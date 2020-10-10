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Обзор бюджетной беспроводной мыши Logitech G190

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Подобрать компьютерную мышку порой бывает непросто, ведь у всех людей разные предпочтения, хват, размер пальцев и ладони и т.п. Но можно точно сказать, что у большого количества пользователей возникает потребность в обычной офисной мышке с практически минимальным количеством функций, но с высокой надёжностью и ценою до 1000 рублей. Именно таким вариантом может стать манипулятор Logitech M190, который будет рассмотрен в обзоре.

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Характеристики

 

  • Название модели: Logitech M190;
  • Материалы корпуса: матовый пластик;
  • Чувствительность сенсора: 1000 dpi;
  • Количество кнопок: 3 (вместе с колёсиком);
  • Сенсор: оптический светодиодный;
  • Подключение: беспроводная, USB-интерфейс;
  • Расстояние беспроводной связи: до 10 метров;
  • Питание: батарейка (аккумулятор) типоразмера AA;
  • Колёсико с построчной точностью прокрутки;
  • Габариты: 115,4 x 66,1 x 40,3 мм;
  • Вес: 88.5 грамма с батареей и 65.4 грамма без неё.
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Комплектация

 

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Упакована мышь в пластиковую упаковку (блистер), на обратной стороне которой есть информация о товаре, а также удобные прорези, позволяющие извлечь гаджет исключительно при помощи рук. Прозрачный материал упаковки удобен тем, что перед покупкой позволяет оценить дизайн и размеры устройства.

 

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Комплект поставки, помимо мышки, состоит из батарейки размера AA (производства Duracell), а также USB-ресивера, работающего на частоте 2.4 ГГц и различной документации.

 

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Дизайн и элементы управления

 

Мышка представлена в нескольких цветовых решениях, среди которых есть чёрно-белая, чёрно-синяя и чёрно-красная расцветки, а в обзоре рассмотрим более строгий (а для кого-то очень скучный) чёрно-серый вариант. Посмотреть другие цвета можно на официальном сайте производителя.

Матовый пластик, из которого изготовлен корпус, иногда ощущается немного скользким из-за того, что при работе с мышкой лично у меня потеют пальцы. В остальном всё замечательно - с учётом того, что манипулятор является полноразмерным, то его будет наверняка удобно держать обладателям больших ладоней. Устройство полностью симметричное и одинаково комфортно будет ощущаться как в левой, так и в правой руке. Глянцевых элементов на корпусе нет, поэтому следы от пальцев нигде не остаются.

 

По бокам мышки созданы небольшие выступы, которые делают хват более удобным, а поверхность менее скользкой. При работе эти выступы нисколько не мешают и практически не ощущаются.

 

На верхней части есть колёсико, которое по моим ощущениям, немного чувствительнее, чем хотелось бы, но для кого-то это может стать плюсом. При прокрутке колёсика каких-либо громких и неприятных звуков не издаётся – только при нажатии отчётливо слышен шум. Разумеется, есть и две основные кнопки (правая и левая), усилие при нажатии которых составляет примерно 73 грамма.

 

Мышь имеет классическую удобную форму, которая учитывает особенности ладони среднего и крупного размеров, а вот для маленькой ладони, подозреваю, девайс будет не очень комфортен.

 

На нижней стороне есть пять ножек, сделанные с целью упростить скольжение на различных поверхностях. Также заметен сенсор и легко открывающаяся крышка.

Кнопка выключения гаджета может существенно сэкономить заряд - заявлено время работы до 18 месяцев, но понятно, что многое будет зависеть от ёмкости элемента питания и от того, как используется манипулятор.

 

Под крышкой скрывается батарейка, с извлечением которой не возникает никаких проблем (достаточно использовать пальцы), а ещё производитель предусмотрел углубление для хранения передатчика.

 

Удобство в работе

 

Судя по тому, что манипулятор не работает на зеркальных поверхностях, в нём используется оптический, а не лазерный сенсор, как это и указано в описаниях на различных сайтах. На сенсоре, который находится на нижней стороне обозреваемого гаджета, под некоторыми углами можно заметить светящийся красным цветом светодиод, но даже в темноте необходимо вглядываться, чтобы его увидеть. Сенсор находится не в самой середине нижней части, а немного смещён в сторону, что может расстроить некоторых пользователей, но такова особенность конструкции устройства, и не могу сказать, что это доставляет мне какие-то неудобства.

 

Время отклика небольшое, хотя точных данных мне найти не удалось, но едва ли это имеет большое значение, так как продукт от Logitech не позиционируется как игровой. Что касается стабильности беспроводного соединения, то даже с учётом небольших препятствий курсор на моём ПК стабильно работал когда мышка находилась на расстоянии 8 метров, но при больших значениях возможны проблемы, что вполне ожидаемо. Для обычной работы за компьютером или для управления телевизором этого более чем достаточно. Точность позиционирования у гаджета хорошая.

Подключение осуществляется по технологии Plug & Play, то есть максимально просто и быстро, но вот софта для работы с мышкой не предусмотрено, да и настраивать в Logitech M190 нечего.

Переключения DPI в рассматриваемой модели нет. Вес, который указан в начале обзора, а точнее в разделе Характеристики, в большей степени смещён к нижней части мышки, и насколько удобно это, опять же решать исключительно пользователю, но не вижу в этом ничего плохого.

 

Итоги

 

На момент написания обзора беспроводная мышь Logitech M190 стоила 800 рублей, и нужно понимать, что это почти минималистичный вариант с небольшим количеством функций и без подсветки, но зато во многом удобный и по ощущениям надёжный.

Впрочем, у всех разные представления об удобстве, и от себя лишь отмечу, что пальцы при использовании манипулятора всё-таки немного потеют, но не факт, что подобное будет наблюдаться и у других пользователей. Ещё лично я привык к менее чувствительным колёсикам, но это именно вопрос привычки. Также некоторых пользователей может смутить шум при нажатиях на кнопки (можно прослушать здесь), при этом мой опыт подсказывает, что модель M190 явно не самая громкая из представленных на рынке решений.

В целом мышь могу смело порекомендовать всем нетребовательным в плане функций пользователям.

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Теги

обзор logitech logitech g190 бюджетная мышка офисная мышь полноразмерная мышь
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