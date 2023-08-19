У нас длинные руки и много друзей.

Гонка за супердорогим железом — это что-то хорошо забытое, прямиком из семидесятых годов прошлого века, когда желанный Apple II стоил 1300 долларов. Если пересчитать эту весьма приличную сумму на современные деньги в рублях, мы получим астрономическую цифру в 585 тысяч «деревянных» за один персональный компьютер. И даже несмотря на подобный ценник, всем известные «яблочники» не занимались ничем, кроме производства компьютеров данной модели с 1977 по 1980 год, беспрестанно увеличивая свою прибыль.

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Сегодня весь мир занят тем же, чем он был занят десять лет назад — строительством монструозных дата-центров, только если десять лет назад это называлось облачными технологиями, то сегодня гонку за супермощностями принято называть разработкой искусственного интеллекта. А самым желанным решением для современных дата-центров принято считать графический процессор (GPU) H100, который сегодня уходит с молотка за астрономическую сумму в 40000 тысяч долларов.

Впрочем, недавно выяснилось, что в очередь за заветной «железкой» помимо Microsoft и Google пристроились и аравийские принцы в лице представителей Саудовской Аравии и ОАЭ. Более того, Эр-Рияд уже оформил заказ на три тысячи подобных графических процессоров, что доводит общую сумму заказа до 120 миллионов долларов. Абу-Даби, впрочем, тоже не отстает от своего партнера по региону, заказывая новые графические процессоры от NVIDIA тысячами.

Любопытно, что особо внимательные аналитики сразу же забили тревогу, пытаясь указать на тесные связи между ОАЭ и Саудовской Аравией, с одной стороны, и Россией и Китаем - с другой. Проще говоря, Москва и Пекин смогут арендовать необходимые им вычислительные мощности в аравийских дата-центрах, что сведет эффект от западных санкций против технологической сферы России и Китая к нулю. Подобный сценарий более чем устроит как Эр-Рияд, так и Абу-Даби, поскольку оба этих игрока нуждаются в военной защите, которую они покупали за счет инвестиций в США и Египет.

Теперь же роль «мировых жандармов» взяли на себя совсем другие государства. Правда, аналитики честно признают, что они не могут придумать способ ограничить продажу чипов в Саудовскую Аравию и ОАЭ, поскольку данные страны являются крупными производителями углеводородов, а ситуация с «энергетической безопасностью» последнего гегемона ухудшается день ото дня.