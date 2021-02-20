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Несмотря на то, что в продаже доступно множество интересных бюджетных смартфонов стоимостью до 10000 рублей, многие решения выходят с сильно урезанным функционалом, который отпугивает часть пользователей. Производители это понимают, поэтому иногда всё-таки находят возможность внедрить в бюджетки функции, характерные для более дорогих устройств. В этом можно убедиться на примере BQ Aurora 6430L, который, оставаясь доступным по цене, получил экран высокого разрешения FullHD+, большое количество датчиков и модуль NFC. Конечно, это не все преимущества аппарата, а на чём-то неизбежно пришлось сэкономить, и об этом будет более подробно рассказано в основном тексте обзора.

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Характеристики

Дисплей: 6.4", IPS-матрица с разрешением 2310x1080

Чипсет: MediaTek Helio P60, 4 ядра Cortex-A73 с частотою 2000 МГц и 4 ядра Cortex-A53 с частотою 2000 МГц

Видеочип: Mali-G72 MP3 (800 МГц)

Техпроцесс: 12 нм

Пользовательская память: 64 ГБ eMMC 5.1

Оперативная память: 4 ГБ LPDDR3

Операционная система: Android 10

Основная камера: 16 + 2 + 0.3 + 0.3 Мп

Передняя камера: 20 Мп

Поддержка двух СИМ-карт формата nano

Поддержка карты памяти microSD

Датчики: акселерометр, магнитометр, приближение, освещение, магнитометр, шагомер, гироскоп, сканер отпечатков

Навигация: GPS, ГЛОНАСС, Beidou

Wi-Fi: 5 (ac), 2.4 ГГц + 5 ГГц

Bluetooth: версии 4.2

NFC

FM-радио

Аккумулятор: 4000 мАч

Разъём для зарядки: Type-C v2.0 с поддержкой USB-OTG

Материалы корпуса: глянцевый пластик

Размеры: 157.4 x 76 x 8.9 мм

Вес: 179 граммов

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Комплектация

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Внутри симпатичной картонной коробки, в которую упакован смартфон, можно также найти блок питания, кабель USB - Type-C, скрепку для извлечения карточек и различную документацию.

Адаптер питания, как и указывается на корпусе, способен выдавать ток в 2 ампера при напряжении 5 вольт. Кабель также оказался качественным - он не склонен к большим просадкам напряжения при таком же токе 2 А.

Дизайн

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Передняя сторона устройства отличается узкими рамками и небольшим вырезом под фронтальную камеру в углу.

Верхняя рамка настолько небольших размеров, что разговорный динамик на ней с трудом заметен, а датчики приближения и освещённости и вовсе пришлось перенести на верхний торец, но негативно на их работе это не сказалось. Жаль лишь, что отсутствует светодиодный индикатор событий.

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Помимо датчиков на верхней грани ничего нет.

Нижняя грань - разъём Type-C для зарядки и подключения наушников, основной динамик и микрофон. Как нетрудно догадаться, разъём 3.5 мм не стали делать.

На левой грани присутствует лоток для карточек, в который получится уместить либо две СИМ-карты формата Nano, либо одну симку и карту памяти microSD. Карточку Samsung Evo Plus на 64 ГБ не получилось использовать - как я понял, дело в том, что она сравнительно толстая (примерно 0.76 мм), из-за чего лоток не закрывался полностью, но с более тонкими картами (0.67 мм) проблем не возникло. Возможно, это особенность моего экземпляра.

Правый торец - качелька регулировки громкости и кнопка питания, на двойное нажатие которой можно назначить открытие камеры.

Задняя сторона смартфона, как и боковые грани, сделаны из чёрного глянцевого пластика, на котором отчётливо видны следы от пальцев и быстро образуются мелкие царапины. В руках девайс при этом не скользит и почти не покачивается при нажатиях на экран, будучи лежачим на столе, поэтому не сказал бы, что использовать чехол обязательно. Тем более, что к качеству сборки претензий нет. На блоке с задними камерами и вспышкой дополнительно установлен сканер отпечатков, и при таком расположении удобнее всего на зону сканера ложится указательный палец левой руки, но даже если вы левша, то всё равно иногда будете попадать пальцем на модули камер. Впрочем, до основного модуля, который используется чаще всего, пальцы редко дотягиваются.

Задняя крышка держится только на защёлках и снимается менее чем за минуту с помощью медиатора. Это серьёзно упрощает, к примеру, замену аккумулятора, если она со временем потребуется.

Дисплей

Как уже было указано в начале обзора, одним из главных преимуществ смартфона является экран высокого разрешения FullHD+ (2310x1080), и при диагонали 6.4 дюйма это даёт комфортную плотность пикселей в 398 ppi. Также у дисплея отличная отзывчивость, наверняка за счёт того, что мультитач поддерживает до 10 касаний, а ещё можно отметить комфортные углы обзора. Олеофобное покрытие тоже получилось качественным - экран не сразу заляпывается следами от пальцев и поверхность получается быстро протереть. С учётом закруглений по углам фактическая диагональ составляет примерно 6.22".

Структура субпикселей стандартна для IPS, а именно такая матрица установлена в герое обзора.

Максимальная яркость подсветки при полностью белом экране составила 409 кд/м², что позволяет увидеть информацию на экране при ярком внешнем освещении, учитывая хорошие антибликовые свойства (выключенный экран остаётся тёмным при отражении белого фона). А вот минимальная яркость завышена - показатель 15.1 кд/м² достаточно велик для комфортного использования дисплея в полной темноте, и даже ночной режим не полностью устраняет проблему, а, значит, придётся использовать дополнительный софт для затемнения подсветки. Регулировка подсветки происходит с большими шагами - уже на 86 выставленных процентах яркость уменьшается до 200 кд/м², а при 80% до 150 кд/м².

Равномерность подсветки средняя - примерно 85.5%, без видимых засветов.

Цветовой охват экрана смартфона почти соответствует охвату пространства DCI-P3, что хорошо, когда отображаемый контент сделан для аналогичного цветового пространства, но в иных случаях пользователь будет наблюдать перенасыщенные цвета. Цветовая температура находится на уровне 7600K, что несколько выше оптимального уровня в 6500K, и что даст уход в холодные оттенки. Настроек цветовой температуры и цветового охвата в девайсе не предусмотрено.

Время отклика при переходе с чёрного цвета на белый и обратно составляет 26 мс (13 мс вкл. + 13 мс выкл.), а при переходе с 50% серого на 80% серого - 38 мс (19 мс вкл. + 19 мс выкл.).

Остальные данные об экране предоставлены ниже:

Частота обновления

60 Гц

Модуляция подсветки

нет

Контрастность

1106:1

Работа в перчатках

нет

Тёмная тема оформления интерфейса есть



Железо, операционная система и софт

Производитель в качестве чипсета решил использовать MediaTek Helio P60 MT6771, который на момент анонса, а это было в 2018 году, считался сравнительно мощным решением. Время идёт, и сейчас эта однокристальная система набирает около 150000 баллов в тесте Antutu, что немного, но для бюджетного смартфона вполне приемлемо. Синтетические тесты говорят о том, что присутствует значительный троттлинг, однако при реальных сценариях использования снижение производительности не слишком заметно.

Некоторые приложения и игры получается перенести на карту памяти. Таким образом, можно освободить большое количество встроенной пользовательской памяти. В операционной системе Android 10 изначально предустановлен набор российского софта, который вскоре должен так или иначе присутствовать во всех аппаратах, официально продающихся в России. В прошивке встречаются следующие приложения: Dr.Web, Госуслуги, Mir Pay, VK, ICQ New, Wink, Смотри Mail, голосовой помощник Маруся, Браузер Атом, Облако Mail.ru и Подари жизнь. Пользователю позволено удалить всё, кроме софта от mail.ru. Вопрос с обновлениями прошивки остаётся открытым - за время использования смартфоном новых версий ПО не выходило.

Каких-то уникальных функций в прошивке замечено не было. Выделю лишь, что есть управление жестами, или же получается поменять местами наэкранные кнопки. Верхнюю часть экрана позволено скрыть чёрным цветом - так, чтобы фронтальная камера была почти незаметна и никак не влияла на отображение различного контента.

Набор датчиков очень богатый - есть даже магнитометр и гироскоп, причём последний перечисленный является аппаратным (а не программным) и отлично подходит в том числе для просмотра 360-градусных видео.





Методы разблокировки

Разблокировка по пальцу работает не максимально быстро, зато очень точно. На полную разблокировку аппарату требуется примерно 0.8-0.9 секунды. Также сканер работает как дополнительная кнопка для управления камерой и вызовами, или он может служить аналогом наэкранной кнопки Назад.

Опознание владельца с помощью лица тоже порадовало своей точность при любом освещении, и даже в полной темноте выручает функция автоматического повышения яркости и заполнения экрана белым цветом. На разблокировку при хорошем освещении уходит от 1 до 1.1 секунды, но итоговое время зависит от слишком многих факторов.

Связь

В плане связи можно сказать, что никаких компромиссов нет - у героя обзора есть как двухдиапазонный Wi-Fi (ac), так и NFC с поддержкой сервиса Google Pay, и неудобно лишь, что в верхней шторке не сделан быстрый переключатель для этого популярного в России модуля. Обе СИМ-карты способны работать в сетях 4G, а список поддерживаемых диапазонов LTE выглядит так: band 1, 3, 7, 8, 19, 20, 38, 41.

Запись звонков возможна путём нажатия на предназначенную для этого наэкранную кнопку во время телефонных разговоров. Громкость динамиков оказалась комфортной для большинства случаев, хотя звук основного динамика и не способен заменить портативную акустику. А вот вибрацию нельзя назвать мощной, что привычно для современных смартфонов. При подключении к смартфону беспроводных наушников и колонок доступны кодеки AAC и SBC, но не AptX.

Камеры

Основной модуль (16 Мп, f/2.0, угол обзора 65.6°, автофокус, вспышка) вполне сгодится для использования при достаточном освещении, и явного брака при создании снимков замечено не было. Ночной режим отсутствует - при плохом освещении будет проблематично получить снимки достойного качества. HDR и автоматическое распознание сцен отсутствуют - в целом интерфейс стандартного приложения для камеры не балует различными возможностями.

Режим Макро (2 Мп, f/2.6), который вынесен в отдельное меню и для которого используется отдельный модуль, позволяет запечатлеть что-либо с очень близкого расстояния, не более 4-5 см.

Ещё один модуль является сенсором глубины, при этом если закрыть его пальцем, то в портретном режиме задний фон в любом случае будет размываться. Качество размытия можно оценить на примерах ниже - даже в трясущихся от холода руках объект на первом плане всегда успешно отделяется, однако если приглядеться, то контуры размытия не идеальные, что простительно бюджетному решению. Четвёртый модуль, по информации от BQ, носит вспомогательный характер, и мне не удалось выяснить на что он влияет.

Видео записывается в разрешении Full HD с 30 кадрами в секунду, и из возможностей при видеосъёмке отмечу разве что автоматическую фокусировку на объектах.





Фронтальная камера (20 Мп, f/2.0, угол обзора 46.8°, без автофокуса) может похвастаться неожиданно высоким разрешением снимков, а вот видео записывается только в разрешении HD (1280x720), чего в большинстве случаев тоже будет достаточно для видеосвязи. Экран не может быть использован в качестве вспышки, поэтому делать селфи в темноте нет смысла.

Навигация

В пределах города качество навигации не вызывает вопросов - GPS-треки получаются достаточно ровными, без намёка на потери спутников. Поддерживаются спутники GPS, GLONASS и BEIDOU, а встроенный магнитометр поможет быстро определить направление движения. Правда в прошивке не предусмотрено приложения для компаса, но этот датчик периодически нужно калибровать, поэтому стоит скачать стороннее решение, к примеру, из Google Play.

Время работы и зарядки

По времени работы девайс показывает результаты, которые я бы назвал средними, или в некоторых случаях немного ниже средних, поэтому при умеренном использовании BQ Aurora 6430L предстоит заряжать либо каждый день, либо один раз в два дня. Впрочем, некоторые флагманы живут столько же, но всё равно остаются популярны среди пользователей. Почти все тесты автономности проводились при яркости экрана в 150 кд/м², включенном Wi-Fi и одной работающей СИМ-карте.

Навигация в Osmand (на окне)

10 часов 21 минута

Игра PUBG Mobile (настройки графики Высоко/Высоко)

примерно 6 часов

24 часа в режиме ожидания

потратилось 12% заряда

Видео HD в MX-плеере

12 часов 36 минут

Тест GeekBench 4 на максимальной яркости

5 часов 12 минут

PC Mark с яркостью подсветки в 200 кд/м²

8 часов 32 минуты



Комплектный адаптер питания способен зарядить смартфон за 2 часа 40 минут (27% за 30 минут и 58% за час). Максимальная мощность зарядки достигает 10.7 Вт (5.34 В, 2 А), а поддержки беспроводной зарядки не предусмотрено. Судя по показаниям USB-тестера, ёмкость аккумулятора примерно соответствует заявленной, а это 4000 мАч.

Игры и прочее

По понятным причинам смартфон нельзя назвать полноценным игровым решением, но при этом получается сравнительно комфортно поиграть в PUBG даже на высоких настройках графики или же во множество других тяжёлых игр, если не стремиться выставить максимальные настройки. Для подробного тестирования игр и построения графиков FPS использовалось приложение Gamebench.

World of Tanks

просадки до 8 FPS на высоких настройках графики и стабильные 60 FPS на низких настройках

PUBG Mobile

стабильные 28-30 FPS на графике Высоко/Высоко или в среднем 51 FPS на минимальной графике c использованием GFX Tool, но с постоянными просадками

Gods of Boom

в среднем 58 FPS с периодическими просадками до 30 FPS

GTA: SA

стабильные 28-30 FPS на максимальной графике

GTA: VC

в среднем 49 FPS с частыми просадками до 25 кадров в секунду

Genshin Impact

в среднем 21 FPS с просадками до 10 FPS на минимальных настройках графики

Fortnite Mobile

официально не поддерживается







О сильном нагреве корпуса смартфона говорить не приходится, во всяком случае, при комнатной температуре в 21.5°C.

FM-радио работает только с подключёнными наушниками и имеет функции записи эфира, а также вывода звука на динамик. Поддержки RDS не обнаружено.

Итоги

За свои деньги, а это примерно 9900 рублей на момент написания обзора, BQ Aurora 6430L представляется интересным решением для тех, кому нужен недорогое мобильное устройство с экраном высокого разрешения. Хотя у дисплея есть свои особенности, но у него при этом отличная отзывчивость и качественное олеофобное покрытие. Многочисленные датчики отлично работают, а ещё качественными оказались и методы разблокировки. Удивительно, но на смартфоне можно даже сравнительно комфортно проходить некоторые тяжёлые игры. Наличие модуля NFC, современный разъём Type-C и очень тонкие рамки также можно смело добавлять в копилку плюсов, как и комфортное количество памяти с возможностью переноса софта на карту microSD.

Полноценными минусами можно считать отсутствие светодиодного индикатора и раздельного лотка для СИМ-карт, а также не всем понравится глянцевый корпус и отсутствие разъёма 3.5 мм. И, наконец, не ото всех камер на задней стороне смартфона есть реальная польза.