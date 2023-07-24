Противоправные действия с совой и глобусом закончились.

Ну вот и все, наконец-то! Как не пытались западные аналитики убедить сами себя в том, что дефицита нефти на рынке не будет, крупнейший американский инвестиционный банк положил конец этим глупостям.

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В ситуации, когда Китай и Индия наращивают потребление нефти и газа, Россия и Саудовская Аравия добычу последовательно сокращают, а лето в Восточном полушарии выдалось необычайно жарким, попытки сбить рост цен на нефть сплетнями и слухами напоминал попытки тушить горящее здание водяным пистолетом.

Более того, после того как начало российской специальной военной операции на Украине позволило американским сланцевикам раздать все кредиты, которые камнем на шее весели у них все президентство Дональда Трампа, количество бурильных вышек в США неуклонно сокращается, достигнув отметки начала 2019 года в 406 действующих вышек.

Хотя цену в 86 долларов за баррель к концу года, которую рыночный аналитик Goldman Sachs Даан Струйвен озвучил в эфире телеканал CNBC, можно считать достаточно оптимистичным для США прогнозом, эксперт признал, что мир столкнется с весьма серьезным дефицитом нефти во второй половине года, который может достигнуть уровня в 2 миллиона баррелей нефти в сутки на фоне рекордного спроса.

Фактически это означает, что инфляция в странах коллективного Запада продолжит расти, потому что цена на нефть участвует в ценообразовании практически всех товаров и услуг. Если мы вспомним, что Москва все-таки положила конец так называемой зерновой сделке, то для нас станет очевидно, что рост цен на нефть будет сопровождаться ростом цен на продукты питания.

На этом фоне запуск обеспеченной золотом новой цифровой валюты стран БРИКС, если он все-таки состоится в конце лета, произойдет в тот момент, когда количество желающих избавиться от теряющей свою стоимость «зеленной бумажки» будет рекордным. Ну а кто виноват в том, что Вашингтон и Брюссель в какой-то момент решили, что они будут диктовать свою волю поставщикам ресурсов, вводя потолки цен и конфискуя активы? Теперь же перчатки уже сброшены.