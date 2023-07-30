С такими союзниками оптимизма не напасешься.

Дядя Сэм сегодня уже не тот. Прошли времена, когда Вашингтон направлял так называемую «помощь» своим заокеанским партнерам на сумму в сотни миллиардов долларов. Сегодня Вашингтон собирается направить мятежному китайскому острову под названием Тайвань военной помощи на сумму в 345 миллионов долларов. При этом западным журналистам удалось узнать, что в поставки будут входить американские боевые дроны MQ-9 Reaper.

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Любопытно, что если мы обратимся к статьей издания Time от февраля 2012 года, то мы внезапно обнаружим, что подобный дрон невозможно использовать без машин наземного управления и обслуживания, которые поставляются с БПЛА в количестве четырех штук. Стоимость одного подобного дрона со всем сопутствующим «добром» в 2012 году составляла 120 миллионов долларов, по данным вышеупомянутого издания.

Даже если предположить, что компания General Atomics смогла сократить расходы на производство своего детища, либо же если речь идет о бывших в употреблении дронах, то темпы инфляции в США за неполные двенадцать лет, точно так же как сопутствующие расходы на транспортировку дронов к китайским берегам и обучение необходимого персонала, с лихвой перекрывают любые попытки как-то сократить затраты на подобные системы вооружений.

Проще говоря, отправить больше трех дронов MQ-9 Reaper на Тайвань за сумму в 345 миллионов долларов Вашингтон даже при очень большом желании не сможет. А теперь внимание, вопрос: каким образом три американских дрона MQ-9, которые росссийские истребители периодически мимоходом «сдувают» на землю, должны помочь Тайваню в противоборстве с ультрасовременной Народно-освободительной армией Китая?

Ответ на этот вопрос напрашивается сам собой. Так в чем же дело? А дело в том, что Вашингтон поставил Украине снарядов до февраля месяца, а потому в начале следующего года Вашингтону нужен будет способ переключить внимание общественности на Китай, а провокации с MQ-9, как мы уже успели заметить, прекрасно подходят для подобных трюков. В общем, перефразируя народную мудрость, можно с уверенностью утверждать, что в США верны принципу: «готовь провокации летом».