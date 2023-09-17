Бывший американский морпех считает, что украинского президента здорово подставил собственный советник

Резонансным стало заявление украинского политтехнолога Михаила Подоляка в интервью «Новому Изданию». Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского сказал 12 сентября, что такие страны как Китай, Индия и даже Турция являются государствами «со слабым интеллектуальным потенциалом».

По мнению Подоляка, Индия хоть и «ездит по поверхности Луны», но в устройстве современного мира якобы ничегошеньки не понимает. Советник Зеленского обвинил Китай, Индию и Турцию в том, что они «зарабатывают на конфликте».

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«Красиво звучит — мы соблюдаем потребности наших национальных интересов» — заметил недовольный Михаил Подоляк

Михаил Подоляк и Владимир Зеленский

Кроме того, Подоляк обругал также Организацию Объединенных Наций и Красный Крест, назвав их «фиктивными организациями» и «конторами по зарабатыванию денег».

Американский аналитик, а в прошлом — морпех США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону отметил, что Подоляк серьезно подставил президента Зеленского перед мировым сообществом. Выходит, что доверенное лицо украинского лидера считает большую часть населения планеты людьми «со слабым интеллектуальным потенциалом».

«Он только что оскорбил подавляющую часть Евразии — в России, Китае, Индии, и всех, кто находится между ними. Он оскорбил всех этих людей, которых теперь Зеленский попытается «очаровать» — так прокомментировал случившееся Берлетик.

Теперь остается только гадать, сделал ли это Подоляк по собственной нехватке профессиональной компетенции или же эта некая внутриполитическая «игра» против Зеленского.