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Основные характеристики

Дисплей : IPS-матрица с диагональю 6.6 дюйма и разрешением 2340x1080

: IPS-матрица с диагональю 6.6 дюйма и разрешением 2340x1080 Чипсет : MediaTek Helio P35, 4 ядра Cortex-A53 2300 МГц и 4 ядра Cortex-A53 1800 МГц , PowerVR GE8320

: MediaTek Helio P35, 4 ядра Cortex-A53 2300 МГц и 4 ядра Cortex-A53 1800 МГц , PowerVR GE8320 Память : 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской

: 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской Операционная система : Android 10 с оболочкой HiOS V6.0.1

: Android 10 с оболочкой HiOS V6.0.1 Задняя камера : 48 + 5 + 0.08 + 2 Мп

: 48 + 5 + 0.08 + 2 Мп Фронтальная камера : 32 Мп

: 32 Мп Bluetooth : v5.0, A2DP

: v5.0, A2DP Wi-Fi : двухдиапазонный, 2.4 + 5 ГГц

: двухдиапазонный, 2.4 + 5 ГГц Навигация : GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo

: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Датчики : акселерометр, магнитометр, гироскоп, шагомер, датчики приближения и освещённости

: акселерометр, магнитометр, гироскоп, шагомер, датчики приближения и освещённости Разъём для зарядки : microUSB 2.0 с поддержкой USB-OTG

: microUSB 2.0 с поддержкой USB-OTG Вес : 204.3 г

: 204.3 г Габариты: 163.3 x 77.7 x 9.05 мм

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Комплектация

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Коробка из плотного картона, в которую запакован смартфон, интересна своим приятным внешним видом и тёмно-синей зоной на передней части, которая имеет шероховатую поверхность.

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Открыв коробку, пользователь может обнаружить не только привычные аксессуары вроде блока питания (5 вольт, 2 ампера) и кабеля, но ещё и проводную гарнитуру с разъёмом 3.5 мм, а также силиконовый бампер. Разумеется, что есть и различная документация, как и скрепка для открытия лотка с карточками.

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Комплектная гарнитура не способна обеспечить хорошее качество звучания при прослушивании музыки, а вот для разговоров такой вариант более чем годится. Что касается прозрачного силиконового чехла, то он имеет все необходимые прорези, в том числе и для камер, а ещё он даёт защиту от повреждений как для корпуса, так и для экрана, за счёт образующихся над дисплеем бортиков. Разъёмы 3.5 мм и microUSB прикрывают плотные заглушки.

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Дизайн и элементы управления

В первую очередь хочется похвалить качество сборки — смартфон выглядит и ощущается крепким, без каких-либо проблем с корпусом. На передней стороне наблюдаем очень тонкие рамки, и, что самое главное, без всяких вырезов, которые раздражают некоторых пользователей. А вот углы экрана сильно закруглены, поэтому часть отображаемой информации будет просто не видна, но к этому почти все уже привыкли.

В небольшом вырезе в верхней части передней стороны смогли уместиться разговорный динамик, а также датчики приближения и освещённости (чуть левее динамика).

Есть и светодиодный индикатор уведомлений, который хоть и будет видно не во всех случаях, из-за того что он маленький и не особо яркий, но гораздо лучше такой вариант, чем ничего. А в последнее время производители смартфонов с IPS-экраном предлагают именно что ничего.

Самое интересное в смартфоне — это, конечно же, фронтальная камера, которая выдвигается из корпуса примерно на 0.9 см. На выдвижение камере требуется чуть более секунды (примерно 1.05 секунды), и задвигается камера с такой же скоростью.

Эти процессы сопровождаются характерным механическим звуком, а также анимацией в правом верхнем углу экрана. Для выбора доступны несколько эффектов анимации, а также отмечу, что если пальцем прижать область фронтальной камеры, то модуль всё равно попытается выдвинуться, поэтому стоит быть осторожным, чтобы не повредить механизм. Примерно после 9-10 использований камеры подряд на экране девайса появляется сообщение о том, что не следует постоянно втягивать/выдвигать фронтальную камеру, и здесь правда никто точно не знает, сколько прослужит механизм.

Больше на верхнем торце ничего нет.

На нижней грани видим такие элементы, как основной динамик, разъём microUSB, микрофон и разъём 3.5 мм. И да, пока компания Tecno не торопится использовать более современные разъёмы Type-C в своих устройствах, но хочется надеяться, что с появлением новых аппаратов ситуация изменится.

Левая грань — оптимальный вариант лотка, в котором можно уместить как карту памяти, так и пару СИМ-карт формата nano.

На правой грани есть стандартные кнопки управления — это кнопка питания и качелька уменьшения/увеличения громкости.

На задней стороне видим сильно выпирающий блок с камерами и вспышкой, а также слегка углублённую зону сканера отпечатка пальцев.

Задняя поверхность красиво переливается на свету, и при этом, хотя в смартфоне используется глянцевый пластик в качестве основного материала, но следы от пальцев на нём не сильно заметны, и в целом аппарат совсем не такой скользкий, как его некоторые глянцевые конкуренты. Стоит ли использовать чехол? Всё-таки думаю, что да — хотя бы для защиты камер это нужно сделать, и даже в этом случае аппарат будет смотреться замечательно.

Дисплей

На первый взгляд дисплей выглядит шикарно - у него отличные углы обзора, а также разрешение FullHD+, которое гарантирует высокую плотность пикселей, а это более чем комфортные 390 PPI. С учётом скруглённых углов диагональ дисплея составляет примерно 6.35-6.36". Имеется качественное олеофобное покрытие, позволяющее легко стереть следы от пальцев с экрана.

Взглянув на структуру субпикселей, в лишний раз убеждаемся в использовании IPS-матрицы.

А теперь различные претензии. Во-первых, максимальная яркость подсветки хоть и составила более-менее комфортные 404 кд/м², но это только при условии, что экран полностью заполнен белым цветом. При уменьшении белого поля значение падает уже до 317 кд/м², а вот минимальная яркость комфортная — на уровне 5.5 кд/м². Ещё выделю, что регулировка подсветки не отличается плавностью — при 89% получаем 200 кд/м², а уже при 83% яркость снижается до 150 кд/м², то есть на улице в яркий солнечный день придётся всегда выставлять подсветку на максимум.

При этом у экрана отличные антибликовые свойства, за счёт которых его останется видно при ярком внешнем освещении.

Равномерность подсветки высокая — это примерно 90.8%.

Отображаемые на экране цвета будут слегка перенасыщенными из-за расширенного по отношению к цветовому пространству sRGB цветовому охвату. Цветовая температура, находящаяся на уровне 8700K, выше оптимального показателя в 6500K, что сделает отображаемые оттенки холодными, с преобладанием синего цвета. В меню смартфона не предусмотрено настроек цветовой температуры и охвата.

Измеренная контрастность составила 1224:1 (в одном из русскоязычных обзоров уже фигурирует точно такая же цифра), а мультитач поддерживает 5 касаний. В остальном всё стандартно — мерцание подсветки отсутствует, частота обновления 60 Гц, а режим работы в перчатках отсутствует. Зато есть тёмная тема оформления экрана, которая при этом не даст прироста времени работы на IPS-матрице. В целом у дисплея плюсы перевешивают минусы, но не покидает ощущение, что можно было сделать экран и без некоторых обидных недостатков.

Железо и операционная система

Высокой производительности от смартфона можно не ждать - в Camon 15 Pro используется чипсет Helio P35, который, нужно признать, встречается очень редко в девайсах стоимостью примерно в 15000 рублей. С другой стороны, есть же Vivo Y30 с такой же однокристальной системой — это тоже новинка и примерно по такой же цене, что и у героя обзора. А вот количество памяти очень даже интересное — 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской, правда высокой скоростью они не отличаются. Троттлинг-тест не выявил слишком большого снижения производительности при длительных нагрузках.

Операционной системой стал Android 10 c фирменной оболочкой HiOS версии 6.0.1. Эта оболочка отличается большим количеством функций, особенно в сравнении со стандартным (голым) Android. Есть не только настройка анимации эффектов, но ещё и управление жестами с возможностью регулирования чувствительности по краям экрана, настройка автозапуска приложений, вызов настраиваемой боковой панели с набором кнопок для быстрого открытия функций и приложений, и куча других полезностей, которые ещё будут упоминаться в обзоре.

Но обнаружилось ещё множество различных рекомендаций и рекламы как в самой оболочке, так и в предустановленных приложениях, при этом большую часть всего этого многообразия можно отключить в настройках лаунчера. Ещё в некоторых приложениях стоит отключить уведомления, которые буквально забрасывают пользователя рекомендациями, но возможно есть люди, которых это вовсе не напрягает?

Стандартными средствами смартфона легко удаляются такие приложения как Яндекс, Яндекс Браузер, XShare, Facebook и Передача (для копирования настроек и файлов на другой аппарат).

Методы разблокировки

При достаточном освещении на разблокировку по лицу уходит примерно 1.3 секунды, что сравнительно долго, но есть и модели без выезжающих камер, которым нужно столько же времени на распознание, поэтому претензий, учитывая особенности смартфона, здесь быть не должно. Разблокировка возможна и в полной темноте — при необходимости яркость экрана автоматически увеличится.

Разблокировка по сканеру отпечатков занимает около 0.5 секунды, гарантируя точные срабатывания почти во всех случаях. Путём нажатия на сканер можно делать снимки, принимать вызовы, записывать звонки, а ещё отключить будильник, если в настройках выставлены соответствующие переключатели.

Связь

Двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, связь LTE — к работе этого всего претензий нет. Обе СИМ-карты могут работать в сетях LTE одновременно, а список поддерживаемых диапазонов таков: band 1/3/7/8/20/28/38/40. Динамики средние по громкости, как и средней по мощности является вибрация.

Операционная система, что приятно, поддерживает автоматическую запись звонков, а также возможность занести любые номера в чёрный список для блокировки звонков и СМС. У каждого контакта можно отдельно посмотреть записанные разговоры, а ещё пользователю позволено сменить анимацию экрана при входящем вызове. Порадовала и тесная интеграция с мессенджером WhatsApp, которая заключается в тонкой настройке различных параметров прямо из меню настроек смартфона. Сообщения из мессенджера могут идти в виде потока при запущенных играх, а также в WhatsApp получается настроить уведомление вспышкой, записывать разговоры и делать многое другое (смотрите информацию на скриншотах).

Набор датчиков отличный — есть в том числе нормально работающие гироскоп и магнитометр, и не хватает разве что модуля NFC, который бренд Tecno пока упорно игнорирует, возможно из-за того, что все модели производителя изначально поступают в продажу в другие регионы (Индия и Африка).

Камеры

Основной модуль задней камеры умеет снимать в разрешении 48 Мп, и такой режим представлен в виде отдельной настройки, тогда как по умолчанию снимки выходят на 12 Мп. На самом деле можно смело ограничиться и меньшим значением, так как существенного прироста в детализации не наблюдается. Удобно, что кнопка переключения режимов сделана в верхней части видоискателя, то есть пользователю не придётся открывать отдельное меню. Значение диафрагмы у камеры равняется f/1,8, и девайсу неплохо даются даже ночные снимки, не говоря уже о съёмке при хорошем уровне освещения. Предусмотрен и ночной режим, правда он значительно увеличивает количество шума на фото, но некоторые объекты благодаря ему заметно легче разглядеть.

Модуль Макро (2 МП, f/2.8) с фокусным расстоянием 2 см хоть и делает возможным создание снимков с очень близкого расстояния, но из-за невысокого разрешения снимков едва ли придётся его использовать на постоянной основе.

Больше разочаровал широкоугольный модуль (5 Мп, f/2.2, угол обзора 115°), на который не получается сделать снимки приемлемого качества при любом освещении.

Интерфейс камер вышел удобным – основные настройки уже находятся на экране видоискателя, а ещё в качестве развлечения можно использовать AR режим с наложением различных анимированных и статичных изображений.

Датчик глубины (f/3.0) выделяет очень низкое разрешение 0.08 МП, которое не мешает смартфону делать неплохие фотографии с эффектом Боке.

Запись видео ведётся в разрешении FullHD со стандартными 30-ю кадрами в секунду. Стабилизации при съёмке не обнаружено, но очень понравилась быстрая работа автоматической фокусировки на объектах.





Видео получается записывать как на основной модуль, так и на макро и широкоугольную камеры, но при запущенной съёмке менять модули нельзя. Пример видео на широкоугольную камеру доступен ниже.

Фронтальная камера (f/2.0) тоже может делать снимки в двух разрешениях – 8 или 32 Мп, но опять же не вижу необходимости использовать более высокое значение. Автофокусом камера не обладает, но для создания селфи она хорошо подходит. В качестве вспышки используется экран, заполняемый белым цветом.

Навигация

Как навигатор смартфон работает без каких-либо нареканий. Поддерживаются все основные спутниковые системы (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo), за исключением QZSS, о чём в России уж точно сожалеть не приходится. GPS-треки говорят о том, что в городе обеспечивается точное позиционирование при отсутствии потерь спутников. Дополнительное удобство при работе с приложениями-навигаторами обеспечивается за счёт электронного компаса.

Аккумулятор и зарядка

Смартфон не ставит рекордов по времени работы — в этом плане он скорее середнячок, которого при полностью заряженном аккумуляторе может хватить на пару дней в режиме умеренного использования. Подробные данные об автономности доступны ниже.

Тест в PCMark

9 часов 48 минут

HD-видео в MX-плеере (яркость 150 кд/м²)

15 часов 45 минут

Тест GeekBench 4 (минимальная яркость)

10 часов 38 минут

Навигация в приложении Osmand возле окна (яркость 150 кд/м²)

12 часов 40 минут

Игра PUBG Mobile (настройки Баланс/Средне, яркость 150 кд/м²)

чуть больше 7 часов



Полностью заряжается смартфон за 2 часа 30 минут как при использовании комплектного блока питания мощностью 10 Вт, так и со сторонним, более мощным решением. Беспроводной зарядки нет.

Немного странностей. При зарядке девайса на экране блокировки всегда появляется анимация с сообщением о быстрой зарядке, даже если ток не превышает 0.5 ампера.

Из полезного - присутствует функция, которая звуком оповещает об окончании зарядки.

Нагрев

Сильного нагрева корпуса при прохождении тяжёлых игр и при запуске бенчмарков не наблюдается (при комнатной температуре в 24 градуса Цельсия).

Игры и прочее

В целом смартфон нельзя назвать игровым. Чаще всего приходится выставлять низкие настройки графики, но даже в этом случае не во все игры удаётся комфортно поиграть из-за слабого железа. Измерения FPS проводились с помощью приложения Gamebench.

PUBG Mobile в среднем 26 FPS на графике Баланс/средне с небольшими просадками Gods of Boom в среднем 35 FPS с просадками до 20 кадров в секунду World of Tanks в среднем 54 FPS на низких настройках или 31 FPS на высоких настройках с огромными просадками в ближнем бою (без загрузки HD-текстур) GTA: San Andreas стабильные 29-30 FPS на стандартных настройках и в среднем 24 FPS с просадками до 15 кадров в секунду на максимальных настройках GTA: Vice City в среднем 47 FPS на максимальных настройках графики с редкими просадками примерно до 30 FPS Fortnie не поддерживается устройством





Игровой режим, как заявлено, обеспечивает глубокую оптимизацию в PUBG, и действительно существенных просадок кадров в этой игре не наблюдается. Ещё запомнилась функция отключения качельки регулировки громкости и перенос настроек звука на виртуальные кнопки, помимо стандартных функций вроде запрета вызовов.

FM-радио в смартфоне работает только с подключенной проводной гарнитурой (наушниками). Стандартным приложением поддерживается запись эфира, RDS и вывод звука на динамик.

При подключении беспроводных наушников доступен в лучшем случае кодек AAC, тогда как AptX не поддерживается.

Итоги

В первую очередь Tecno Camon 15 Pro должен порадовать пользователя привлекательным дизайном, хорошей сборкой, тонкими рамками, большим экраном с разрешением FullHD и, конечно, выезжающей камерой, которая пока редко где встречается, тем более в аппаратах среднего класса. Объём памяти в смартфоне также достаточный, наверное, для большинства пользователей, а ещё стоит похвалить точные методы разблокировки и функциональную оболочку HiOS, которая хоть изначально и заполнена рекомендациями, но их почти везде можно отключить. В плане звонков и общения в мессенджерах Camon 15 Pro представляется одним из самых удобных решений на рынке, ведь в HiOS всё заточено именно на это. И отдельное спасибо, что нашлось место для светодиодного индикатора уведомлений, хоть он получился не таким ярким, как хотелось бы. Основной модуль задней камеры радует снимками сравнительно хорошего качества, как и передняя камера годится для селфи.

Из недостатков и особенностей: далеко не самый мощный чипсет, широкоугольная камера низкого качества, отсутствие NFC и устаревающий разъём microUSB без поддержки быстрой зарядки.

В большей степени герой обзора стал дизайнерским решением, и нет сомнений, что выдвижная камера будет выделять Camon 15 Pro на фоне множества конкурентов. А вот если нужен производительный девайс с NFC, Type-C и AptX, то стоит подыскать аналог, благо, что на рынке по сопоставимой стоимости предостаточно устройств с более мощной однокристальной системой. На момент написания обзора смартфон Tecno Camon 15 Pro можно было приобрести за 15990 рублей.