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Контейнер LM-912 для M.2 NVMe накопителей: собираем скоростную флешку на полтерабайта

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Информация в современном обществе играет очень большое значение. С повсеместным распространением интернета и повышением качества медиаконтента, остро встает вопрос хранения важной и интересной информации, а также возможность оперативного доступа к ней. Как показывает практика, многие для этих целей используют съемные диски или флеш-накопители, которые не всегда могут похвастаться скоростями работы и достаточным объемом. Конечно, есть достаточно «быстрые» и емкие решения, но как правило, стоят они недешево. И дабы не идти на поводу у производителей, есть простой и полезный способ создания переносного быстрого накопителя на свое усмотрения и под любые задачи.

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Одним из простых способов создания скоростной флешки является использование специализированных адаптеров (переходников) с установленными в них скоростными накопителями, подключаемых к компьютеру или другим устройствам посредством USB разъема. Постараемся разобраться, что это такое, для чего это нужно и какие компоненты для этого потребуются. Кому интересно, милости прошу...


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Ссылки на комплектующие и аксессуары:

Купить обозреваемый контейнер можно здесь (цена $18,99)

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Контейнеры на других контроллерах здесь ($21,6) или здесь ($19,9)

Накопитель Kingston A2000 (SA2000M8/500G) 500ГБ здесь (6775р)

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Адаптер можно купить здесь ($15,6)


Характеристики:

  • - Модель контейнера – LM-912
  • - Материал корпуса – алюминий
  • - Поддерживаемые форматы – M.2 NVMe (2242, 2260 и 2280)
  • - Интерфейс – USB 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с), штекер USB Type A
  • - Контроллер – Realtek RTL9210 (мост USB 3.1 Gen 2 -> PCIe 3.0 x2)
  • - Практический потолок – 1000-1100МБ/с на чтение/запись
  • - Размеры – 113мм*30мм*10мм
  • - Модель накопителя – Kingston A2000 (SA2000M8/500G)
  • - Емкость накопителя – 500ГБ
  • - Интерфейс накопителя – PCIe Gen3 x4 (до 3,94 ГБ/с)
  • - Скорость последовательного чтения/записи – до 2200/2000 МБ/с


Упаковка:


Контейнер для SSD-накопителей LM-912 поставляется без какой-либо фирменной упаковки в обычном почтовом «мелком пакете»:

Помимо самого контейнера из аксессуаров присутствует лишь тканевый чехол:

Также в комплекте присутствует простая инструкция по сборке и запасной пластиковый зацеп.


Внешний вид:


Контейнер LM-912  выглядит весьма солидно, а все благодаря интересной форме и конструкции с выдвигающимся USB-штекером:

Скажу сразу, варианты с гнездом и интерфейсным кабелем мне не нравятся, поэтому их особо не рассматривал. Одно время пользовался такими контейнерами, но только для mSATA-накопителей, не очень удобно. Модели с неубираемым USB-штекером более надежны, но сам разъем подвержен загрязнению. Данная модель представляет хорошую альтернативу, у которой USB-штекер «прячется» в корпусе:

Подаватель немного подпружинен и фиксируется в крайних положениях. Учитывая металлическую конструкцию, думаю, прослужит долго.

С обратной стороны корпуса (на крышке) присутствует лишь стандартное обозначение, что перед нами некий контейнер с адаптером USB 3.1 -> M.2 NVMe внутри:

Крышка сдвигается в бок и плотно фиксируется при помощи магнитов:

Внутри практически стандартная плата с мостом USB 3.1 -> M.2 NVMe, но вместо гнезда USB Type C или microUSB Type B, распаен штекер USB 3.0 Type A:

Поддерживаются M.2 NVMe-накопители формата 2242, 2260 и 2280 (M-key).

Пайка надежная, сбоку имеется светодиодный индикатор работы синего цвета:

Многим не нравится такой тип контейнеров из-за того, что при работе он торчит относительно корпуса компьютера и если случайно его зацепить, можно повредить непосредственно USB-порт компьютера или контейнера. Именно поэтому многие отдают предпочтение контейнерам с гнездом и интерфейсным кабелем, хотя как показывает практика, кабель там самое слабое звено.

К сожалению, достать плату не представляется возможным, поскольку два неодимовых магнита вклеены намертво и не дают сдвинуть платку до выступов:

На плате установлен контроллер Realtek RTL9210, являющийся мостом USB 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с) в PCIe 3.0 x2 и предназначен для внешних твердотельных накопителей с поддержкой NVMe. ID-устройства:

Аналогичных контроллеров от других фирм на рынке немного. Из наиболее ярких представителей можно отметить JMicron JMS583 и ASMedia ASM2362.

Конечно, узким горлышком в такой системе все равно остается USB 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с), где теоретический потолок ограничен 1,25ГБ/с (1250МБ/с). Скорость PCIe 3.0 x2 ограничена 1,97ГБ/с (1970МБ/с). С учетом издержек, средние скорости последовательного чтения/записи на таких контейнерах варьируются от 800МБ/с до 1100МБ/с.

В целом сборка качественная, но присутствуют небольшие люфты, хотя это обусловлено конструкцией. В эксплуатации контейнер удобен, но в некоторых случаях перекрывает соседний USB-разъем. Размеры составляют 113мм*30мм*10мм. Сравнение с коробком спичек и тысячной купюрой:

Если сравнивать с аналогом на JMS583, то обозреваемый сабж длиннее на 15мм и немного шире:

А вот оппонент немного уже по ширине и не перекрывает соседний разъем, что иногда бывает важно.


Накопитель для тестов:


Для тестов я буду использовать M.2 NVMe SSD накопитель Kingston A2000 (SA2000M8/500G) объемом 500ГБ:

Более подробная информация по нему здесь 

Он использует высокоскоростной интерфейс PCIe Gen3 x4 (NVMe 1.3) и развивает скорости чтения/записи до 2200/2000 МБ/с в синтетических бенчмарках. Поскольку данная модель обладает умеренным тепловыделением и не нуждается в радиаторе, то для использования в обозреваемом контейнере подходит просто идеально. Коротко по элементной базе:

В основе работы лежит четырехканальный контроллер Silicon Motion SM2263ENG, микросхема буферной DDR3-1600 памяти Kingston и четыре микросхемы 96-слойной TLC-памяти Micron. Аналогичную информацию показывает и утилита уважаемого камрада vlo (Вадима Очкина):


Установка в контейнер:


Установка очень простая и осуществляется без отвертки или других приспособлений. Сначала сдвигаем крышку в бок и убираем ее в сторону:

Далее вставляем SSD-накопитель под углом и прижимаем к основной плате:

Здесь важно помнить, что SATA-накопители не поддерживаются, только NVMe (M-key).

Затем берем один из зажимов и фиксируем накопитель на плате:

Закрываем крышку и пользуемся. И заметьте, вся сборка без единого винтика!

Места внутри достаточно, но накопители с радиатором, скорее всего, не подойдут:

Также из-за особенности конструкции отсутствует возможность отвести излишки тепла на корпус через термопластинки, хотя если выставить штекер наружу на постоянной основе, то вполне можно:


Тестирование:


Все тестирование производилось на следующей машине:

  • - процессор AMD Ryzen 7 1700X
  • - материнская плата Colorful Battle Axe C.X370M-G DELUXE V14
  • - USB 3.1 Gen 2 адаптер с контроллером Asmedia ASM3142 
  • - ОС Windows 10 x64

Адаптер выглядит следующим образом:

Для работы адаптера использовались стандартные драйвера Windows 10 и драйвера от производителя, датированные 2016 годом.

После подключения контейнер LM-912 корректно определяется системой как LM-91X. Считывание SMART-атрибутов поддерживается:

Демонстрация возможностей SSD-накопителя Kingston A2000 500ГБ, установленного в M.2 слот материнской платы в популярных синтетических бенчмарках CDM 3.0.1 и CDM 7.0.0, объем тестового файла 1ГБ. Скорости накопителя достаточно высокие:

При установке накопителя в контейнер, скорости чтения/записи будут, естественно, ниже. Тест скорости накопителя в программе CDM 3.0.1, слева драйвер Windows, справа Asmedia:

Скорость чтения/записи выше при использовании стандартных драйверов, особенно заметно это при большой глубине очереди запросов. Скорее всего, это связано с отсутствием поддержки UASP-протокола передачи. Аналогичная картина и в программе CDM 7.0.0:

Следом бенчмарк ATTO Disk Benchmark 4.01, объем тестового файла 1ГБ (слева тест без контейнера):

Бенчмарк AS SSD Benchmark 2.0.6821, объем тестового файла 1ГБ (слева тест без контейнера):

На мой взгляд, не стоит мудрить с драйверами и лучше использовать встроенные в Windows. К сожалению, я рассчитывал на показатели последовательного чтения/записи в районе 900-950МБ/с, но при любых сценариях преодолеть отметку в 800МБ/с не удалось. Увы, но возможности моей бюджетной материнской платы не позволяют изменить и даже посмотреть количество линий PCI-Express, которые задействует адаптер Asmedia ASM3142, поэтому я грешу именно на него. Эти контейнеры в среднем показывают 950МБ/с на последовательное чтение/запись, поэтому на других системах картина будет лучше. Даже замена на более быстрый M.2 NVMe-накопитель показала, что скорости упираются именно в этот предел.

При подключении к привычным USB 3.0 портам с поддержкой UASP, получаются следующие показатели:

В принципе, очень даже неплохо и если не гнаться за предельными скоростями, вполне можно обойтись и без апгрейда до USB 3.1 Gen 2.


Заключение:


Ну что тут сказать, контейнер отличный и при соответствующей системе будет показывать высокую производительность. Сам контроллер Realtek RTL9210 практически не греется, что само по себе уже большой плюс. Из достоинств также отмечу полное отсутствие интерфейсных кабелей при работе и приятный внешний вид. Из минусов, разве что, невозможность установки накопителей с радиатором и колхоза с отводом тепла на корпус. Если планируете устанавливать «горячий» твердотел, то приобретайте контейнер без салазок. Я же использую накопитель Kingston A2000 (SA2000M8/500G) объемом 500ГБ, который абсолютно не греется. В целом все отлично, рекомендую к покупке!


Ссылки на комплектующие и аксессуары:

Купить обозреваемый контейнер можно здесь (цена $18,99)

Контейнеры на других контроллерах здесь ($21,6) или здесь ($19,9)

Накопитель Kingston A2000 (SA2000M8/500G) 500ГБ здесь (6775р)

Адаптер можно купить здесь ($15,6)

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