«Зачем надо было тягаться с такой военной сверхдержавой». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал руководство ЕС за провальное участие в прокси-войне против России

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Санкции, введенные Западом против России, не сработали, превратив Европу в посмешище для всего мира, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Во всем мире люди смеются над антироссийской политикой европейских санкций, и заявления о том, что эти ограничения поставили Москву на колени, были бы "поэтическим преувеличением" , заявил венгерский министр. Кроме того, он добавил, что такие меры не положили конец конфликту вокруг Украины.

"Политика санкций провалилась. Вопрос в том, а как насчет политиков, которые ее продвигали? Кто-то должен взять на себя ответственность", - сообщил Петер Сийярто.

Чиновник также повторил заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа решила «глобализировать» конфликт вместо того, чтобы «локализовать» его, потому что «некоторые европейские политики находятся в состоянии военного психоза».

«Американцы спровоцировали нас на соревнование под названием «Кто больше окажет военной помощи Украине?». Конечно, Евросоюз не смог устоять. Мы ввязались в соревнование, где можем лишь понести потери. А ситуация такова, что они не будут маленькими или большими. Потери будут либо огромными, либо очень огромными. Зачем надо было тягаться с такой военной сверхдержавой, когда ЕС и рядом даже не стоит? Этим соревнованием мы только уничтожаем Европу». — резюмировал Сийярто.

Венгрия, член Европейского Союза, неоднократно критиковала антироссийские санкции, предупреждая, что они серьезно влияют на экономику всего ЕЭС и не достигают своей цели по ослаблению Москвы.