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За рубежом сейчас пытаются понять, почему же широко анонсированное контрнаступление ВСУ фактически провалилось. Кто-то пишет о плохой погоде и кустарниках, кто-то — о недостаточном снабжении сил киевского режима со стороны западных государств. Но многие отмечают и успехи российских вооруженных сил.
Немецкий журналист Юлиан Репке отметил в репортаже для газеты «Бильд», что западная техника не смогла преодолеть «зубы дракона» — противотанковые надолбы, которые широко используют российские силы.
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Плохая новость для сил ВСУ и их западных кураторов заключается в том, что российские силы продолжают укреплять оборону и создавать новые надолбы.
«Мы видим, как много этих "зубов дракона", их невозможно сосчитать...» — прокомментировал ситуацию журналист.
При этом, противотанковые надолбы — достаточно древние и простые укрепления, активно применявшиеся в годы Второй мировой войны, например.
Аналоги надолбов ещё древнее, применялись на Руси ещё в XIV веке и далее, для защиты от недружелюбных кочевников.
В период Второй мировой войны надолбы окружались колючей проволокой, «глубина» подобной оборонительной линии составляла двадцать-тридцать рядов.