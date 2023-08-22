Недаром народная мудрость гласит: "Не рой яму другому..."

Среди причин резкого роста международной напряженности, который мы наблюдаем в последние несколько лет, можно выделить превалирующую уверенность Западных элит в том, что холодная война закончилась не в результате долгих переговоров, главной задачей которых было сведение вероятности нового глобального конфликта к нулю, а в результате развала советской экономики. При этом мне не раз доводилось беседовать с людьми, которые хорошо помнят тяжелые условия жизни пятидесятых годов прошлого века, когда не оправившийся от страшной войны Советский Союз вынужден был втягиваться в гонку вооружений со странами Запада. И ничего, в пятидесятых годах союз не развалился.

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Тем не менее, именно желанием «еще раз» развалить российскую экономику и были продиктованы попытки Вашингтона и Брюсселя спровоцировать Москву на проведение специальной военной операции на Украине, которые в конечном итоге и увенчались успехом. Ну так что же, как там обстоят дела с развалом экономики РФ?

Согласно ежегодному отчету швейцарского банка UBS, в 2022 году общее российское благосостояние увеличилось на 600 миллиардов долларов. Количество миллионеров (судя по всему, долларовых) в стране выросло на 56 тысяч, достигнув отметки в 400 тысяч человек. Одновременно с этим количество ультрасостоятельных олигархов выросло на 4,5 тысячи.

Понятное дело, что тут суровый критик заявит, что нам-то, мол, какое дело, кто там и где разбогател. Ну, состоятельные люди имеют тенденцию свои деньги не тратить, а вкладывать в различные проекты, которые улучшают благосостояние окружающих. К примеру, согласно все тому же отчету, свыше 50% ультрасостоятельных олигархов по-прежнему живут в США, которые до недавнего времени было принято считать своеобразным эталоном уровня жизни. Правда, по итогам прошлого года количество миллионеров в США сократилось ровно на миллион человек!

Однако еще более удручающие цифры банк UBS привел по общему благосостоянию стран коллективного Запада, потому что Северная Америка и Европа вкупе за последний год обеднели на сумму в почти 11 триллионов долларов! При том что Вашингтон стал главной жертвой собственных козней, потеряв 5,9 триллиона долларов на украинской авантюре.

Швейцарцы честно признаются, что благосостояние России в условиях введенных против неё тотальных санкций посчитать достаточно сложно, однако она стала одной из немногих стран мира, которая по итогам прошлого года улучшила свое благосостояние.