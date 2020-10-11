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Обзор ультрабюджетного смартфона BQ 5045L Wallet с модулем NFC

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Несмотря на то, что модуль NFC, и в большей степени бесконтактная оплата, являются очень популярными функциями в России, но далеко не все бюджетные смартфоны могут похвастаться их наличием. В ультрабюджетном сегменте ситуация ещё более плачевная, и именно поэтому компания BQ выпустила максимально недорогой смартфон BQ 5045L Wallet, который, как можно догадаться по названию, должен заменить пользователю привычный кошелёк с бумажными купюрами и мелочью. Об остальных особенностях девайса предлагаю узнать в основном тексте обзора.

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Характеристики

 

  • Диагональ дисплея: 4.95";
  • Разрешение: 960x480;
  • Матрица: TFT-TN;
  • Чипсет: MediaTek MT8765, 4 ядра Cortex-A53 с частотою 1274 МГц;
  • Графика: PowerVR GE8100;
  • Операционная система: Android 10 Go edition;
  • Пользовательская память: 16 ГБ, с поддержкой карт microSD;
  • Оперативная память: 1 ГБ;
  • Основная камера: 5 Мп, вспышка;
  • Фронтальная камера: 2 Мп;
  • Wi-Fi;
  • Bluetooth: v5.1, A2DP;
  • Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou;
  • Количество SIM-карт: 2;
  • Датчики: акселерометр, приближение (программное);
  • NFC;
  • FM-радио;
  • Разъём для зарядки: microUSB 2.0 без поддержки USB OTG;
  • Ёмкость аккумулятора: 2000 мА·ч;
  • Размеры: 141 x 67.8 x 10.5 мм;
  • Вес: 145 граммов;
  • Дата анонса: сентябрь 2020 г.
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Комплектация

 

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Упакован смартфон в симпатичную картонную коробку, на обратной стороне которой указаны основные характеристики смартфона.

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Внутри коробки, если не считать сам смартфон, присутствуют следующие предметы:

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  • Блок питания;
  • Кабель USB - microUSB;
  • Защитная плёнка (уже наклеена на экран);
  • Аккумулятор;
  • Инструкция и гарантийный талон.

 

Блок питания может выдавать ток до 0.8 A, и заменять зарядное устройство на сторонний вариант не имеет смысла, так как смартфон не возьмёт больший ток во время зарядки. Кабель оказался хорошего качества - вот он уже подойдёт и для зарядки других устройств, в том числе потребляющих ток в 2 ампера.

 

Дизайн

 

Обозреваемый смартфон наверняка понравится тем пользователям, кто ищет компактный вариант без вырезов и закруглений в дисплее - в этом плане девайс смотрится привлекательно, несмотря на не самые маленькие рамок. На передней стороне помимо экрана есть микрофон, разговорный динамик, а также фронтальная камера.

 

Светодиодный индикатор событий, к счастью, присутствует - более того, он достаточно яркий и хорошо виден при любом освещении, несмотря на то, что может мигать только белым цветом. Отключить индикатор или как-то его настроить нельзя.

 

На правой грани заметны стандартные элементы управления - качелька регулировки громки и кнопка включения/выключения.

 

Левая грань осталась пустой.

 

На верхнем торце находится разъём 3.5 мм для подключения проводных наушников, гарнитур и различных гаджетов, также использующих этот разъём.

 

Нижний торец интересен в основном разъёмом microUSB для зарядки и подключения к компьютеру. Технология USB OTG не поддерживается, поэтому подключить что-либо к разъёму кроме кабеля не получится, как и заряжать от смартфона другие устройства. Ещё снизу есть небольшая прорезь, через которую поддевается задняя крышка.

 

Задняя сторона примечательна своей необычной текстурой под названием хамелеон, и в случае с девайсом зелёного цвета поверхность в зависимости от внешнего освещения может казаться чёрной или тёмно-зелёной, а ещё наблюдаются яркие разноцветные переливы, смотрящиеся интересно и необычно. Блок с камерой и вспышкой в верхней части практически не выпирает и защищён небольшим пластиковым бортиком. В нижней части задней стороны наблюдается большая прорезь под основной динамик и крошечный выступ, который не позволяет громкоговорителю полностью стать закрытым в тех случаях, когда смартфон лежит на любых поверхностях экраном вверх.

К качеству сборки претензий нет, а ещё аппарат получился лёгким, удобным и практичным. На задней стороне не остаётся следов от пальцев благодаря матовому софт-тач покрытию. Кроме того, девайс абсолютно не скользит в руках, поэтому можно обойтись и без использования чехла, который в случае необходимости предстоит докупать отдельно.

Под крышкой, помимо съёмного аккумулятора, расположились раздельные слоты для СИМ-карт и для карты памяти microSD. Слоты для симок имеют форматы mini и micro, что нетипично для большинства современных устройств, поэтому обладателям nano-карточек нужно будет использовать переходники.

 

Дисплей

 

По официальным данным в смартфоне установлена TN-матрица, что подтверждается её низкими углами обзора и большой потерей яркости при отклонении взгляда. Диагональ дисплея составляет 4.95 дюйма, и при разрешении 960x480 это даёт невысокую плотность в 217 ppi.

 

Взглянув на структуру субпикселей в лишний раз убеждаемся, что мы имеем дело именно с матрицей типа TN.

 

Но есть и хорошие новости - равномерность подсветки оказалась высокой, достигнув показателя примерно в 94%, и ни о каких засветах или затемнениях речи не идёт. Кроме того, яркость не изменяется при уменьшении белого поля на экране.

 

Цветовой охват ожидаемо ниже такового у цветового пространства sRGB, поэтому отображаемые оттенки будут не такими насыщенными, какими они должны быть.

 

Остальные данные об экране сведены в отдельную таблицу.

 

Соотношение сторон
18:9
Мультитач
2 касания
Максимальная яркость белого цвета
437 кд/м²
Минимальная яркость белого цвета
7.32 кд/м²
Контрастность в центре экрана
765:1
Цветовая температура
более 10000К
Модуляция подсветки
нет
Работа в перчатках
нет
Тёмная тема оформления интерфейса
есть


Минимальную яркость при необходимости можно снизить до более комфортных 3.84 кд/м² при включении Ночного режима, доступного в настройках экрана. Максимальная яркость оказалась комфортной, и она частично компенсирует наличие воздушной прослойки между слоями экрана.

Настройка яркости не отличается плавностью - при выставлении значения 90% получаем яркость в 200 кд/м², что более чем в два раза ниже максимального значения. Под ярким солнцем подсветку необходимо выкручивать именно на максимум, чтобы иметь возможность разглядеть отображаемую информацию.

 

Железо и операционная система

 

Сердцем смартфона стал чипсет MediaTek MT8765 с четырьмя ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1274 МГц. Интересно то, что все приложения показывают, что в смартфоне однокристальная система MT6739WA, но разборка корпуса это не подтвердила. Вообще чипсет используется в основном в планшетах, и может быть в этом причина ошибки.

Техпроцесс - 28 нм, и производительности такого решения хватает только на решение базовых задач, даже с учётом того, что операционной системой стала облегчённая версия Android 10 Go. Всё-таки и для этой ОС рекомендуется 2 ГБ оперативной памяти, тогда как в BQ Wallet её в два раза меньше, и, наверное, именно поэтому девайс ощущается очень неспешным. К примеру, даже не всегда с первого раза удаётся создать скриншот экрана из-за нехватки оперативки. После первого включения объём пользовательской памяти составляет 11.74 ГБ.

 

Дополнительного софта в прошивке практически нет - пользователя встречают только сервисы от Google, как не стал производитель добавлять в операционную систему и дополнительные функции, что кого-то порадует (поклонников "голого" Android), а кого-то наоборот огорчит, если вы любитель сторонних оболочек.

 

Из датчиков в смартфоне есть акселерометр и программный датчик приближения. По сути, отдельный датчик заменяет собой экран, который во время разговора по телефону отключается при нажатии на его верхнюю часть, или в том случае, если любой токопроводящий предмет находится максимально близко к тачскрину. Недостаток такого метода заключается в том, что если на голову надета шапка, то отключения дисплея может не произойти, но при желании к этой особенности можно приноровиться.

 

Связь

 

Аппаратом поддерживаются следующие диапазоны LTЕ: B1, B3, B7 и B20, и этого достаточно для полноценного использования девайса в России. В сети LTE способна работать только одна карта, которая выбрана для интернет-соединения, тогда как для другой СИМ-карты будет доступна только 2G-сеть.

 

Динамики в обозреваемой модели оказались чуть выше среднего уровня как по качеству, так и по громкости, что стало приятным сюрпризом. На максимальной громкости основной динамик не хрипит, хотя искажения звука присутствуют. Вибрация средняя по силе или чуть ниже среднего, а ещё отмечу, что при работающей вибрации смартфон может слегка перемещаться на твёрдых поверхностях, из-за чего не стоит класть аппарат на самый край, к примеру, стола.

В целом в качестве звонилки смартфон оказался удобным - можно жалеть лишь об отсутствии записи разговоров, зато есть блокировка вызовов.

 Есть Wi-Fi (по описанию двухдиапазонный, но не было возможности это проверить) а ещё есть Bluetooth новой версии 5.1, и, конечно же, главной особенностью BQ Wallet является наличие NFC. Беспроводной модуль без каких-либо проблем получается использовать не только для оплаты, но и для чтения меток и записи на них информации, как доступен и прочий функционал, например, для быстрого сопряжения с различными гаджетами.

Изначально в смартфоне для NFC-платежей используется предустановленное приложение Мир Pay, но пользователь может установить и другой софт, в том числе популярный Google Pay. Единственное, что предпочтительный способ оплаты в настройках нужно сделать основным, чтобы он использовался по умолчанию. Для быстрой активации/деактивации NFC в верхней шторке есть отдельный значок.

 

Камеры

 

Основная камера с разрешением 5 Мп и диафрагмой f/2.8 имеет фиксированный фокус и практически минимальное количество режимов и возможностей. Основное предназначение модуля мне видится в запечатлении красивых мест и пейзажей при хорошем освещении, но высокой детализации ожидать не стоит.

 

Вспышка годится для применения с как можно более близкого расстояния.

 

Видео записывается в разрешении FullHD, с расширением mp4 и с 30 кадрами в секунду. Здесь можно отметить, что активно работает шумоподавление.


Фронтальная камера умеет записывать видео в разрешении HD (1280x720) и годится для видеосвязи, но для селфи модуль едва ли стоит использовать из-за невысокого качества фотографий и маленького угла обзора. Нет и возможности использовать экран в качестве вспышки.

 

Навигация

 

Модель от бренда BQ поддерживает работу со спутниками GPS и GLONASS (ещё, вероятно, с BeiDou, которые не удалось обнаружить в Московской области), и запись GPS-треков не выявила никаких проблем, хотя их можно было ожидать от ультрабюджетника. Электронный компас отсутствует, что немного усложнит определение сторон в софте для навигации.

 

Аккумулятор и время работы

 

Судя по надписям на аккумуляторе мобильного устройства, его минимальная ёмкость составляет 1900 мА·ч или 7.22 Вт·ч, а типичная ёмкость - 2000 мА·ч или 7.6 Вт·ч. Так как аккумулятор съёмный, то проверим эти данные с помощью электронной нагрузки EBC-A10.

 

Напряжение аккумулятора, при котором происходит отключение смартфона
3.47 В
Ёмкость, используемая смартфоном
1825 мА·ч или 6.57 Вт·ч
Общая ёмкость
1997 мА·ч или 7.524 Вт·ч

 

Тесты показали, что реальная ёмкость при разрядке до напряжения 2.8 вольт в точности соответствует указанным производителем данным. При этом смартфоном используется чуть более 91% от общей ёмкости батареи, что не очень много, но зато при полной разрядке остаётся запас, который ещё долгое время позволит аккумулятору оставаться работоспособным.

 

Учитывая небольшую ёмкость аккумулятора и не самый энергоэффективный чипсет, получаем довольно скромное время работы в различных режимах, и полного заряда может не хватить на сутки. Из плюсов - график разрядки равномерный и предсказуемый, поэтому неожиданных выключений не произойдёт.


Навигация в приложении Osmand (на окне, яркость 150 кд/м²)
6 часов 44 минуты
Игра World of Tanks (низкие настройки графики, 150 кд/м²)
примерно 2.5 часа
24 часа в режиме ожидания
25% заряда
Видео HD в MX-плеере (150 кд/м²)
5 часов
Тест GeekBench 4 на максимальной яркости
3 часа 19 минут
PC Mark с яркостью подсветки в 200 кд/м²
4 часа 25 минут


На полную зарядку уходит примерно 3 часа 45 минут при использовании любого блока питания, выдающего ток 0.7 ампера и более. Мощность зарядки не превышает 7.4 Вт, а беспроводной зарядки ожидаемо нет.

 

Нагрев

 

Существенного нагрева не возникает при решении любых задач - лишь верхняя часть задней стороны телефона может становиться слегка тёплой.

 

Игры и прочее

 

С тяжёлыми играми смартфон едва справляется даже при низких настройках графики - к примеру, в World of Tanks счётчик FPS хотя порой и показывает более 50 кадров, но случаются и существенные просадки до 20-25 FPS, да и отзывчивость сенсора не всегда позволяет точно прицелиться (мультитач лишь на 2 касания). Поэтому для установки стоит рассматривать только лёгкие хорошо оптимизированные проекты, и вот с ними особых проблем не будет.

 

FM-радио работает только с подключенными наушниками, но при этом есть вывод звука на основной динамик. Также есть RDS и функция записи эфира. Качество приёма сигнала, по ощущениям, хорошее.

 

При беспроводном подключении к наушникам или колонкам доступен выбор между кодеками SBC и AAC. Звук в проводных наушниках комфортный по громкости и по качеству.

 

Итоги

 

Модель BQ 5045L Wallet может быть интересна в качестве недорогой компактной звонилки с полноценным модулем NFC, позволяющим не только расплачиваться за товары и услуги, но и считывать метки и выполнять быстрое сопряжение с некоторыми беспроводными гаджетами. Стоит отметить комфортные по громкости динамики, а также качественную навигацию и яркий светодиодный индикатор событий.

Требовательным пользователям смартфон будет мало чем интересен, ведь это очень компромиссный вариант с небольшим временем работы и низкой производительностью, и, учитывая невысокую стоимость девайса в официальных российских магазинах, а это на момент написания обзора примерно 5000 рублей, производителю пришлось сэкономить почти на всём, кроме качества сборки и основных телефонных функций.

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