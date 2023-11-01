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DarkNik
«Бильд»: техника НАТО оказалась неэффективна против российских надолбов
Россия эффективно держит оборону при помощи «зубов дракона»

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За рубежом сейчас пытаются понять, почему же широко анонсированное контрнаступление ВСУ фактически провалилось. Кто-то пишет о плохой погоде и кустарниках, кто-то — о недостаточном снабжении сил киевского режима со стороны западных государств. Но многие отмечают и успехи российских вооруженных сил.

Немецкий журналист Юлиан Репке отметил в репортаже для газеты «Бильд», что западная техника не смогла преодолеть «зубы дракона» — противотанковые надолбы, которые широко используют российские силы. 

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В наши дни

Плохая новость для сил ВСУ и их западных кураторов заключается в том, что российские силы продолжают укреплять оборону и создавать новые надолбы.

«Мы видим, как много этих "зубов дракона", их невозможно сосчитать...» — прокомментировал ситуацию журналист.

В годы Второй мировой

При этом, противотанковые надолбы — достаточно древние и простые укрепления, активно применявшиеся в годы Второй мировой войны, например.

Аналоги надолбов ещё древнее, применялись на Руси ещё в XIV веке и далее, для защиты от недружелюбных кочевников. 

В период Второй мировой войны надолбы окружались колючей проволокой, «глубина» подобной оборонительной линии составляла двадцать-тридцать рядов.


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#россия #новости #аналитика #сво #политика #всу #нато #германия #история
Источник: vz.ru
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