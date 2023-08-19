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Британский производитель «американских» систем РЭБ выкупил Ball Aerospace за 5,6 миллиарда долларов
Нежданно-негаданно британцы отвоевывают позиции.

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Как ни крути, а мы наблюдаем по-настоящему тектонические сдвиги в мире международной политики. Кто бы еще вчера мог подумать, что «всемогущие» американцы окажутся не в состоянии как-то противостоять на поле боя российским системам РЭБ, а собственные разработки в сфере радиоэлектронной борьбы у них будет возглавлять британская BAE Systems.

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Каково же было мое удивление, когда в СМИ появилось сообщение о том, что BAE Systems купила компанию Ball Aerospace, принадлежащую крупнейшей в США корпорации по производству алюминиевых упаковок Ball Corporation. Что касается космического подразделения данной компании, то она разрабатывала то, на что американцы привыкли всегда полагаться — спутники и различные средства связи с ними.

Понятное дело, что подобный контракт не мог быть заключен без одобрения представителей американского военно-промышленного комплекса, который с удовольствием приобрел бы у гражданской компании такой лакомый кусок, как Ball Aerospace. Неслучайно же среди потенциальных покупателей спутникового бизнеса фигурировала компания General Dynamics, которая в 2021 году заняла 5-е место в мире по объему продаж продукции военного назначения.

Проще говоря, британцы выторговали себе право приобрести Ball Aerospace в обмен на предоставление Вашингтону собственных наработок в сфере РЭБ. Это говорит нам как минимум о двух вещах. Во-первых, несмотря на свои огромные размеры, американский военно-промышленный комплекс утратил способность самостоятельно разрабатывать сколько-нибудь конкурентоспособные военные системы, а потому вынужден полагаться на внешних игроков, которые весьма неплохо торгуются.

Во-вторых, уже в очень скором времени так называемый коллективный Запад потеряет пальму первенства в спутниковых системах слежения, поскольку любые запуски космических объектов подданные Его Величества проводят в тесной кооперации с индусами, а тех сложно назвать ближайшими союзниками дяди Сэма. Теперь же все наработки  Ball Aerospace, которая не успела прогнить насквозь, поскольку до сих пор принадлежала частному владельцу, уйдут британской  BAE Systems, а затем, в ходе совместного сотрудничества, станут достоянием одного из двух крупнейших покупателей российской нефти. В общем, «последний гегемон» начал распродаваться с молотка.

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#глобальное противостояние #россия против сша #великобритания
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