В последнее время новости часто рассказывают о том, как беспилотные летающие машины атакуют военные корабли. Это может быть началом новой эпохи в морских баталиях, где даже самые сильные военные флоты могут оказаться не готовыми к таким масштабным вызовам. Например, флот НАТО, по всей видимости, терпит поражение от хуситов.

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В районе Красного моря хуситы успешно атакуют корабли, включая американские военные корабли и их союзников, с помощью беспилотников. Некоторые корабли уже вынуждены были вернуться домой, так как они больше не могут выполнять свои функции. Подробности об этом скоро станут известны.

Также мы видели, как эффективно используются беспилотные катера в Черном море. Они относительно недорогие, но представляют серьезную угрозу для военных кораблей. Эти катера доказали, что могут вызвать большие проблемы для настоящих боевых кораблей.

Раньше многие смеялись и называли эти катера “торпедами для бедных”, но оказалось, что они действительно эффективны. Они не требуют подводной лодки для запуска и стоят гораздо дешевле. А вред, который они могут нанести, сравним с обычными торпедами.

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Использование более простых беспилотных летательных аппаратов для защиты или атаки военных кораблей также может быть очень важным.

Сейчас только начинают понимать, что происходит в Черном и Красном морях и как быстро и радикально меняется концепция использования современного вооружения.

Те, кто уже столкнулись с атаками беспилотных катеров и летательных аппаратов, начинают думать о разработке стратегий и тактик для борьбы с новыми угрозами. В разных странах рассматриваются различные подходы, но разработка эффективных решений не такая уж простая задача.

Когда речь заходит о военных кораблях, кроме авианосцев, у них нет много свободного места. Сейчас на американских кораблях нет возможности в море пополнить запас ракет в системах вертикального запуска. Из-за этого американцы пересматривают, какое вооружение и сколько боеприпасов они должны везти с собой.

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После нескольких атак хуситов американцы активно занялись разработкой новых защитных систем. Они хотят защитить свои корабли и, возможно, даже заработать на продаже этих новых систем.

Но не всё так просто, как кажется. Не достаточно просто установить больше пулемётов или ракет. Возникает вопрос: действительно ли это поможет? Может быть, вместо традиционных ракет лучше использовать маленькие дешёвые дроны, которые могут перехватывать другие дроны или даже беспилотные катера. Это может быть более реальным и эффективным решением, которое улучшит боевые возможности кораблей.

Современные военные корабли всё чаще оснащаются беспилотниками, и это становится так же важно, как и наличие большого количества ракет. Эти беспилотники могут быстро взлетать в одиночку или роем, пролетая большие расстояния или длительно находясь в воздухе. Они выгодно отличаются тем, что их можно использовать повторно, в отличие от одноразовых ракет.

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Множество событий, включая конфликт на Украине и напряжённость в Тихом океане, заставляют стратегов, в том числе из ВМС США, искать новые подходы к ведению войны. Кризис у берегов Йемена, где используются беспилотники и даже баллистические ракеты против кораблей, вызывает особый интерес.

Эта угроза ближе и конкретнее, чем предполагаемое противостояние с Китаем в Тихом океане. Американские корабли уже выпустили сотни ракет для защиты от атак, и это вызывает финансовые и логистические трудности из-за необходимости пополнения боезапаса.

Беспилотники, которые стоят гораздо дешевле ракет, могут быть серьезной угрозой для кораблей. Они могут не только атаковать, но и привлекать к себе дорогие ракеты-перехватчики, создавая экономический дисбаланс.

Если же кораблю нужно поразить далёкую цель, единственный вариант — это запуск дорогих ракет, таких как Tomahawk. Это подчёркивает необходимость новых, более экономичных решений для военных кораблей.

Ракета “Томагавк” стоит целое состояние — более миллиона долларов за каждую. И хотя “Томагавк” и ракета Harpoon могут атаковать цели в море, у Harpoon есть свои ограничения по дальности полёта. Если корабль оснастить ракетами, которые могут лететь на большие расстояния и наносить массированные удары, это может кардинально изменить баланс сил в море.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стали неотъемлемой частью вооружения военных кораблей, выполняя множество задач: от разведки и спасательных миссий до передачи сигналов и создания радарных изображений. Это те же функции, для которых обычно используются дорогие в эксплуатации вертолеты, но БПЛА обходятся гораздо дешевле и не подвергают опасности жизни людей.

Эти устройства особенно ценны в опасных зонах, где вертолет может быть сбит ракетой. К тому же, дроны могут одновременно находиться в разных местах, в отличие от вертолета, который ограничен одной локацией. И не каждый корабль способен вместить и управлять несколькими вертолетами, в то время как дроны могут легко размещаться и запускаться с любого судна.

Военные корабли, как известно, не отличаются избытком свободного пространства, и каждый сантиметр на счету. Вот почему добавление новых беспилотников — это целая головоломка.

Американские корабли уже плотно упакованы, и места для крупного нового вооружения там просто нет. Системы вертикального запуска ракет — это жемчужина военных кораблей, таких как эсминцы Arleigh Burke и крейсеры Ticonderoga, а также новейшие эсминцы Zumwalt и фрегаты Constellation. Но вот добавить что-то новое — задача из разряда фантастики.

Даже увеличение количества традиционных ракетных ячеек на существующих кораблях — это не вариант. Опыт НАТО в Красном море показал, что ракет всегда не хватает.

Можно, конечно, установить дополнительные пусковые установки на палубе, но они займут много места и добавят вес, при этом вмещая лишь немного ракет. Так что игра может и не стоить свеч.

Дроны, которые могут летать на сотни километров и многократно использоваться, уже не фантастика, а реальность. Они могут долго находиться в воздухе над определённой зоной и запускаться из универсальных пусковых систем, которые подходят для разных платформ — от маленьких машин до вертолётов и больших дронов.

Такие системы вертикального запуска стали ключевым элементом вооружения. С их помощью можно отправлять в небо разнообразные беспилотники, каждый из которых выполняет свою задачу: некоторые несут взрывчатку, другие оснащены камерами и сенсорами, третьи могут вести радиоэлектронную разведку или передавать сигналы.

Эти дроны можно упаковать в специальные контейнеры для группового запуска. Такие контейнеры могут быть защищены бронёй и размещены почти в любом месте на корабле, где есть свободное пространство, независимо от его размеров и формы.

Это значит, что любой военный корабль, будь то американский эсминец или любой другой, может быстро получить дополнительное оснащение в виде дронов. Эти маленькие летающие помощники могут выполнять разные задачи и легко устанавливаются там, где найдётся свободное место — без необходимости кардинально менять оборудование корабля или тратить много денег. Основная задача — это работа команды на палубе, которая будет заниматься установкой этих дронов в специальные контейнеры для запуска.

Допустим, набор из 12 дронов можно разместить на передней части корабля, ещё один набор из 24 — позади системы вертикального запуска, а по два набора из 36 дронов — с обеих сторон средней части корабля. Маленькие группы дронов, в которых меньше дюжины, даже можно повесить на структурах корабля.

У корабля есть много вариантов, как разместить эти дроны, и это даёт гибкость в их использовании. Со временем эта система может развиваться и улучшаться. Как вариант, дополнительные дроны могут храниться в стандартных контейнерах и по мере необходимости загружаться в пусковые установки. Таким образом, на корабле всегда будет достаточно дронов для выполнения задач, включая запуск целого роя. Если нужно больше дронов, их можно быстро перезарядить и запустить.

Представьте себе коробку с маленькими беспилотниками, которые можно запустить прямо с корабля — это уже не научная фантастика, а реальность. Компания AeroVironment показала, как это работает с их дроном Switchblade.

Эти дроны можно упаковать в специальные контейнеры и разместить на корабле поддержки. Таким образом, корабли могут запускать дроны и передавать управление ими другим операторам на разных судах.

Эта идея превращает любой корабль с достаточным количеством места на палубе в универсальную базу для транспортировки и запуска огромного количества дронов.

Готовы к действию

Использование готовых беспилотных систем, таких как Altius 600, которые могут летать четыре часа и преодолевать до 400 км, выгодно и удобно. Стоимость таких систем будет падать, поскольку спрос на них растёт, что стимулирует разработку новых моделей, например, Altius 700M с большей дальностью полёта и оптимизированными для различных задач.

Дроны Altius — это только часть разнообразного рынка, где много предложений от разных производителей, от известных брендов до новичков. Важно сделать универсальной концепцию бронированного контейнера для транспортировки и запуска дронов.

В идее установки на корабле специальной пусковой системы, уже загруженной дронами для выполнения задач, есть потенциал. Если такую систему сделать перезаряжаемой, то можно будет быстро настраивать “стаю” дронов для разных миссий.

Как пулемёт заряжается разными патронами, так и пусковая установка может быть загружена разными типами дронов: для связи, ударные, перехватчики.

Концепция бронированной пусковой установки, из которой дроны запускаются вертикально, удобна тем, что можно легко добавлять разные типы дронов от разных производителей. Просто поменяйте модуль с дронами — и всё готово к запуску.

Даже несмотря на то, что коробчатые пусковые установки уже используются, есть и другие способы. Например, можно воспользоваться уже имеющимися на корабле системами вертикального запуска (VLS) для дронов. Это не только возможно, но и практично, ведь в одной такой системе, которая может быть около 8 метров в длину, уместится до 6-7 дронов. Ракеты обычно упаковываются группами, так почему бы не сделать то же самое с дронами? Они могут быть более хрупкими, но это не проблема.

Если учесть, что ракеты укладываются в ячейки VLS, то дроны тоже можно упаковать таким же образом. Это означает, что в одну ячейку могут поместиться до 20-24 дронов. И если использовать четыре такие ячейки на корабле типа Arleigh Burke Flight II, который имеет 96 ячеек, то получится, что на борту может быть почти сотня дронов. Вот так легко можно создать целый рой дронов.

Использование ячеек для вертикального запуска ракет (VLS) для дронов может забрать место у более мощного вооружения, и обслуживание дронов в таком случае будет сложнее, чем с коробчатыми пусковыми установками. Если один дрон сломается, это может помешать запуску остальных. Но идея вертикальной упаковки дронов в VLS очень перспективна и требует лишь изменения внутренней части ячейки. Это удобно для кораблей с VLS, так как дроны можно добавлять по необходимости, а ячейка все равно сможет использоваться для ракет.

Дроны для всего

Дроны могут быть использованы для атаки, наблюдения, электронной войны и передачи сигналов, а также как ложные цели. Скоро они станут лучшим средством против других дронов, ведь нелогично тратить дорогие ракеты на перехват дешевых беспилотников. Сегодня это происходит, но стоит задуматься о будущем.

О дронах-ретрансляторах: они очень полезны, особенно когда нет спутников для управления дронами с корабля. Один дрон-ретранслятор позволяет другим дронам поддерживать связь с кораблем на большие расстояния без дополнительных платформ или спутников, которые могут быть атакованы. Цепочка дронов-ретрансляторов может поддерживать связь на большие расстояния, что полезно для координации поиска подводных лодок и создания альтернативной сети связи, если основные системы будут подавлены.

Возможно, скоро дроны станут настолько самостоятельными, что смогут самостоятельно выбирать цели, даже без команд с земли. Вопрос в том, насколько точно они смогут различать военные и гражданские объекты, но современные технологии уже умеют отличать людей от животных, так что почему бы и нет?

Сочетая разные функции дронов — разведку, удары, связь, подавление ПВО — можно представить, как мощным инструментом они могут стать для военных кораблей. И это ещё до того, как они научатся координировать свои действия в рое. Когда дроны начнут взаимодействовать друг с другом, это откроет новую эру в беспилотной войне.

Военные корабли скоро смогут использовать рои дронов для поиска врагов или спасения в океане, передавая информацию в реальном времени. Если обнаружат цель, дроны смогут направить на неё удар или помочь в наведении оружия. Рой дронов — это устойчивая система: если потеряется несколько дронов, остальные перегруппируются и продолжат миссию. Такой рой может сбить с толку противника и преодолеть его защиту.

В будущем, такие рои будут ключевым элементом морских боёв.

Что касается ударной мощи, дроны пока не могут нести такие же боеголовки, как ракеты. Но они всё равно опасны для больших кораблей, особенно если атакуют важные системы или истощают защиту корабля, делая его уязвимым для последующих атак.

Даже самые мощные военные корабли сталкиваются с трудностями при отражении атак беспилотников. Им приходится активировать системы ближнего боя, чтобы отбить такие угрозы — это реальность современных морских сражений.

Ситуация выглядит тревожно: дроны, которые и так сложно засечь на радарах, могут вывести из строя радиолокационные системы, делая корабли уязвимыми для ракетных ударов. Если это произойдет, шансы корабля на выживание резко падают.

Представьте, что вокруг корабля вдруг появляется толпа дронов. Защититься от них сложно, потому что у корабля может не хватить боеприпасов, если дронов слишком много. Корабль может отразить атаку нескольких дронов, но если они нападут со всех сторон и будут использовать хитрые трюки, как радиоэлектронное вмешательство, защититься будет ещё труднее.

Даже если одну дорогую ракету можно сбить одной противоракетой, то сбить 40 дронов, стоящих столько же, будет намного сложнее. Особенно если они настроены атаковать слабые места корабля. И когда дроны начинают работать вместе, как рой, без команд с земли, отбиваться от них становится еще сложнее. Не каждый корабль имеет достаточно ракет для такой защиты.

Если дроны атакуют вместе с ракетами, это может стать большой проблемой даже для самых современных кораблей и целых флотилий. Дроны создают много целей, с которыми компьютеры корабля должны справиться, позволяя более мощному оружию нанести еще больший урон.

Да, сейчас мы сталкиваемся с серьёзной угрозой, которую долго недооценивали. Военные корабли лучше справляются с ракетами, чем с роем маленьких дронов.

Защита с помощью дронов

Интересно, что дроны могут защищать не только от воздушных угроз. Они также могут отражать атаки маленьких лодок, наполненных взрывчаткой. Вооружённые дроны могут кружить вокруг корабля часами, быстро находить и уничтожать любую угрозу. Их можно интегрировать в боевую систему Aegis для эффективного распределения атак.

Некоторые корабли оснащены ракетами Hellfire для борьбы с малыми лодками, но они менее гибки и имеют меньшую дальность, чем дроны. К тому же, ракеты можно использовать только после обнаружения цели.

А дроны могут быть оснащены радарными головками самонаведения, как у Hellfire, но с возможностью получения данных в реальном времени. Это даёт дронам преимущество перед ракетами.

Вот так: корабли скоро смогут использовать свои дроны для защиты от других, менее сложных беспилотников. Эти дроны будут отслеживать вражеские и уничтожать их, используя прямое столкновение или электронные средства. Иногда лучший способ защититься от дронов — это использовать свои собственные. Скоро могут наступить времена, когда вместо вертолётов вокруг корабля будут патрулировать группы дронов.

Определить, какие маленькие лодки или самолёты могут угрожать кораблю за пределами его радаров, непросто. Но если отправить дроны на разведку за эту границу, они могут заранее предупредить о возможной опасности или даже устранить её, прежде чем она станет угрозой для корабля.

Такие рискованные ситуации, о которых мы говорим, могут быть предотвращены благодаря дронам.

Таким образом, дроны могут стать настоящими помощниками для кораблей, помогая им бороться с вражескими беспилотниками, как над водой, так и в воздухе. И самое замечательное, что это обойдется гораздо дешевле, чем использование дорогих ракет. Благодаря дронам, враг не сможет подкрасться к кораблю настолько близко, чтобы пришлось вступать в артиллерийский бой.

Сейчас у кораблей есть слабое место в защите — это показали недавние события в морях. Этот пробел в обороне нужно закрыть, и делать это надо не старомодными методами, вроде установки дополнительных пулеметов. Да, многомиллионные ракеты всё ещё важны для отражения воздушных атак, но скоро маленькие дроны, способные объединяться в большие группы, станут так же значимы, как и эти ракеты — вне зависимости от того, нравится это командованию или нет.

Теперь вопрос в том, кто первым решит эту проблему и какие дроны будут размещены в вертикальных пусковых системах боевых кораблей.