За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Герой обзора - это недорогой смартфон с интересным набором камер, быстрой зарядкой и большим экраном с частотой обновления 120 Гц. И это далеко не всё, о чём следует рассказать про первый в мире смартфон с RGBW-сенсором – более подробным рассмотрением займёмся в обзоре.

реклама

Характеристики

Дисплей: IPS матрица, диагональ 6.8" (20:9), разрешение 2400x1080 точек, частота обновления 120 Гц

Материал корпуса: пластик

Операционная система: Android 12 с фирменной оболочкой HiOS

Чипсет: MediaTek Helio G96, 8 ядер: 2 ядра Cortex-A76 с частотой 2.05 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц

Техпроцесс: 12 нм

Графика: Mali-G57 MC2

Оперативная память: 8 ГБ LPDDR4X + 5 ГБ

Пользовательская память: 128 ГБ UFS 2.2

Датчики: освещение, приближение, компас, акселерометр, аппаратный гироскоп, шагомер, сканер отпечатков пальцев

NFC

Тыловая камера: 64 + 50 Мп + 2 Мп

Фронтальная камера: 32 Мп

Bluetooth: версия 5.1 (кодеки SBC, AAC, LDAC)

Wi-Fi 5, 2.4 ГГц + 5 ГГц

Навигация: ГЛОНАСС, GPS, A-GPS, Galileo, BeiDou

Разъём для зарядки: Type-C 2.0 с поддержкой USB OTG

Ёмкость аккумулятора: 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт

Размеры: 168.79 x 74.55 x 8.58 мм

Вес: 203 г

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Дизайн и комплектация

реклама

Рассматриваемый Tecno Camon 19 Pro чёрного цвета выглядит стильно и современно. Здесь много популярных нынче дизайнерских решений – плоские грани, когда на двух из них смартфон вполне может стоять на ровной поверхности, а также тонкие рамки возле экрана, небольшой вырез под переднюю камеру и усыпанная множеством отражающихся точек красивая задняя панель, при ярком освещении способная становиться светло-синей, полностью или частично. Основной материал изготовления – матовый пластик, на ощупь с трудом отличимый от стекла, а вот все грани аппарата глянцевые, и потому быстро пачкаются.

Два блока с задними камерами сильно выпирают, что заметно на снимке ниже, но основная цель фотографии – показать элементы управления на правой грани. Помимо качельки громкости на ней видна слегка выпирающая кнопка питания со сканером отпечатков – уголки кнопки слегка острые, из-за чего поначалу тактильные ощущения при её использовании не самые приятные. Привыкаешь к этой особенности быстро, тем более что в последнее время это не редкость, а при ношении чехла и вовсе не замечаешь. За редким исключением сканер срабатывает с первого раза, как и метод разблокировки по лицу.

реклама

Нижняя грань обошлась без потерь, свойственных большому количеству современных смартфонов – здесь как Type-C с USB OTG, так и разъём 3.5 мм, соседствующие с динамиком и основным микрофоном. Звучание динамика самое обычное, без стерео или очень высокой громкости, как и вибрация ничем не выделяется на фоне конкурентов.

Разговорный динамик сделан между верхним торцом и верхней части передней стороны – нечастая, но порой встречающаяся особенность, при которой телефонные разговоры окружающим людям могут быть слышны чуть лучше, чем вам, возможно, этого бы хотелось. Датчики приближения и освещённости расположены таким же образом, что не мешает им нормально работать – помимо них в смартфоне есть аппаратный гироскоп, магнитометр, шагомер и акселерометр. На верхней грани находится дополнительный шумоподавляющий микрофон.

реклама

Двухсторонний лоток, что замечательно, сразу для 3 карточек – с одной стороны вставляются две SIM-карты nano, а с другой – карта памяти microSD.

Смартфон поставляется вместе с кабелем, блоком питания мощностью 33 Вт, силиконовым чехлом, иголкой для вставки/извлечения карточек и по желанию приклеиваемой на экран плёнкой. Изначально экран ничем кроме стекла не защищён, что даёт свои плюсы – хорошее олеофобное покрытие и приятное скольжение пальца.

Дисплей

По основным показателям IPS-дисплей Tecno Camon 19 Pro выглядит замечательно. Здесь и большая диагональ 6.8 дюйма с комфортным разрешение 2400x1080 точек, и высокая частота обновления 120 Гц для плавной картинки, и яркая подсветка с показателем 527 кд/м² при полностью белом экране. Есть поддержка 5 одновременных касаний. Контрастность неплохая – 1238:1. Минимальная яркость белого цвета (4.6 кд/м²) не напрягает глаза в темноте, к тому же отсутствует даже незначительное мерцание подсветки.

Недостатки могут быть незаметны неискушённым пользователям, но они есть. Регулировка яркости не отличается плавностью (в вашем распоряжении только 100 делений), а количество настроек экрана небольшое. Да, вы можете выбрать частоту обновления (60 или 120 Гц, либо автоматический выбор), но отсутствуют настройки цветового охвата и цветовой температуры. Последняя превышает 9000K при норме 6500K, что даёт излишне холодные оттенки и негативно сказывается на точности цветопередачи – таким образом производители увеличивают яркость.

Режим защиты зрения не стоит рассматривать в качестве полноценной регулировки цветовой температуры – вы получите около 4700K или ещё меньше, поэтому лучше пользоваться сторонними вариантами, коих в Google Play предостаточно.

Цветовой охват экрана близок к охвату пространства DCI-P3, что было бы замечательно, если бы ещё был профиль sRGB, ведь далеко не весь контент рассчитан на широкий охват.

Время отклика при переходе с чёрного на белый цвет и обратно – 18.4 мс. Время отклика при переходе с 50% серого на 80% серого и обратно – 29.6 мс.

Железо и операционная система

По железу в Tecno Camon 19 Pro всё предсказуемо, поскольку производитель почти всегда использует решения от Mediatek. В этот раз задействован чипсет Helio G96 – сравнительно новый, правда не самый энергоэффективный из-за 12-нм техпроцесса. Результат 340 000 баллов в Antutu 9.5.4 и реальные сценарии использовании говорят о том, что смартфон достойно справляется с множеством задач, и лишь для тяжёлые игр с большим количеством FPS часто нужно что-то более мощное. С другой стороны, смартфон старается отображать 120 FPS везде, что где возможно, что даёт без преувеличения потрясающую плавность картинки, а поиграть так или иначе вы сможете во все существующие на начало 2023 года проекты.

8 ГБ оперативной памяти расширяются ещё на 5 ГБ за счёт заимствования из ПЗУ – происходит это без ощутимой практической пользы. С пользовательской памятью тоже не стали жадничать – её 128 ГБ стандарта UFS 2.2, чего многим будет достаточно с учётом поддержки карты памяти. Ощутимый троттлинг и чрезмерный нагрев корпуса для смартфона не свойственны.

Герой обзора комфортно себя чувствует на 12 Android с надстройкой HiOS 8.6.0. Как всегда всё красиво цветасто оформлено, и добавлены различные функции вроде боковой панели с быстрым доступом, блокировки уведомлений при просмотре видео, жестов на экране блокировке, онлайн-переводчика, клонирования софта и прочих возможностей вроде игрового и детского режимов. Смартфон не навязывает всевозможные рекомендации, как это когда-то происходило в HiOS, а большое количество предустановленных российских приложений, если они вам не нужны, не станут проблемой ввиду лёгкого удаления.

Связь

В арсенале Tecno Camon 19 Pro поддержка 4G, двухдиапазонный Wi-Fi (ac), NFC и Bluetooth 5.1 с кодеками SBC, AAC и LDAC, поскольку смартфонов Tecno с поддержкой aptX, насколько я знаю, пока не существует. А вот чем традиционно хороши устройства китайского производителя, так это возможностью автоматически записывать обычные вызовы и вручную активировать запись в WhatsApp. Оболочка HiOS достаточно тесно интегрирована с упомянутым мессенджером.

Работающее при подключении проводных наушников FM-радио может записывать эфир и выводить звук на основной динамик. Нет здесь поддержки RDS.

Навигация (однодиапазонный GPS) с поддержкой электронного компаса позволяет быстро и точно определить местоположение – в большинстве помещений и на городских улицах действительно всё работает отлично.

Камеры

У основной камеры Tecno Camon 19 Pro есть оптическая стабилизация, и, что не менее интересно, используется RGBW-сенсор (Samsung Isocell GWB с высоким разрешением 64 или 16 Мп и светосилой f/1.6), позволяющий получить больше света за счёт дополнительных белых субпикселей. В смартфонах приходится идти на различные хитрости из-за небольших физических размеров матрицы (в нашем случае это 1/1.70"), и снимки действительно по большей части получаются удачными – единственное, что автоматический режим в разных моментах может совершать промахи и вы получите откровенный брак, но таких фото меньшинство. Просто камеру можно и нужно доработать – в целом же она смотрится одной из самых лучших с учётом цены смартфона. Неплохо проявляет себя портретный режим – для его работы заявлен отдельный датчик на 2 Мп, при закрытии которого фон перестаёт размываться. Съёмки в RAW нет, хотя профессиональный режим с ручными настройками предусмотрен.

И по поводу ночного режима – без него в совсем ужасных условиях освещения не обойтись, правда на склейку и создание конечной фотографии уходит несколько секунд (фото с ночным режимом в правой части).

Есть интересный режим с заменой неба на заготовленные дневные и ночные варианты – работает это при более-менее нормальном освещении и смотрится весьма красиво, несмотря на некоторые огрехи. Для большей реалистичности придётся всё делать самому, а тут мы получаем эффектное изображение буквально за секунду.

Камера телевик с разрешением 50 или 12.4 Мп уже не эксклюзивный, но очень редкий гость в доступных по цене смартфонах. Фокусное расстояние у него как у распространённого 50 мм объектива на полнокадровом фотоаппарате. Фотографии будут попроще, чем на основную камеру – детализация ниже, а автофокус работает хуже, что вовсе не делает модуль плохим. Это заметно лучше цифрового увеличения, да и цветопередача весьма приятная. Возможно 30-кратное программное увеличение, как обычно, с существенным ухудшением картинки.

Видео может записываться в разрешении 1440p или ниже – не более чем с 30 FPS, зато с постоянно работающими автофокусом и оптической стабилизацией. С электронной стабилизацией получаем больше плавности, но придётся снимать в 1080p и немного пожертвовать качеством. Уменьшается при этом и угол обзора. Это всё касается основного модуля, а на телевике доступна только электронная стабилизация и запись в 1080p. Также стабилизация, как и автофокусировка, заметно лучше работают на основную камеру. Переключаться во время записи видео между камерами нельзя.

Замедленное видео может записываться с 240 FPS, правда разрешение снижается до 720p.

Фронтальная камера с сенсором Samsung ISOCELL S5KGD2 и разрешением 32 Мп обошлась без отдельной вспышки и автофокуса, что не мешает делать её красивые снимки. Здесь упор идёт именно на различные фильтры для получения красивого лица, а не на детализацию. На смартфонах такой подход вполне оправдан.

Время работы и зарядки

Аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч или 19 Вт·ч позволяет не переживать о быстрой разрядке при условии, если не выкручивать всегда яркость на максимум и не использовать девайс в основном для игр. Правда выставление частоты обновления 120 Гц существенно снижает время работы, что вполне ожидаемо. Результаты тестов автономности с включенным Wi-Fi представлены ниже.

Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки 150 кд/м² (настройки графики Высоко/Высоко)

10 часов 20 минут

24 часа в режиме ожидания

3-4% заряда

Видео HD (офлайн) в MX-плеере с яркостью подсветки 150 кд/м²

17 часов 19 минут

PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0, частота обновления 60 Гц)

13 часов 30 минут

PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0, частота обновления 120 Гц)

10 часов 39 минут







Через комплектный адаптер питания на 33 Вт заряжается смартфон довольно быстро – за 1 час 15 минут с 0 до 100%. Тут стоит упомянуть странный глюк с моим экземпляром – при подключении зарядки смартфон несколько раз наглухо зависал, и остаётся только догадываться о причинах этого явления. Судя по форумам, проблема не носит массовый характер.

Итоги

Смартфоны Tecno, как правило, выделяются на фоне конкурентов – не стал исключением и Camon 19 Pro. У него теперь нет встречавшейся ранее в девайсах производителя фронтальной вспышки, зато появился экран с частотой обновления 120 Гц, а также необычный и приятный с учётом цены набор камер. С учётом современного дизайна, быстрой зарядки, комфортной автономности, записи звонков и богатого набор датчиков смартфон уже должен стать популярным, тем более что на момент написания обзора его стоимость не превышает 20 000 рублей. При этом есть вопросы по дисплею – пора начать делать для него больше настроек и не завышать так сильно цветовую температуру. Железо смартфона неплохое, но тут бы лучше смотрелся Mediatek Helio G99 – впрочем, я понимаю, что с учётом всех достоинств сохранить цену с более мощным чипсетом было бы сложно.



