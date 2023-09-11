Об этом он лично заявил в интервью английскому журналу The Economist

Украинский президент Владимир Зеленский, по-видимому, разочаровывается в поддержке западных стран. В интервью английскому журналу The Economist украинский лидер сослался на свою выдающуюся интуицию, которая якобы позволяет ему ощущать неискренность того или иного политического деятеля:

«У меня есть интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза [когда они говорят] «Мы всегда будем с вами». Но при этом я вижу, что его или ее нет здесь, человек не с нами» (с) Владимир Зеленский

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Помимо описания своих сверхъестественных способностей, Зеленский также «включил режим радикала». По его мнению «если ты не с Украиной — ты с Россией», третьего не дано. О том, что могут существовать и иные позиции (например, нейтралитета или защиты собственных интересов) украинский президент, видимо, не знает. Фактически Зеленский заявил о некотором недоверии к западным государствам.

2024 год может принести киевскому режиму большие неприятности: в США на носу выборы, контрнаступление ВСУ провалено, а спрашивать за все рано или поздно будут с правительства Зеленского. Возможно, он начал осознавать, что западные государства не будут жертвовать своими интересами ради сохранения его политического могущества.

Кстати, ещё в августе в офисе Зеленского заявили, что в 2024 году выборов на Украине не будет. Тогда ситуация для украинского лидера усложняется ещё больше: начиная с 2024 года оппозиционные силы могут обвинять Зеленского в узурпации власти.