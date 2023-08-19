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В настоящее время общая капитализация криптовалютного рынка пытается удержаться выше отметки в 1 триллион долларов. Однако тенденции цен на различные криптовалюты остаются в стабильной нисходящей тенденции на 19 августа. В этой ситуации важно понять ключевые события и влияния, которые сформировали производительность рынка.
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Биткоин, часто называемый флагманской криптовалютой, столкнулся с трудностями в поддержании цены выше отметки в 26 000 долларов. Эти трудности усилились по мере перехода торговли на выходные. В силу исторического влияния Биткоина на весь рынок, криптовалютное сообщество тщательно следит за его состоянием.
Одним из решающих событий, которые вызвали значительное падение на этой неделе, стали новости о SpaceX Илона Маска. Аэрокосмическая компания, по сообщениям, списала свои доли в Биткоине, усугубив нестабильность рынка. Несмотря на то что эта новость оказала значительное влияние, также несколько других факторов способствовали снижению.
Биткоин, контролирующий почти 50% общего объема криптовалютного рынка, отреагировал негативно на новость о SpaceX. Эта реакция совпала с "кровавой баней" множественных ликвидаций - к началу 18 августа около 176 300 трейдеров ликвидировали контракты на сумму 1,04 миллиарда долларов, причем большая часть выходов была связана с длинными позициями. Это вынудило трейдеров продавать с убытками, чтобы избежать еще больших потерь.
Снижение криптовалютного рынка отражает потери глобального фондового рынка. Это параллельное движение особенно явно проявилось в индексе MSCI World Index, отслеживающем производительность крупных и средних акций в двадцати трех развитых странах. Индекс испытал резкое снижение 17 августа из-за беспокойств о китайской экономике и росте процентных ставок.
Экономические проблемы Китая вызвали опасения, что его центральный банк может девальвировать юань для стимулирования экономического роста. Такой шаг может оказать негативное воздействие на рынок криптовалют, особенно в короткосрочной перспективе. Исторические данные показывают, что когда Китай проводил девальвацию юаня в августе 2015 года, цена Биткоина упала на 23% в течение следующих двух недель, а весь криптовалютный рынок потерял 27% за то же самое время.
Помимо внешних факторов, технические индикаторы криптовалютного рынка также отражают текущие вызовы. Снижение формирует потенциальный паттерн "голова и плечи" на еженедельном графике. Этот паттерн является индикатором медвежьей разворотной модели, который обычно подтверждается после того, как цена пройдет ниже линии поддержки или линии шеи.
На 18 августа криптовалютный рынок тестировал линию шеи паттерна "голова и плечи", что предполагает возможное движение вниз. Если этот паттерн подтвердится, целевой уровень к концу 2023 года или началу 2024 года составит около 751 миллиарда долларов, что означает снижение более чем на 25% от текущей оценки.
Несмотря на существующие вызовы, некоторые аналитики предвещают возможные попытки восстановления. Быки на рынке ожидают, что они будут стремиться к 50-недельной экспоненциальной скользящей средней (50-week EMA), которая в настоящее время составляет около 1,113 триллиона долларов в 2023 году. Сохранение важного уровня 200-недельной EMA (синяя волна) около 1,08 триллиона долларов в качестве поддержки будет решающим моментом для перспектив быков в будущем.
Недавний спад на криптовалютном рынке вызвал множество вопросов о факторах, способствующих падению. От влияния внешних событий, таких как списание долей Биткоина SpaceX, до макроэкономических рисков и технических индикаторов, различные элементы оказали влияние на текущее состояние рынка. В то время как криптовалютный рынок справляется с этими вызовами, инвесторы и энтузиасты внимательно следят за тем, как развивается ситуация.