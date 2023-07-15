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Во Франции участились случаи нападения на сотрудников полиции, находящихся не при исполнении
Времени у Макрона осталось совсем немного.

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Я уже рассказывал о том, что Франция сегодня находится в настоящей осаде, которая поставила под вопрос не только существование этого государства, но и всего Европейского союза. Как и бывает в таких случаях, нагрузка по поддержанию государственного строя в такой ситуации ложится на плечи наиболее сознательных и патриотично настроенных представителей общества — полицейских, пожарных, военных.

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Впрочем, первым сегодня приходится особенно несладко, поскольку, помимо непрекращающихся дежурств и операций по разгону протестующих, французские полицейские все чаще становятся жертвами жестоких атак неизвестных, когда они не вооружены и находятся не при исполнении.

Так, в регионе Иль-де-Франс сотрудник полиции проснулся среди ночи со своей семьей из-за того, что у него под домом собралась толпа разъяренных людей, которые подожгли его личный автомобиль. Нападавшие не успели причинить семье увечий, поскольку они поспешили скрыться с места происшествия. Спустя пару дней после инцидента машину сотрудницы полиции атаковали неизвестные все в том же регионе Франции. Автомобиль, в котором находилась не только сама полицейская, но и её дочь, несколько раз протаранили, пытаясь вынудить её остановиться.

В сети все чаще появляются видео, где сотрудников французской полиции избивают в их нерабочее время, при том что многие подобные инциденты заканчиваются госпитализацией правоохранителей с тяжелыми травмами. Понятное дело, что на фоне подобного ожесточения, случаи применения оружия сотрудниками правоохранительных органов против мигрантов будут случаться все более и более часто, что будет приводить к погромам, подобным тем, которые произошли после убийства 17-летнего Нахеля Мерзука.

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Учитывая высокий уровень координации протестующих, парализация работы правоохранительных органов во Франции на данный момент является лишь вопросом времени, а как нас учит опыт Украины 2014 года, оставшееся без защиты государство всегда оказывается беззащитно перед лицом воинствующих радикалов. Остается надеяться, что в ходе своего недавнего визита во Францию Нарендра Моди сделал Макрону такое предложение, от которого тот не смог отказаться, потому что долго Эммануэль на штыках просидеть не сможет.

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#глобальное противостояние #европейский союз #кризис мигрантов
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