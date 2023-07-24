Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Goldman Sachs признал, что спрос на нефть во второй половине года будет рекордным
Противоправные действия с совой и глобусом закончились.

реклама

Ну вот и все, наконец-то! Как не пытались западные аналитики убедить сами себя в том, что дефицита нефти на рынке не будет, крупнейший американский инвестиционный банк положил конец этим глупостям.

реклама

В ситуации, когда Китай и Индия наращивают потребление нефти и газа, Россия и Саудовская Аравия добычу последовательно сокращают, а лето в Восточном полушарии выдалось необычайно жарким, попытки сбить рост цен на нефть сплетнями и слухами напоминал попытки тушить горящее здание водяным пистолетом.

Более того, после того как начало российской специальной военной операции на Украине позволило американским сланцевикам раздать все кредиты, которые камнем на шее весели у них все президентство Дональда Трампа, количество бурильных вышек в США неуклонно сокращается, достигнув отметки начала 2019 года в 406 действующих вышек.

Хотя цену в 86 долларов за баррель к концу года, которую рыночный аналитик Goldman Sachs Даан Струйвен озвучил в эфире телеканал CNBC, можно считать достаточно оптимистичным для США прогнозом, эксперт признал, что мир столкнется с весьма серьезным дефицитом нефти во второй половине года, который может достигнуть уровня в 2 миллиона баррелей нефти в сутки на фоне рекордного спроса.

Фактически это означает, что инфляция в странах коллективного Запада продолжит расти, потому что цена на нефть участвует в ценообразовании практически всех товаров и услуг. Если мы вспомним, что Москва все-таки положила конец так называемой зерновой сделке, то для нас станет очевидно, что рост цен на нефть будет сопровождаться ростом цен на продукты питания.

На этом фоне запуск обеспеченной золотом новой цифровой валюты стран БРИКС, если он все-таки состоится в конце лета, произойдет в тот момент, когда количество желающих избавиться от теряющей свою стоимость «зеленной бумажки» будет рекордным. Ну а кто виноват в том, что Вашингтон и Брюссель в какой-то момент решили, что они будут диктовать свою волю поставщикам ресурсов, вводя потолки цен и конфискуя активы? Теперь же перчатки уже сброшены.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#глобальное противостояние #россия против сша #нефть и газ
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

США понадобится минимум шесть лет для развития систем РЭБ до уровня России и Китая
Эксперты уверены, что разминирование территории Украины займет сотни лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
17
Военкоры: Прорвана оборона ВСУ у Сватово-Кременной и ВС РФ вошли в Новоегоровку
4
ВСУ стали применять "сенсорные мины" с термобарическим зарядом, реагирующие на движение
+
ЧВК Вагнер возобновляет набор сотрудников
9
В сети появилось видео совместного полёта тяжелого дрона С-70 "Охотник" и борта ВКС РФ
+
Инженеры ВСУ после хейта скопировали российские "Мангалы" и стали устанавливать их на свои танки
13
Портативная консоль AYANEO KUN получит 8,4″ 2,5K дисплей, а SLIDE — корпус слайдер с клавиатурой
2
Верховный лидер Ирана потребовал выдать сжегшего Коран шведского политика для повешенья
1
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
14
На Украине замечены модернизированные Bradley, защищённые реактивной броней BUSK III
2
"Аллигатор" обновился: в сети появились снимки усовершенствованного вертолёта Ка-52М
+
Новое фото Tesla Cybertruck лишает иллюзий по поводу вместительности «переднего багажника»
3
Американский бронетранспортёр MaxxPro увяз в песках донбасских дорог
+
Китайский бомбардировщик-невидимка поднялся в воздух с новыми двигателями
13
В Сети появились кадры поражения танка Leopard 2 дроном-камикадзе «Ланцет»
2
ИИ сдал квалификационный экзамен на медика
1
Представитель ГУР МО Юсов о взрывах в Москве: Этот процесс будет набирать обороты с каждым днем
4
Ещё не вышедшая видеокарта Intel Arc A580 протестирована в одном из бенчмарков
2
Скоро в России можно будет избавиться от пластиковых водительских прав
+
В сети появилось новое видео поражения "Ланцетом" танка Leopard
3

Популярные статьи

«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
7
Как российский дрон смог уничтожить натовскую ЗРК Spada и что в этом необычного
5
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
11
Почему сделка Монголии и американской SpaceX вызвала большой переполох в Китае
1
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно The Elder Scrolls Online
14
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
7
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
19
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
1
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
9
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
4

Сейчас обсуждают

Бравый капрал Sitronix
19:42
Вот это я понимаю! 👍
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно The Elder Scrolls Online
Богдан Джанан
19:41
Ждём вертолеты как в Дюне
Для нейросети поставили задачу перепроектировать крылья самолёта
Александр Михайлов
19:40
К слову, раз уже пошла речь про настройку языков. Как в Windows без установки стороннего ПО (да, я знаю про пунто свичер, но это костыль) настроить переключение языков по caps-lock? И так, чтобы не пр...
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Перезагрузка
Sergiu Bunacalea
19:36
С dlss вполне играбельно, а в нативе 7900xtx тоже не тянет в 60 кадров, впрочем как и 4090: https://youtu.be/nhZBsn0minU
Анализ рынка игровых видеокарт в июле 2023 года — актуальные модели от бюджетных до топовых
Vlad Gorbunov
19:35
Это верно, автор статьи полностью не компетентен в данных вопросах.
Парная охота: В воздухе замечен тяжелый беспилотник С-70 "Охотник" в связке с истребителем ВКС РФ
Артём Николаев
19:34
Если сериал вышел в 2015, а Зеленский сел в кресло в 2019, это реально воплощение долгосрочной стратегии. Not bad. В России же месяц - уже зона бифуркации.
Скотт Риттер опубликовал своё расследование касательно Владимира Зеленского
Crouse
19:34
И зачем это все для иксбоксов - ввезенных с параллельным импортом и выдающих ошибку ? А на компе, кто таким заморачиваться будет 0.01%=). Возвращаемся в старые добрые времена, поднять паруса =)
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
Demiurg666
19:31
"Совершенно невообразимые масштабы военного производства" - и невообразимый дефицит бюджета...
Годовой объём боеприпасов Россия теперь производит за месяц — глава Минпромторга
Андрей Мальцев
19:30
Так их же, вроде бы, в США уже начинали учить? Или "лыко-мочало- начинай сначала"?
Министр обороны Украины: обучение пилотов ВСУ управлению F-16 начнется в августе
FelsheR-BAN100904
19:28
не понимаю по вашему, ты вторую медальку хочешь? Харя треснет)
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем