Ксения Собчак сказала, что не попадает в ЦАХАЛ по возрасту

Недавно Израиль провел мобилизацию резервистов, увеличив численность своих вооруженных сил примерно на 300 тысяч человек.

В Рунете сразу же появились шутки и даже коллажи на тему службы в израильских войсках многих российских звезд, которые в 2022 году «релоцировались» в Израиль. Многие представители отечественного шоу-бизнеса (и просто бизнеса) имеют двойное-тройное гражданство.

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Российское и израильское гражданства имеются и у Ксении Собчак, журналистки и ведущей, дочери известных политиков Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой.

Ксения же рассказала о том, что служить в ЦАХАЛ (куда призывают и женщин) не отправится, так как не подходит по возрасту:

«Сразу скажу: не пойду. Тётечка из «Осторожно: Медиа» не проходит по возрасту. Свежие оригинальные шутки про конные войска тоже придётся отложить»...

Тем не менее, Собчак заявила, что в целом поддерживает свою «вторую историческую родину».

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