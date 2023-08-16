Илон Маск, известный американский предприниматель и основатель SpaceX и Tesla, обвинил Марка Цукерберга, соучредителя Facebook, в отказе от планируемого поединка в римском Колизее. Вместо этого, Маск предложил UFC (Ultimate Fighting Championship) в качестве альтернативной площадки для поединка.

картинка сгенерировано нейросетью

В социальных сетях Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка, утверждая, что он хочет сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к спорту. Маск назвал Цукерберга "трусом" и обвинил его в несерьезности относительно их схватки в Колизее.

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Марк Цукерберг в свою очередь ответил на обвинения Маска, утверждая, что он предложил реальную дату для поединка, но Маск не подтвердил ее. Он также сообщил, что Маск заявил о необходимости операции, а затем предложил провести тренировку на заднем дворе Цукерберга. Вместо этого Маск предложил UFC в качестве новой альтернативы для поединка.

Спор между Илоном Маском и Марком Цукербергом в отношении планируемого поединка продолжается, при этом Маск обвиняет Цукерберга в отказе от схватки в Колизее и предлагает UFC в качестве альтернативной арены для поединка. Следующие шаги относительно этого спора остаются неизвестными, и поклонники обоих предпринимателей ожидают дальнейшего развития событий.