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ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых
Внеплановое заседание Совета директоров Банка России оказало значительное влияние на экономическую обстановку в стране.

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картинка взята с сайта https://www.cbr.ru/ 

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б. п., до 12,00% годовых», — указали в ЦБ. 

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Это решение было принято в свете стремления к ограничению рисков для ценовой стабильности и смягчения инфляционного давления. К настоящему моменту, по оценке на 7 августа, годовая инфляция достигла отметки в 4,4%. Текущие темпы роста цен продолжают ускоряться, и за последние три месяца с поправкой на сезонность, рост составил впечатляющие 7,6% в пересчете на год. Базовая инфляция также выросла, достигнув 7,1%.

В контексте обострения инфляционных рисков, решение о повышении ключевой ставки на 3,5 процентных пункта можно рассматривать как стратегический шаг Банка России. Это уже второе подряд ужесточение политики за последний месяц. На июльском заседании ключевая ставка была поднята с 7,5% до 8,5% годовых. До этого изменений в ставке не происходило с сентября 2022 года. Однако решение повысить ставку внепланово не первое: в феврале 2022 года ставка была повышена с 9,5% до 20% годовых.

Ослабление рубля, которое предшествовало созыву внепланового заседания, оказало существенное воздействие на финансовую обстановку. Открытие биржи 14 августа показало, что рубль упал до уровня 101 за доллар, а ситуация быстро нормализовалась после объявления о заседании. Однако Банк России акцентировал, что ситуация с курсом валюты не представляет угрозы для финансовой стабильности страны. Публикация анонса о созыве совета директоров привела к резкому укреплению рубля, и торги закрылись на отметке 97,7 к доллару. Следующее заседание Совета директоров запланировано на 15 сентября 2023 года.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки», — сообщил регулятор.

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