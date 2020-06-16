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Также доступен промокод магазина Amazit "AMAZFITsale" на 10 долларов. Он легко суммируется с купонами магазина, например с 5/100 или 10/200, поэтому на некоторые позиции можно получить реальную скидку в 15 - 20 долларов.

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Смарт-часы Amazfit GTR 42мм:

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Цена 108,99 долларов (с промокодом "AMAZFITsale" и купоном магазина 5/100)

Amazfit GTR 42mm выполнены в корпусе из авиационного сплава и отличаются приятным внешним видом и надежностью. Яркое кольцо из керамики и микрокристаллов циркония лишь подчеркивает все достоинства модели. Сочетая разные ремешки, можно создать по-настоящему уникальный образ. Установлен сверхчеткий AMOLED-дисплей и заявлена автономная работа без подзарядки до 12 дней.





Смарт-часы Amazfit GTR 47мм:

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Цена 108,99 долларов (с промокодом "AMAZFITsale" и купоном магазина 5/100)

Еще одна модель, но уже с размером 47мм. Также может похвастаться классическим дизайном, но уже более длительным временем работы без подзарядки. В конструкции используется высокопрочный сплав титана, что делает корпус прочным и лёгким. Кольцо на корпусе из переливающихся микрокристаллов циркония и керамики ставит их на один уровень с элитными механическими часами. AMOLED дисплей одинаково ясно отображает уведомления от приложений и циферблаты, которые можно установить по своему вкусу.





Смарт-часы Amazfit GTS:

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Цена 98,99 долларов (с промокодом "AMAZFITsale" и купоном магазина 5/100)

Смарт-часы Amazfit GTS в черном корпусе, изготовленном из алюминия и полимера, дополнены съемным силиконовым ремешком. Они имеют квадратную форму со скругленными краями и доступны в трех расцветках. Корпус изготовлен из авиационного сплава алюминия и может похвастаться хорошей прочностью. Лицевая часть с экраном полностью защищена стеклом. Часы выдерживают давление до 5 атмосфер и погружение на глубину до 50м. Помимо основных функций, доступны NFC, GPS/ГЛОНАСС, барометр и акселерометр, геомагнитный сенсор и датчик сердечных сокращений. И все это в одном надежном и стильном устройстве.

Чтобы применить купон 5/100 от магазина, докиньте в корзину товар на доллар.





Смарт-часы Amazfit Verge:

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Цена 229,98 долларов (с промокодом "AMAZFITsale" и купоном магазина 10/200)

Данная модель - «народная» альтернатива смарт-часам от А-брендов. Часы оснащены круглым циферблатом с AMOLED-дисплеем с разрешением 360х360 пикселей. По умолчанию пользователю доступны 13 вариантов оформления циферблатов на любой вкус и цвет. Поверх экрана часов установлено защитное стекло Gorilla Glass 3. Часы имеют внутренний накопитель на 4ГБ, полным набор сенсоров отслеживания параметров физической активности (высокоточный пульсометр, акселерометр, датчик давления воздуха и модуль GPS), а также динамик и микрофон. Автономность в среднем 3-5 дней.





Смарт-часы Amazfit Verge:

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Цена 179,99 долларов (с промокодом "AMAZFITsale" и купоном магазина 10/200)

Данная модель объединила в себе различные технологий и материалы: 2.5-D стекло Gorilla Glass; цветной дисплей, изображение на котором ясно видно даже на солнце; стильная керамическая безель, отполированная и отшлифованная вручную до глянца; твердая керамика, противостоящая царапинам и сохраняющая свой первоначальный вид в течение долгого времени. Часики оснащены AMOLED-дисплеем с диагональю 1.3 дюйма, который обеспечивает высокое качество изображения, благодаря чему стрелки часов выглядят как настоящие. Три функциональные кнопки из нержавеющей стали 316L и сенсорный экран упрощают управление; во всем корпусе часов используется 3D-текстура из углеродного волокна.

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