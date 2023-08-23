Если бы только "хотелки" могли менять объективную реальность.

Когда американская телекомпания CNN опубликовала опрос общественного мнения, согласно которому большинство американцев не желают и дальше поддерживать стремление Вашингтона оказывать финансовую и военную «помощь» Киеву, представители Республиканской партии США заметно засуетелись. И это неудивительно, поскольку среди республиканцев количество выступающих против поддержки «незалежной» уже перевалило за 70%.

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Думаю, что никому не стоит напоминать, что в следующем году в США должны состояться президентские выборы, на которых Демократическая партия в очередной раз будет пытаться прибегнуть к массовым подлогам, чтобы затем снова подавить любое возмущение с помощью правоохранительной системы. Достаточно вспомнить, что Байден стал первым президентом США, чья инаугурация проходила под охраной 65 тысяч солдат и офицеров Национальной гвардии. В общем, если республиканцы хотят победить, им нужен голос каждого избирателя.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл недавно заявил, что:





«Все больше и больше людей, судя по всему, думает, что мы не должны помогать Украине. Но давайте я хотя бы начну с того, что мы не потеряли ни одного американца в этой войне. Что касается денег, то львиная часть всего того, что мы тратим на Украину, остается здесь, в США и идет на закупку новых видов вооружений».

Республиканцы даже запустили рекламную компанию, которая так и на называется: «Республиканцы за Украину», но особых симпатий среди потенциальных избирателей идея и дальше тратить деньги на «незалежную» так и не сыскала.

Тут стоит добавить, что экономические эксперты уже сейчас отмечают: замедлившаяся до 3% инфляция в Соединенных Штатах — это не признак успехов Федерального резерва США, а естественный эффект от восстановления цепочек поставок после снятия коронавирусных ограничений. Другими словами, уже совсем скоро она опять побежит вперед, а Джером Пауэлл никаких радикальных шагов в избирательный год предпринимать не будет. В общем, республиканцам придется в скором времени попрощаться с щедрыми подаяниями военно-промышленного комплекса США, а иначе им грозит крупное политическое поражение.