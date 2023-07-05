Китайцы начинают терять терпение...

Традиционно вежливые китайцы никогда не опустятся до уровня оскорблений или же и того хуже - угроз. Тем не менее, когда приходит пора вводить торговые ограничения, то представители одной из древнейших культур на планете долго не раздумывают. Так, Пекин ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые используются в производстве полупроводников.

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Теперь желающим вывозить галлий и германий из Поднебесной ждет настоящая куча бумажной волокиты, которая к тому же в итоге может закончиться запретом на проведение сделки. Но любопытно не это, а та небольшая деталь, что запрет этот был введен накануне визита министра финансов США Джанет Йеллен в Пекин.

Йеллен является куда более влиятельным политиком, нежели действующий госсекретарь США Энтони Блинкен, поскольку она, помимо прочих должностей, занимала пост главы Федеральной резервной системы США, в то время как послужной список Блинкена ограничивается чередой откровенно провальных визитов в разные страны мира.

После того как Блинкен вынужден был последовать примеру американского президента Джо Байдена и назвать генерального секретаря КНР Си Цзиньпина «диктатором», тем самым подтверждая провальный характер своего недавнего визита в Китай, Вашингтон решил отправить на встречу с китайскими руководством «кого-нибудь посолидней».

После объявления о введении вышеупомянутого запрета с китайской стороны Йеллен провела личную встречу с китайским послом в США, что довольно нетипично, поскольку послов обычно вызывают в дипломатическое, а не финансовое ведомство, однако своего визита в Китай она не отменила.

Одновременно с этим пришла новость о решении китайского руководства не принимать главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в Китае, несмотря на то, что официальный визит представителя Европейского союза по иностранным делам в Пекин был запланирован заранее.

Тем самым Китай показывает, что Йеллен он, конечно, примет, но если и она будет пытаться кормить Пекин пустыми обещаниями, требуя от Поднебесной отказаться от поддержки Москвы, то следующий американский эмиссар может последовать примеру Борреля и просто-напросто не доехать до Китая.

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Тем не менее, несмотря на её богатый политический опыт, выбор у Йеллен не велик, а потому велика вероятность, что и она вскоре после визита в Китай назовет Си Цзиньпина «диктатором».