Что называется, иди и поспорь, если есть желание.

Все-таки отрадно, когда люди находят себе работу под стать. Я думаю, что президентство Дмитрия Анатольевича мало кому из наших соотечественников запомнилось какими-то яркими событиями, зато на посту заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации важность и полезность Медведева невозможно переоценить.

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Одни только его публичные заявления чего стоят! Остро, жестко и всегда не в бровь, а в глаз. За подобную манеру говорить правду общественность всегда любила Жириновского, а теперь вот и Медведев доказывает, что недостатка в правдолюбах в нашей стране не наблюдается.

Особо стоит отметить недавнюю публикацию Дмитрия Анатольевича, в которой он на пальцах объясняет вещи, которые кому-то до сих пор кажутся неочевидными. Россия может эффективно бороться со странами коллективного Запада, но она не может им проиграть. Потому что в одной только Европе проживает свыше семисот миллионов человек, а вместе США и другими союзниками, коллективный Запад может похвастаться тем самым «золотым миллиардом», с которым 146 миллионов российского населения «в открытом поле» совладать никак не сможет.

Именно по этой причине, в случае провала СВО, Москва будет вынуждена заходить с ядерных козырей, о чем заместитель председателя Совета Безопасности РФ прямо и заявил в одной из своих последних публикаций.

Единственное, что во всей этой истории вызывает непонимание, так это то, на что рассчитывало правительство Владимира Зеленского, когда оно провоцировало Россию на проведение специальной военной операции? На те толпы раненых и покалеченных бойцов ВСУ, которые оно имеет сегодня, либо же на то, что оно спровоцирует Москву на применение ядерного оружия не только по территории Украины, но и по странам так называемого коллективного Запада? А где же оно тогда будет прятаться со всеми наворованными деньгами?

В общем, Дмитрий Анатольевич выразил свою уверенность в том, что враги России должны молиться за успех российских воинов, потому что именно он не дает разгореться огню ядерного мирового пожара. И с ним сложно не согласиться.