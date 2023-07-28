Головной боли у американских политиков станет больше.

Главная формула, которая определяет американскую внутреннюю политику зиждиться на аксиоме, которая звучит следующим образом: «американцев не интересует ничего, кроме цен на бензин». Учитывая, что внешняя политика американцев тоже не интересует, можно легко прийти к выводу, что «ничего, кроме цен на бензин, американцев не интересует».

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Очевидно, что при подобных исходных данных единственный способ оказания давления на американскую политическую элиту заключается в манипуляции ценами на нефть. Правда, с начала этого года ценами на нефть пытались манипулировать западные СМИ, которые запускали одну «утку» за другой относительно несуществующих ссор между ведущими производителями нефти в мире и не менее эфемерного обвала китайской экономики. Все это делалось лишь с одной целью — любой ценой сбить ценник на черное золото.

Понятное дело, что страны OPEC+ во главе с Россией и Саудовской Аравией не могли бесконечно наблюдать за этими манипуляциями, а потому Москва и Эр-Рияд начали в одностороннем порядке последовательно сокращать добычу нефти. Понятное дело, что в этой ситуации ценам на нефть некуда было деваться, кроме как идти вверх.

И вот, рост цен черное золото наконец отразился на единственном параметре, который интересует американцев — на ценах на бензин. На этой цены на американских заправках достигли отметки в 3,7 доллара за галлон, что является самым высоким показателем за последние восемь месяцев. И что же, западные журналисты потрудились кому-то объяснить, почему их прогнозы не сбылись? Ничуть не бывало, вместо этого крупнейший американский телеканал CNN представил своим зрителям неожиданное объяснение: цены на нефть растут в связи с «глобальным потеплением».

Мол, рабочим на нефтеперерабатывающих заводах стало так жарко, что они и работать-то нормально не могут. Любопытно, что китайцы, индусы и саудиты, которые являются лидерами по переработке нефти, к жаре давно привыкли и никаких серьезных неудобств от неё не испытывают. Впрочем, на случай, если это объяснение кого-то не устроит, то известный телеканал заготовил запасное объяснение: всему виной «отмена зерновой сделки», которая каким-то образом помешала переработать США нефть в бензин. Может быть, рабочие теперь и недоедают?

Понятное дело, что если CNN честно признается, что ведущие производители нефти «сговорились против последнего гегемона», то это вызовет повсеместную панику, а потому говорить американцам правду по единственному интересующему их вопросу крупнейшая американская телекомпания никак не может.