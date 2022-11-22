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Обзор раскладного телефона Philips Xenium E2601 – достойный вариант для звонков и СМС

Некоторые форматы мобильных устройств, будучи когда-то популярными во всём мире, сейчас переживают не лучшие времена. Вот и раскладные телефоны и смартфоны в наше время имеют внушительную армию поклонников только в некоторых странах, но этот форм-фактор не перестаёт быть интересным, к тому же мода на что-либо часто возвращается спустя годы.
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В обзоре рассмотрим Philips Xenium E2601 – классическую бюджетную раскладушку, имеющую дополнительную панель с индикаторами. Заодно проверим, на что способны современные кнопочные телефоны.

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Характеристики

 

  • Работа в сети 2G
  • Дисплей: TFT-TN диагональю 2.4" и разрешением 240x320 точек
  • Карта памяти micro-SD до 32 ГБ
  • Аккумулятор: Li-Ion, 1000 мА·ч
  • Задняя камера с разрешением 0.3 Мп
  • FM-радио
  • Bluetooth версии 2.1, A2DP
  • Поддержка 2 SIM-карт формата mini
  • Разъём для зарядки: micro USB
  • Габариты: 98 x 50.8 x 18.8 мм
  • Вес: 96 г
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Дизайн и комплектация

 

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Philips Xenium E2601 – более чем классическая раскладушка, в нашем случае, по большей части сделанная из матового пластика серого цвета и с чёрной передней панелью. Есть и другие, весьма интересные расцветки – синяя и красная. Телефон сравнительно тонкий и удобный как в использовании, так и просто при ношении в кармане.

На правом торце видим разъём 3.5 мм и качельку регулировки громкости – кнопка сильно болтается и постукивает о корпус. Но основной её недостаток в том, что она всегда работает и не может быть заблокирована, из-за чего есть вероятность случайного отключения или включения звука при ношении в кармане. Это не первая модель Philips с такой особенностью.

С учётом пятипозиционного центрального блока клавиатура состоит из 20 кнопок – почти все из них, за исключением блока, наделены белой подсветкой, включающейся примерно на 5 секунд после любого нажатия. Через кнопки удаётся с главного экрана попасть в плеер, получить доступ к камере, открыть меню сообщений, активировать режим без звука, включить фонарик или воспользоваться другими функциями при нажатии на боковые стороны основного блока. В последнем случае доступна настройка по своему усмотрению, а на зажатие кнопок с цифрами можно поставить быстрый набор. Кнопки с отчетливым откликом и в меру жёстким ходом. Большинство из кнопок имеют размеры 1.3 x 0.9 см.

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На откидной крышке есть механизм доводки, но тут трудность в том, что одной рукой весьма проблематично держать телефон и пытаться открыть экран. Точнее нужно привыкать делать резкое движение руки в сторону для открытия. Присутствует небольшой люфт верхней половинки, а закрывается эта часть быстро и шумно, если её не придерживать пальцем. Зато резиновая вставка чуть ниже клавиатуры не даст повредиться кнопкам или дисплею.

Внешняя сторона телефона глянцевая – сделана она так, чтобы материал изготовления был похож на стекло. Помимо надписи Philips есть 3 периодически мигающих белым светом индикатора – для пропущенных звонков, а также для СМС и для отображения процесса зарядки. Интересно, что все индикаторы обычно мигает в разное время, в зависимости от поступления уведомления и от начала зарядки. Индикатор зарядки начинает непрерывно работать после полной зарядки аккумулятора.

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Нижняя грань – разъём micro USB без USB-OTG и микрофон.

На задней стороне несложно заметить камеру, вспышку, динамик и углубление для поддевания крышки. При выключенном аппарате вспышка как фонарик не работает. Динамик оказался неплохим по качеству звука, со средней громкостью звучания. Вот вибрация ощущается лучше, чем в большинстве современных смартфонов.

Под крышкой устанавливается аккумулятор, за которым скрываются два слота для SIM-карт старого формата mini и для карты памяти microSD объёмом не более 32 ГБ.

Телефон запакован в небольшую картонную коробку. В комплекте есть зарядное устройство мощностью 2.5 Вт с несъёмным кабелем micro USB, краткое руководство пользователя и аккумулятор.

Экран

 

В обозреваемой модели установлен несенсорный экран с диагональю 2.4 дюйма и разрешением 240x320 точек (матрица GC9305). Судя по структуре субпикселей и по углам обзора, когда при отклонении взгляда по вертикали происходит искажение цветов, используется TN-матрица. Измеренная контрастность – 370:1 при максимальной яркости.

Настройки экрана позволяют выбрать 5 уровней яркости и настроить работу подсветки от 5 до 60 секунд с шагом в 5 секунд. Яркость белого цвета для каждого уровня указана ниже – конечно, это больше вариант для помещений, хотя сделать простейшие операции, например, позвонить или набрать сообщение, вполне можно и под ярким солнцем. Минимальная яркость наоборот выше комфортной для использования телефона в темноте.

Выставленный уровень подсветки Яркость при полностью белом экране (кд/м²)
1 41
2 83
3 125
4 166
5 210

Цветовой охват, ожидаемо, гораздо меньше охвата пространства sRGB. Цветовая температура сильно завышена – более 12000K при норме в 6500K.

Начиная с 4 уровня яркости и ниже возникает модуляция подсветки на частоте 20 000 Гц. Это довольно высокая, безопасная для глаз частота, без видимого мерцания экрана.

Железо и операционная система

 

По железу – используется популярный среди звонилок чипсет MT6261D от MediaTek. Операционная система – MAUI со стандартными для неё возможностями, на которых всё равно стоит остановиться более подробно. Без карты памяти большим количеством функций воспользоваться не удастся, так как в телефоне изначально свободно лишь 18 КБ пользовательской памяти. Остальная память зарезервирована под операционную систему – всего же её 32 МБ при таком же количестве ОЗУ. Передача файлов сразу на вставленную карту памяти возможна через ПК – скорость невысокая, поэтому в случае с большим количеством файлом лучше воспользоваться кардридером.

Основное меню состоит из 9 пунктов: Мультимедиа, Проводник, Камера, Вызовы, Сообщения, Контакты, Соединения, Органайзер и Настройки. При заходе в первый пункт доступна Галерея для просмотра изображений с выводом картинки на весь экран и возможность задать её в качестве обоев главного экрана. Набор поддерживаемых форматов ограничен, как и максимальное разрешение изображений – 1920x1080 пикселей уже будет многовато и файл не откроется. Кроме того, изображения, видео и аудио должны находиться в определённых папках, либо их предстоит открывать отдельно через Проводник. Ещё из развлечений – простенький аудиоплеер, просмотр видео с выводом на полный экран, диктофон с записью файлов ARM и радио. FM-радио может работать без наушников в фоновом режиме, в том числе при закрытом экране. Качество приёма значительно улучшается при подключении проводных наушников, но всегда можно вывести звук на задний динамик.

В Органайзере есть будильник с 5 профилями и работой при выключенном телефоне, секундомер, календарь, простейший калькулятор и пункт Электронные книги для чтения файлов в формате txt. Текст в файлах не всегда может отображаться, в зависимости от кодировки. Оптимальным вариантом для кириллицы будет UTF-8. Из функций: автоматическая прокрутка теста, полноэкранный режим и запоминание последней открытой страницы.

Дополнительные настройки: редактирование профилей звука, телефонных вызовов, времени, даты, языка и т.п.

Связь

 

Возможности связи скромные – вам доступна связь 2G с одним радиомодулем и без доступа в интернет, а также подключение наушников или передача файлов через Bluetooth версии 2.1. Из полезных функций – автоматическая запись звонков. Записи с расширением WAV хранятся в отдельной папке, которая в свою очередь делится ещё на несколько папок с указанием номеров телефона, что весьма информативно. В чёрный список удаётся добавить до 20 номеров, после чего внесённый абонент не сможет до вас дозвониться. Оповещения о звонках и СМС тоже перестанут приходить. В памяти телефона хранится до 200 текстовых сообщений и ещё несколько на SIM-картах. Телефонных контактов в памяти модели E2601 умещается 1000 + память SIM-карты и 20 групп контактов.

Для абонента в телефонной книге удаётся создать имя из 30 символов – какие-то дополнительные поля не предусмотрены, в том числе дополнительный номер телефона. Соответственно, мелодия вызова для всех абонентов одна – либо стандартная, либо устанавливаемая с карты памяти. Удаётся поставить свой звук и на СМС, а также изменить звук нажатия на механические кнопки (2 варианта помимо полного отключения).

Камера

 

В Philips E2601 установлена простейшая задняя камера с разрешением 0.3 Мп и без автофокуса (модуль GC032A). Есть вспышка, которая больше пригодна как фонарик для подсвечивания чего-либо с близкого расстояния.

Запись видео (AVI) ведётся с разрешением 320x240, 7 FPS. Явного ограничения по времени записи нет – тест проводился более 45 минут.


 Время работы и зарядки

 

Аккумулятор ёмкостью 1000 мА·ч обеспечивает весьма продолжительную работу Philips Xenium E2601 – в первую очередь потому, что в телефоне нет ничего, что могло бы быстро его разрядить. При достаточно активном использовании заряда хватает от 3 до 7 суток, в зависимости от сценария.

Для полной зарядки потребуется примерно 3 часа 50 минут. Максимальная мощность зарядки – 2.6 Вт.

Итоги

 

По своим возможностям Philips E2601 является типичной звонилкой, которая в первую очередь будет интересна своим форм-фактором, светодиодными индикаторами на верхней крышке и автоматической записью звонков. Рассматриваемый телефон предназначен для нетребовательных пользователей, отдающих предпочтение именно таким кнопочным решениям, либо для кого-то это будет временный вариант. С базовыми функциями аппарат справляется достойно, гарантируя работу без подзарядки в течение нескольких дней. Ещё девайс приятен внешне – большего от него и не требуется, но всё-таки из недостатков отмечу, что качелька регулировки громкости способна случайно нажиматься при ношении телефона в кармане, чего хотелось бы избежать.


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