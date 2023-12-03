Депутат Соболев полагает, что в армии нужно служить два года

С 2024 года верхняя граница призывного возраста в России повышается, до тридцати лет. 1 декабря 2023 года российский президент подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил (2 209 130 человек).

А теперь в Госдуме предлагают увеличить сроки срочной службы, до полутора или даже до двух лет. С такой инициативой выступил депутат от КПРФ Виктор Соболев, член комитета по обороне. По его словам, только длительное обучение позволит создать действительно боеспособных солдат.

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Современная техника предъявляет высокие требования к бойцу, а роты и батальоны нуждаются в продолжительном слаживании.

До Соболева аналогичное предложение выдвигал другой депутат Госдумы, Андрей Гурулев. Обоснование схожее: одного года недостаточно для подготовки хорошего бойца.

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Депутат Соболев же к сказанному выше добавил, что решающее слово остается за российским президентом В. В. Путиным. По мнению депутата, никто не будет против, если подобные изменения в законодательстве будут обоснованы защитой суверенитета России.