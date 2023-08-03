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У героя обзора повышенная частота обновления экрана, причём это яркая AMOLED-матрица, много памяти, стереодинамики и интересный дизайн. Чипсет не из топовых, но не выглядит слабым звеном. Так есть ли у смартфона недостатки? Постараемся это выяснить.

Характеристики

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Дизайн и комплектация

Tecno Camon 20 Pro получился симпатичным, во многом за счёт переливающихся на свету геометрических фигур на задней стороне. В качестве основного материала корпуса использовалось стекло, а боковые грани – это глянцевый пластик. Следы от пальцев на всех сторонах хоть и остаются, но не бросаются в глаза на корпусе чёрного цвета. В продаже ещё есть синий смартфон – его пока не было возможности подержать в руках. По надёжности корпуса есть вопросы – лучше носить смартфон в чехле, ведь даже небольших падений крышка может не пережить, да и сильно выпирающие кружки с камерами будут лучше защищены, благо, что сзади чехла есть выпирающие бортики.

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По-своему интересна и передняя сторона – помимо небольших рамок и круглого выреза под камеру ещё есть физические датчики приближения и освещённости и фронтальная вспышка. Все эти элементы поместились на тонкой верхней рамке, правее выреза для верхнего динамика. Вспышка используется не только для селфи, но и как фонарик – диод способен работать одновременно со вспышкой на задней стороне, но не как индикатор уведомлений.

Верхняя грань – дополнительные отверстия для динамика, из-за которых при телефонном разговоре звук становится лучше слышен окружающим и хуже пользователю смартфона. Так у всех смартфонов, имеющих подобную конструктивную особенность.

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На нижней грани, что приятно, оставили разъём 3.5 мм при наличии Type-C. Здесь же ещё один громкоговоритель, в результате чего получаем стерео – не выделяющееся насыщенностью, но звучащее интереснее большинства одиночных динамиков. При воспроизведении звука начинает вибрировать задняя крышка – кому-то нравится подобный эффект, однако это говорит о том, что крышка тонкая. Микрофон в смартфоне один – он тоже снизу.

Грани смартфона плоские

Лоток на левой грани рассчитан на одновременную работу карты памяти microSD и двух SIM-карт nano. На правой грани тоже без сюрпризов – примерно по центру размещена кнопка питания, выше которой раздельные кнопки регулировки громкости. Сканер отпечатков подэкранный, с привычным расположением возле нижней рамки – за исключением некоторых случаев работает он точно и сравнительно быстро, хотя разблокировка по лицу чуть лучше реализована.

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В симпатичной коробке помимо смартфона есть кабель, блок питания мощность до 33 Вт (10 В, 3 А), наэкранная плёнка и чехол. Последний интересен тем, что сзади он в основном сделан из твёрдого полупрозрачного пластика, а его грани – это мягкий силикон, правда неприятно поскрипывающий при нажатиях на кнопки или лёгком сдавливании граней. Плёнку при необходимости нужно клеить самостоятельно – у такого решения есть свои плюсы, ведь стекло экрана приятнее на ощупь и на нём качественное олеофобное покрытие.

Дисплей

Начиная с 20 серии все Tecno Camon перешли на AMOLED-матрицы, у которых много плюсов перед IPS, а вот недолюбливают некоторые пользователи их из-за выгорания и мерцания экрана. Если по поводу первого недостатка трудно предсказать как всё сложится, то видимого мерцания в Camon 20 Pro нет. Да, на любом уровне яркости присутствует модуляция на частоте 60, 90 или 120 Гц, в зависимости от частоты обновления, но её характер существенно не меняется. Коэффициент пульсации по данным Radex Lupin сравнительно невысокий – 12%. Всё как на моделях с полезной функцией DC-Dimming, только здесь она словно работает изначально и не отключается. Модуляция при 100% яркости:



0% яркости:

Структура субпикселей PenTile RGBG убеждает в наличии именно Amoled-матрицы.

Диагональ экрана – 6.67 дюйма. Разрешение – 2400x1080 пикселей. Выделяется высокая частота обновления 120 Гц, дающая плавную картинку. Доступен выбор между 60, 90, 120 Гц или автоматической настройкой – на самом деле переключение на 60 Гц будет происходить всегда, когда это возможно. Например, в случае со статичным изображением, когда ещё непродолжительное время не происходят нажатия на экран. Тачскрин поддерживает до 10 касаний, что максимум на сегодняшний день.

Реализована функция отображения времени и уведомлений на заблокированном экране – пока в урезанном виде. Постоянное отображение недоступно, и есть показ только общего количества уведомлений, причём явно не из всех приложений. К примеру, из Viber информация не поступает, в отличии от Whatsapp. Звонки и СМС тоже приплюсовываются к общему количеству уведомлений.

Максимальная яркость полностью белого экрана составляет 506 кд/м² при обычном использовании и 712 кд/м² при включенном режиме высокой яркости и яркой внешней засветке. Кстати, далеко не на всех смартфонах подобный режим отключается, но тут приятное исключение. На небольшом участке с белым цветом яркость может превышать 800 кд/м², чего вполне достаточно для использования смартфона на улице. Минимальная яркость отличная – 4 кд/м².

Цветовой охват экрана на 98.9% покрывает охват пространства DCI-P3, причём в обоих доступных профилях изображения – «Яркие цвета» и «Оригинальный цвет». Возможности переключиться на sRGB нет, из-за чего оттенки будут перенасыщенными, если контент предназначен только для этого цветового пространства.

Цветовая температура в обоих профилях, по сути, дублирующих друг друга, изначально завышена – примерно 7500K вместо оптимальных 6500K.

К счастью, в смартфоне есть регулировка цветовой температуры – оптимальное значение будет при настройке, показанной ниже. На яркость экрана подобная регулировка не повлияет.

Время отклика при переходе с чёрного на белый цвет и обратно и при переходе с 50% серого на 80% серого и обратно – менее 3.2 мс. Несмотря на низкое время отклика ступенька на фронте включения приводит к тянущимся за движущимися объектами шлейфами – в меньшей степени это заметно на максимальной частоте обновления.

Железо, операционная система и софт

Под корпусом у Tecno Camon 20 Pro установлена энергоэффективная однокристальная система MediaTek Helio G99, часто использующаяся в последнее время различными брендами. В тесте Antutu видим стандартные для этого чипсета 400 000 баллов – производительность комфортная для большинства задач. Памяти в девайсе немало – целых 256 ГБ ПЗУ стандарта UFS 2.2 и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Учитывая стоимость смартфона, это один из лучших вариантов, хотя некоторые пока редко встречающиеся на российском рынке китайские бренды уже перешли на 12 ГБ оперативки. Возможен троттлинг СPU, хотя это больше касается синтетических тестов производительности. Нагрев корпуса низкий.

Игровые возможности Helio G99 вполне могут удовлетворить нетребовательных пользователей, как показывает тестирование в софте Gamebench. В Genshin Impact лучше ограничиться рекомендованной игрой минимальной графикой и 30 FPS – несмотря на средние 30 кадров в секунду периодически возникают сильные просадки.

В PUBG при графике Высоко/Высокая или Баланс/Ультра всё стабильно – доступны 40 FPS.

Игры Real Racing 3 и Dead Trigger 2 могут выдавать до 120 FPS, хотя надёжнее ограничить частоту обновления экрана до 90 Гц. Здесь больше плюс в том, что 120 Гц поддерживаются почти везде.

На момент написания обзора операционной системой смартфона была Android 13. Хорошая новость в том, что смартфоны Tecno чаще стали получать обновления прошивок, и, чего ещё пару-тройку лет назад не было, новые версии Android. Использовавшаяся фирменная оболочка HiOS 13 с пёстрым оформлением имеет свои уникальные функции – дублирование экрана смартфона на ПК (через Wi-Fi или Bluetooth), тесная интеграция с приложением WhatsApp, распознающий текст и речь переводчик Ella, управление жестами на заблокированном экране, клонирование некоторых приложений, блокировка уведомлений при просмотре видео, детский и игровой режимы, и многое другое. Стороннего софта довольно много, но он легко удаляется.

Из датчиков есть аппаратный гироскоп, шагомер, магнитометр, акселерометр и упомянутые ранее освещённость и приближение.





Связь

Возможности связи стандартные – рассматривается 4G-версия смартфона, поддерживающая двухдиапазонный Wi-Fi (ac), NFC и Bluetooth версии 5.2 без кодеков aptX (только SBC, AAC и LDAC). Телефонные разговоры могут записываться автоматически, без предупреждающего собеседника сигнала, и ещё есть уникальная фишка от производителя – ручная запись звонков в WhatsApp.

Навигация представлена одночастотными системами GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. В городских условиях, а точнее в Московской области, точность позиционирования высокая – смартфон работает с большим количеством спутников и поддерживает электронный компас, для которого ещё предустановлено специальное приложение.

FM-радио работает от проводных наушников. В приложении WOW FM есть запись эфира и вывод звука на динамики, в то время как RDS не поддерживается.

Камеры

Основная камера – 64 Мп RGBW-сенсор Quad Bayer с диафрагмой f/1.7 и фазовым автофокусом (82°, 0.80μm). Сенсор отличается повышенной светочувствительностью и во многих случаях даёт хорошие для недорогого смартфона результаты, что, впрочем, не избавляет от необходимости включать отдельный ночной режим при недостаточном освещении. Режимов и настроек в приложении «Камера» довольно много, при этом не оказалось съёмки RAW. Доступны интеллектуальное распознание сцен, автоматический HDR и всевозможные бьюти-эффекты – ставка скорее на удобство с различными улучшайзерами, что не слишком требовательным пользователям обычно и нужно. Вспышка состоит сразу из 4 диодов – свет яркий и равномерный.

Есть десятикратное программное увеличение и отдельная кнопка для двукратного увеличения.

Примеры работы ночного режима, кстати, весьма эффективного:

Автоматический режим Ночной режим

Некоторые возможности в большей степени для развлечения – например замена неба в режиме реального времени на один из заготовленных вариантов. Не всегда реалистично, но довольно эффектно.

Оставшиеся две камеры на задней стороне – это датчик глубины и AI-модуль с разрешением 0.08 МП. Малоинтересные и не совсем понятные варианты – например, при закрытии датчика пропадает эффект размытия, но только если коснуться его пальцем. Держите палец чуть на расстоянии, и фотография уже никак не меняется.

Видеозапись на основную камеру ведётся в разрешении 2K (1440p) с 30 FPS, либо в разрешении FullHD доступны более плавные 60 FPS. Есть несколько интересных режимов и связанных с ними ограничений. В FullHD 30 FPS записывается видео HDR с высоким динамическим диапазоном, дающим более глубокие цвета. Режимы боке и бьюти-эффекты работают только в разрешении HD 30 к/с. Оптической стабилизации в 4G-версии смартфона не предусмотрено – частично её заменяет программная реализация с обрезкой кадра – настройки должны быть не более FullHD 30 FPS.

Замедленная съёмка ведётся в HD, уже с 240 FPS, правда с большим ограничением по времени записи. Путём выставления 120 FPS это ограничение удаётся обойти.

Ещё одна возможность – одновременная запись на заднюю и переднюю камеры в FullHD 30 FPS. Изображение с любого модуля может быть в виде небольшого прямоугольного окошка или занимать некую часть экрана, что настраивается вручную. Вспышка включается только на задней камере.

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп и светосилой f/2.45 не сказать, что отличается высокой детализацией, при этом хорошо справляется с ярким фоном и неплохо размывает в портретном режиме. Есть и ночной режим, но эффективнее использовать переднюю вспышку. Запись видео тоже возможна в 2K с 30 кадрами в секунду.

Время работы и зарядки

Tecno Camon 20 Pro с его аккумулятором на 5000 мА*ч, Amoled-экраном и энергоэффективным чипсетом показывает вполне стандартное, комфортное для такой ёмкости батареи время работы в различных тестах. При умеренном использовании вполне можно рассчитывать, что смартфон проработает более суток, а там уже всё зависит от пользователя и его потребностей.

Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки 150 кд/м² (настройки графики Высоко/Высокая) 10 часов 25 минут 24 часа в режиме ожидания 1-2% заряда Видео HD (офлайн) в MX-плеере с яркостью подсветки 150 кд/м² 15 часов 11 минут PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0, частота обновления 60 Гц) 11 часов 38 минут PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0, частота обновления 120 Гц) 9 часов 20 минут





С комплектным адаптером питания мощность зарядки смартфона доходит до 23 Вт (8.97 В, 2.56 А), а общее время зарядки от 0 до 100% составляет 1 час 30 минут. Конечно, не рекорд даже с учётом ценовой категории товара, но и слишком долго ждать не придётся – за 30 минут аппарат заряжается на 55%.

Итоги

Tecno Camon 20 Pro на момент написания обзора стоил менее 20 000 рублей, и за эти деньги в смартфоне много плюсов. Это, в первую очередь, дисплей с частотой обновления 120 Гц, стереодинамики, стильный современный корпус, комфортная автономность, запись видео с 60 FPS и много памяти. Зарядка быстрая, хотя хочется, чтобы она завершалась на 20-30 минут быстрее, как это происходит у некоторых конкурентов. Внедрение Amoled-матриц в серию Tecno Camon, на мой взгляд, пошло девайсам на пользу. Стала выше яркость и улучшились углы обзора, при этом ШИ-модуляция в герое обзора незначительная. Даже настройки изображения стали более богатыми, но остаётся сделать профиль с охватом sRGB. Из того, что не понравилось: не самое удачное расположение отверстий для верхнего динамика (в идеале нужно делать отдельный речевой динамик), отсутствие кодеков aptX и тонкая задняя крышка, которую лучше беречь от падений и сразу защитить чехлом.



