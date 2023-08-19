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Биткоин упал до 26 000 долларов - почему падает криптовалютный рынок
Криптовалютный рынок переживает непростую неделю, ознаменовавшую собой один из самых значительных спадов с ноября 2022 года. По мере завершения недели инвесторы и энтузиасты борются с вопросом: "Почему сегодня падает криптовалютный рынок?" В этой статье мы рассмотрим факторы, которые способствовали недавнему спаду, и его последствия для будущего рынка.

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В настоящее время общая капитализация криптовалютного рынка пытается удержаться выше отметки в 1 триллион долларов. Однако тенденции цен на различные криптовалюты остаются в стабильной нисходящей тенденции на 19 августа. В этой ситуации важно понять ключевые события и влияния, которые сформировали производительность рынка.

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Биткоин, часто называемый флагманской криптовалютой, столкнулся с трудностями в поддержании цены выше отметки в 26 000 долларов. Эти трудности усилились по мере перехода торговли на выходные. В силу исторического влияния Биткоина на весь рынок, криптовалютное сообщество тщательно следит за его состоянием.

Одним из решающих событий, которые вызвали значительное падение на этой неделе, стали новости о SpaceX Илона Маска. Аэрокосмическая компания, по сообщениям, списала свои доли в Биткоине, усугубив нестабильность рынка. Несмотря на то что эта новость оказала значительное влияние, также несколько других факторов способствовали снижению.

Биткоин, контролирующий почти 50% общего объема криптовалютного рынка, отреагировал негативно на новость о SpaceX. Эта реакция совпала с "кровавой баней" множественных ликвидаций - к началу 18 августа около 176 300 трейдеров ликвидировали контракты на сумму 1,04 миллиарда долларов, причем большая часть выходов была связана с длинными позициями. Это вынудило трейдеров продавать с убытками, чтобы избежать еще больших потерь.

Снижение криптовалютного рынка отражает потери глобального фондового рынка. Это параллельное движение особенно явно проявилось в индексе MSCI World Index, отслеживающем производительность крупных и средних акций в двадцати трех развитых странах. Индекс испытал резкое снижение 17 августа из-за беспокойств о китайской экономике и росте процентных ставок.

Экономические проблемы Китая вызвали опасения, что его центральный банк может девальвировать юань для стимулирования экономического роста. Такой шаг может оказать негативное воздействие на рынок криптовалют, особенно в короткосрочной перспективе. Исторические данные показывают, что когда Китай проводил девальвацию юаня в августе 2015 года, цена Биткоина упала на 23% в течение следующих двух недель, а весь криптовалютный рынок потерял 27% за то же самое время.

Помимо внешних факторов, технические индикаторы криптовалютного рынка также отражают текущие вызовы. Снижение формирует потенциальный паттерн "голова и плечи" на еженедельном графике. Этот паттерн является индикатором медвежьей разворотной модели, который обычно подтверждается после того, как цена пройдет ниже линии поддержки или линии шеи.

Crypto market's weekly performance chart. Source: TradingView

На 18 августа криптовалютный рынок тестировал линию шеи паттерна "голова и плечи", что предполагает возможное движение вниз. Если этот паттерн подтвердится, целевой уровень к концу 2023 года или началу 2024 года составит около 751 миллиарда долларов, что означает снижение более чем на 25% от текущей оценки.

Crypto market's weekly performance chart. Source: TradingView

Несмотря на существующие вызовы, некоторые аналитики предвещают возможные попытки восстановления. Быки на рынке ожидают, что они будут стремиться к 50-недельной экспоненциальной скользящей средней (50-week EMA), которая в настоящее время составляет около 1,113 триллиона долларов в 2023 году. Сохранение важного уровня 200-недельной EMA (синяя волна) около 1,08 триллиона долларов в качестве поддержки будет решающим моментом для перспектив быков в будущем.

Недавний спад на криптовалютном рынке вызвал множество вопросов о факторах, способствующих падению. От влияния внешних событий, таких как списание долей Биткоина SpaceX, до макроэкономических рисков и технических индикаторов, различные элементы оказали влияние на текущее состояние рынка. В то время как криптовалютный рынок справляется с этими вызовами, инвесторы и энтузиасты внимательно следят за тем, как развивается ситуация.

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