Согласно УНИАН, в неудачах Киева виновато НАТО

Разумеется, после неудач у многих принято искать виноватых. Но, пожалуй, мало кто может сравниться с киевским руководством в этом отношении.

Теперь в Киеве полагают, будто в неудачах ВСУ виновато... НАТО. Советники оказались «неправильные», тогда как самолеты украинцам никто так и не отправил.

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«Это именно провал — после чего наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит...» (с) УНИАН

Цитата, конечно, неоднозначная: выходит, что сперва ВСУ слушали советников с запада, у них ничего не получалось. Потом они перестали слушать советников с запада и... всё равно у ВСУ ничего не выходит.

Скорее всего, это очередное усилие украинской пропаганды: нужно как-то объяснить провалы столь растиражированного ещё до собственного начала «контрнаступа».

Правда, подобные выпады могут дойти до ушей «западных партнеров». Что, в перспективе, может привести к ещё более негативным последствиям для киевского режима.