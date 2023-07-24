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Почему новая валюта БРИКС станет приговором для американского доллара
"Последний гегемон" оказался в углу и на канатах...

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Любой психолог скажет вам, что игровая зависимость очень плохо лечится, поскольку человек со временем привыкает к определенной модели поведения. Вот и современное американское общество сродни таким вот зависимым, которые раз за разом несут свои деньги в игровой автомат, только роль автомата в нашем примере играет фондовый рынок.

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Неконтролируемая эмиссия американского доллара фондовый рынок беспрестанно раздувает, обесценивая деньги тех, кто пытается что-то откладывать и увеличивая благосостояние участников фондового рынка. Во всяком случае, их благосостояние растет на бумаге, параллельно с ростом цен на всевозможную продукцию, но даже такое «обогащение» кажется предпочтительным на фоне попыток что-то отложить на завтра.

И тут мы подходим к тому, что все новости этого года складываются в одну ясную картину. С чего бы Россия стала накапливать миллиарды долларов в рупиях, Йеллен и Киссинджер отправились бы с вежливыми пожеланиями в Китай, а Байден стал бы встречаться с ненавистным ему наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом?

Как тут Москва объявляет о том, что на саммите БРИКС в ЮАР, который пройдет в конце лета, будет обсуждаться создание единой валюты, подкрепленной золотом. Вот тебе и способ перевести накопленные рупии в международно признанное средство расчетов и «спасательный круг» всем желающим деньги копить, а не смотреть на то, как они обесцениваются стараниями доброго дяди Сэма.

В этой ситуации если Вашингтон попробует эмиссию остановить, то это будет означать крах всей американской финансовой системы, построенной на накачке фондовой биржи, если не попробует — популярность подкрепленной золотом валюты стран БРИКС будет расти как на дрожжах. В общем, куда не беги, а США с этой подводной лодки деваться некуда.

Вот тебе и попытки помешать Путину принять участие в данном саммите, визиты в Китай и Саудовскую Аравию, мольбы и угрозы. Как тут не вспомнить фразу из всеми любимой советской комедии: «Шурик, Шурик, вы комсомолец? Это же не наш метод!»

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#глобальное противостояние #дедолларизация #россия проти сша
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