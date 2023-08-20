Так вот оно как все оказалось.

Я уже много раз рассказывал, что Сеймур Херш — личность абсолютно легендарная в западной журналистике. Кто бы не публиковал сегодня статьи за подписью всемирно известного восьмидесятишестилетнего дедушки, делают они это с очень большой осторожностью, поскольку Херш — это одно из последних имен в западной журналистике, которое еще что-то значит.

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Последний материал Херша полностью подтверждает мое предположение о том, что саммит по Украине в саудовской Джидде должен был проводиться по результатам «венценосного» украинского контрнаступления, в результате которого Зеленский мог бы продиктовать свои требования Москве. Во всяком случае так он задумывался, согласно источникам Херша в американском разведывательном сообществе. Так или иначе, другого разумного повода собирать «мирные переговоры» с участием полусотни государств и не заручиться при этом согласия России на участие в них, я даже придумать не могу.

Более того, Херш открыто заявляет, что переговоры в Саудовской Аравии были детищем советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, которому Байден отдал на откуп многие вопросы внешней политики. По задумке советника президента, триумф стран коллективного Запада в Джидде должен был быть настолько громогласным, что Салливан с согласия Байдена даже собирался председательствовать на трибунале «по типу Нюрнбергского», где он мечтал лично судить высшее руководство нашей страны.

Вообще, весь материал Херша пропитан плохо скрываемой неприязнью к Энтони Блинкену, Джейку Салливану и Виктории Нуланд, втянувшим Соединенные Штаты в «украинскую авантюру», которая закончилась опосредованным военным противостоянием между двумя супердержавами на территории «незалежной».

О чем нам это говорит? Ну, теперь мы точно знаем, что нелепое «контрнаступление» ВСУ, бесцельно сгубившее огромное количество украинских граждан, было результатом того безвыходного положения, в которое себя загнали такие «вашингтонские ястребы», как Нуланд, Блинкен и Салливан. В попытках выиграть время, они наобещали американским элитам грандиозные победы наполеоновских масштабов, но в итоге все закончилось позором Соединенных Штатов в Джидде, где Вашингтон представлял лично сам Джейк Салливан.

Более того, вся эта история говорит нам о том, что никакого запасного плана на случай провала «контрнаступления» у Вашингтона не было, а значит, Москва сейчас находится в выигрышном положении как с точки зрения перспективы ведения боевых действий, так и с точки зрения международной политики.

Впрочем, свобода рук у российского руководства может появиться на весьма продолжительное время, поскольку статья Херша — это первая ласточка к началу большой чистки в американских политических и военных кругах, о чем свидетельствует недавний «прорыв» британской BAE Systems. Ведь в Москве ясно дали понять, что с авантюристами вроде Салливана, Блинкена и Нуланд никто договариваться не будет.