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5 интересных смарт-часов Amazfit с хорошей скидкой на летней распродаже Aliexpress

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Купоны площадки:

В период летней распродажи Aliexpress с 15 по 22 июня цены на многие товары снижены. Дополнительно снизить цену помогут еще промокоды, а также купоны продавцов и площадки. Купоны площадки на все товары брать здесь

Также доступен промокод магазина Amazit "AMAZFITsale" на 10 долларов. Он легко суммируется с купонами магазина, например с 5/100 или 10/200, поэтому на некоторые позиции можно получить реальную скидку в 15 - 20 долларов.

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Смарт-часы Amazfit GTR 42мм:

Ссылка на товар

Цена 108,99 долларов (с промокодом "AMAZFITsale" и купоном магазина 5/100)

Amazfit GTR 42mm выполнены в корпусе из авиационного сплава и отличаются приятным внешним видом и надежностью. Яркое кольцо из керамики и микрокристаллов циркония лишь подчеркивает все достоинства модели. Сочетая разные ремешки, можно создать по-настоящему уникальный образ. Установлен сверхчеткий AMOLED-дисплей и заявлена автономная работа без подзарядки до 12 дней.


Смарт-часы Amazfit GTR 47мм:

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Цена 108,99 долларов (с промокодом "AMAZFITsale" и купоном магазина 5/100)

Еще одна модель, но уже с размером 47мм. Также может похвастаться классическим дизайном, но уже более длительным временем работы без подзарядки. В конструкции используется высокопрочный сплав титана, что делает корпус прочным и лёгким. Кольцо на корпусе из переливающихся микрокристаллов циркония и керамики ставит их на один уровень с элитными механическими часами. AMOLED дисплей одинаково ясно отображает уведомления от приложений и циферблаты, которые можно установить по своему вкусу.


Смарт-часы Amazfit GTS:

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Цена 98,99 долларов (с промокодом "AMAZFITsale" и купоном магазина 5/100)

Смарт-часы Amazfit GTS в черном корпусе, изготовленном из алюминия и полимера, дополнены съемным силиконовым ремешком. Они имеют квадратную форму со скругленными краями и доступны в трех расцветках. Корпус  изготовлен из авиационного сплава алюминия и может похвастаться хорошей прочностью. Лицевая часть с экраном полностью защищена стеклом. Часы выдерживают давление до 5 атмосфер и погружение на глубину до 50м. Помимо основных функций, доступны NFC, GPS/ГЛОНАСС, барометр и акселерометр, геомагнитный сенсор и датчик сердечных сокращений. И все это в одном надежном и стильном устройстве.

Чтобы применить купон 5/100 от магазина, докиньте в корзину товар на доллар.


Смарт-часы Amazfit Verge:

Ссылка на товар

Цена 229,98 долларов (с промокодом "AMAZFITsale" и купоном магазина 10/200)

Данная модель - «народная» альтернатива смарт-часам от А-брендов. Часы оснащены круглым циферблатом с AMOLED-дисплеем с разрешением 360х360 пикселей. По умолчанию пользователю доступны 13 вариантов оформления циферблатов на любой вкус и цвет. Поверх экрана часов установлено защитное стекло Gorilla Glass 3. Часы имеют внутренний накопитель на 4ГБ, полным набор сенсоров отслеживания параметров физической активности (высокоточный пульсометр, акселерометр, датчик давления воздуха и модуль GPS), а также динамик и микрофон. Автономность в среднем 3-5 дней.


Смарт-часы Amazfit Verge:

Ссылка на товар

Цена 179,99 долларов (с промокодом "AMAZFITsale" и купоном магазина 10/200)

Данная модель объединила в себе различные технологий и материалы: 2.5-D стекло Gorilla Glass; цветной дисплей, изображение на котором ясно видно даже на солнце; стильная керамическая безель, отполированная и отшлифованная вручную до глянца; твердая керамика, противостоящая царапинам и сохраняющая свой первоначальный вид в течение долгого времени. Часики оснащены AMOLED-дисплеем с диагональю 1.3 дюйма, который обеспечивает высокое качество изображения, благодаря чему стрелки часов выглядят как настоящие. Три функциональные кнопки из нержавеющей стали 316L и сенсорный экран упрощают управление; во всем корпусе часов используется 3D-текстура из углеродного волокна.

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Kopcheniy
18:51
А зачем? Теперь разница в 100-150 МГц между 3600 и 3600Х превратится в 250-300 МГц между 3600 и 3600ХТ, которая будет стоить на 30-40% дороже. Оно надо?
AMD официально представила процессоры Ryzen 3000XT и анонсировала материнские платы A520 с обновленной технологией StoreMI
Kopcheniy
18:50
Да, это было из-за багов, однако и потом в тестах изредка подобное наблюдалось...
AMD официально представила процессоры Ryzen 3000XT и анонсировала материнские платы A520 с обновленной технологией StoreMI
ZrZ
18:49
А мне вот так кажется. Все ж таки +87% по плотности к 7нм.
Базовые частоты процессоров AMD Ryzen XT останутся такими же как и у X версий
Yolanda Tarska
18:49
Это были может баги биос первых, у 7700К частоты выше были.
AMD официально представила процессоры Ryzen 3000XT и анонсировала материнские платы A520 с обновленной технологией StoreMI
Błąčķ_Øvēŗłøřð
18:48
Цена тоже будет уникальная. Где БИГ Нави? Хватит уже мозги факать!!
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 получит уникальную конструкцию – 2 печатные платы с выделенным сопроцессором под трассировку лучей
WWQ
18:48
2666с17... реально??!! 2666 работает на с13 всегда, просто всегда... а на норм памяти с11 если под каждую частоту грамотно затюнить тайминги то разница будет гораздо меньше, а местами ее и вовсе с луп...
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
Yolanda Tarska
18:48
Ну так лучше стали, теперь стоит с нуля брать 3600ХТ или 3800ХТ.
AMD официально представила процессоры Ryzen 3000XT и анонсировала материнские платы A520 с обновленной технологией StoreMI
Kopcheniy
18:48
То ли дело переход с 6700К на 7700К, где в однопотоке при одинаковой частоте новинка могла даже сливаться :D
AMD официально представила процессоры Ryzen 3000XT и анонсировала материнские платы A520 с обновленной технологией StoreMI
Yuriy By
18:47
"Как оказалось, это не только удобно, но и" не удобно. А вообще бесплатная раздача ключей тем, кто уже купил.... это сильно.
CD Projekt устраивает бесплатную раздачу цифрового ключа культовой РПГ – Ведьмак 3: Дикая охота
stockclock
18:47
Десятка это нифига не дешево. На самом деле цены на б550 должны упасть, не могут они такими быть. Месяц максимум они провисят и станут нормальными. Продаваны думаю хотят распродать старые чипсеты.
В российских магазинах стартовали продажи материнских плат на чипсетах B550 для процессоров Ryzen AM4 - цены вызывают вопросы
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