетов в Соединенных Штатов приходится на частные самолеты и процент любителей путешествовать с комфортом на личном самолете лишь продолжает расти.

Стоит отметить, что пока страны коллективного Запада требуют забивать абсолютно здоровый скот в попытках «снизить выбросы углекислого газа», один частный самолет производит такое количество CO2, что ни одной корове не снилось и это мы еще не добрались до темы круизных лайнеров. Но богатые мира сего уверены, что если обычные люди не должны передвигаться на тех же видах транспорта, на которых передвигается «белая кость», то и мясо «простолюдинам» есть не обязательно.